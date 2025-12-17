Prev
રેપો રેટમાં ઘટાડા બાદ વધુ એક ખુશખબર, RBI ગવર્નરની જાહેરાત સાંભળીને દિલ થઈ જશે ગાર્ડન-ગાર્ડન; વ્યાજ દરને લઈ કહીં આ વાત

RBI MPC: રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા તરફથી આ સંકેત આપવામાં આવ્યો છે કે, દેશમાં વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી આ લેવલ જાળવી રાખવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, દેશનો GDP ગ્રોથ તાજેતરમાં રેકોર્ડ 8.2 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે.

Dec 17, 2025, 04:33 PM IST

RBI Repo Rate: રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ તાજેતરમાં MPC દરમિયાન રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ સાથે જ રેપો રેટ ઘટીને 5.25 ટકા પર આવી ગયો. હવે રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ એક મોટો સંકેત આપ્યો છે કે, દેશમાં વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી નીચા રહેશે. ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સ સાથેના એક ઈન્ટરવ્યુંમાં RBI ગવર્નરે કહ્યું કે, કેન્દ્રીય બેન્કના આર્થિક અનુમાન અનુસાર, દર લાંબા સમય સુધી નીચા રહેવા જોઈએ.

રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર
RBI ગવર્નર તરફથી કરવામાં આવેલ આ જાહેરાત લો લેનારા અને રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. ઓછા દરોથી લોકોને સસ્તી લોન મળી શકશે. મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે, RBIના અનુમાનમાં ચાલી રહેલ ટ્રેડ ડીલ્સ (ખાસ કરીને અમેરિકા સાથે)ની અસર સામેલ નથી. જો બન્ને દેશો વચ્ચે આ ડીલ ફાઈનલ થાય છે, તો દેશની ઈકોનોમિક ગ્રોથમાં 0.5% સુધી વધી શકે છે. આનાથી દેશની અર્થવ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનશે.

GDP ગ્રોથ રેટ વધીને 8.2% પર પહોંચ્યો
જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં દેશનો GDP ગ્રોથ રેટ વધીને 8.2% પર પહોંચી ગયો છે. આ RBIના 7%ના અંદાજ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હતો. ગવર્નરે તરફથી તેને "આશ્ચર્યજનક" ગણાવવામાં આવ્યું અને કહ્યું કે, RBI તેની ફોરકાસ્ટિંગમાં સુધારો કરશે. અમેરિકા દ્વારા ભારતના એક્સપોર્ટ પર 50% ટેરિફ લાદવાથી કેટલાક સેક્ટર પર અસર પડી રહી છે. આનાથી ટ્રેડ ડેફિસિટ વધી અને રૂપિયો રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો.

ડિસેમ્બરમાં RBIએ રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરીને 5.25% કર્યો અને બેન્કિંગ લિક્વિડિટીમાં વધારો કર્યો. ગવર્નરે આને "ગોલ્ડીલોક્સ" અર્થતંત્ર તરીકે વર્ણવ્યું. "ગોલ્ડીલોક્સ" અર્થતંત્ર તેને કહેવામાં આવે છે. જેમાં ગ્રોથમાં તેજી અને મોંઘવારી દર ઓછો થાય છે. આ સંકેત લોન EMI ઓછી રાખવા અને અર્થતંત્રને સપોર્ટ કરવાનો છે.
 

