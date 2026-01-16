CIBIL ને લઈને RBI એ બનાવ્યો નવો નિયમ, 1 એપ્રિલથી બદલાઈ જશે ગેમ, બેંક અને ગ્રાહક બંનેને ફાયદો!
CIBIL score update rules: ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ક્રેડિટ સિસ્ટમને વધુ રિયલ-ટાઇમ અને કડક બનાવવાની દિશામાં મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. હવે 1 એપ્રિલ 2026થી આખી ગેમ પલટાઈ જવાની છે. ક્રેડિટ સ્કોર દરેક સાત દિવસમાં અપડેટ થશે.
જો તમે ક્યારેય લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરી છે તો એક સવાલ હંમેશા સાંભળ્યો હશે, 'તમારો CIBIL સ્કોર કેટલો છે?' અત્યાર સુધી આ સ્કોર થોડી ધીમી ગતિએ ચાલતો હતો. તમે EMI ભર્યો, સુધાર કર્યો, પરંતુ તેની અસર સ્કોરમાં દેખાવામાં બે સપ્તાહ લાગતા હતા. પરંતુ હવે તે પ્રતીક્ષાનો અંત આવવાનો છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક Reserve Bank of India (RBI) એ ક્રેડિટ સિસ્ટમને વધુ રિયલ-ટાઇમ અને કડક બનાવવાની દિશામાં એક પગલું ભર્યું છે. 1 એપ્રિલ 2026થી ગેમ બદલાઈ જશે. ક્રેડિટ સ્કોર સાત દિવસમાં અપડેટ થશે. એટલે કે તમારી નાણાકીય આદતો- સારી હોય કે ખરાબ, જલ્દી સામે આવશે. તેનાથી બેંક અને ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થશે.
એપ્રિલ 2026થી કયા ફેરફાર થશે?
અત્યાર સુધી દેશની તમામ ક્રેડિટ ઈન્ફોર્મેશન કંપનીઓ (CICs)- જેમ કે TransUnion CIBIL, Experian— ગ્રાહકોનો ક્રેડિટ ડેટા દર 15 દિવસમાં અપડેટ કરતી હતી.
RBI નવા પ્રસ્તાવ પ્રમાણે
હવે ક્રેડિટ સ્કોર દર સપ્તાહે અપડેટ થશે.
મહિનામાં કુલ 5 વખત ડેટા રિફ્રેશ કરવામાં આવશે.
નક્કી તારીખો હશેઃ
7 તારીખ
14 તારીખ
21 તારીખ
28 તારીખ
મહિનાની છેલ્લી તારીખ
એટલે કે હવે સ્કોરમાં વિલંબ નહીં, સીધી અસર દેખાશે.
નવી સિસ્ટમ કઈ રીતે કામ કરશે?
આરબીઆઈએ માત્ર અપડેટની પ્રક્રિયા નથી બદલી, પરંતુ ડેટા ફ્લો પણ નક્કી કર્યો છે.
1. મંથલી ફુલ ડેટા સબમિશન
દરેક બેંક અને NBFC ને
મહિનાની છેલ્લી તારીખ સુધી સંપૂર્ણ ક્રેડિટ ડેટા.
આગામી મહિનીની ત્રણ તારીખ સુધી CICs ને આપવો પડશે.
તેમાં સામેલ થશે
બધી એક્ટિવ લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ
તે એકાઉન્ટ જે તાજેતરમાં બંધ થયા છે.
2. વીકલી અપડેટ- માત્ર નવો ફેરફાર
મહિનાની વચ્ચે જે અપડેટ થશે (7, 14, 21, 28 તારીખ), તેમાં બેંક
પૂરો ડેટા નહીં, માત્ર નવો કે બદલાયેલો ડેટા મોકલશે.
તેમાં સામેલ થશે
નવી ખુલનાર લોન કે કાર્ડ
EMI ચુકવણી કે ચૂક
સરનામું, નામ, ગેરેન્ટર જેવા ફેરફાર
એકાઉન્ટની સ્થિતિમાં ફેરફાર (જેમ કે SMA થી NPA તરફ જવું)
આ ડેટા બેંકે બે દિવસની અંદર CICs ને આપવો પડશે.
3. બેદરકારી પર RBI ની નજર
જો કોઈ બેંક કે NBFC નક્કી સમયમર્યાદામાં ડેટા ન આપે તો
CICs એ તેનો રિપોર્ટ આરબીઆઈને આપવો પડશે.
આ રિપોર્ટ DAKSH પોર્ટલ પર જશે.
વર્ષમાં બે વખતઃ 31 માર્ચ અને 30 સપ્ટેમ્બરે જશે.
એટલે કે હવે સિસ્ટમમાં ઢિલાશની તક રહેશે નહીં.
સામાન્ય લોકો માટે શું થશે?
અહીં આ નિયમ સૌથી જરૂરી થઈ જાય છે.
જો તમે સમય પર ઈએમઆઈ ભરો છો
સારો સ્કોર જલ્દી દેખાશે
લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડની મંજૂરીની તક વધશે
વ્યાજદર ઓછો મળી શકે છે
જો તમે વિલંબ કરો છો
એક દિવસનો વિલંબ પણ જલ્દી સ્કોરમાં દેખાય શકે છે.
બીજીવાર લોન મોંઘી કે રિજેક્ટ થઈ શકે છે.
પહેલા જ્યાં ભૂલ છુપાયેલી રહેતી હતી. હવે તત્કાલ ઉજાહર થશે.
બેંકો અને NBFCs શું ફાયદો થશે?
બેંકો માટે આ ફેરફાર રિસ્ક મેનેજમેન્ટનો ગેમ-ચેન્જર છે.
તેને જલ્દી લેટેસ્ટ સ્કોર મળશે.
જૂના ડેટા પર લોન આપવાની મજબૂરી નહીં.
ફ્રોડ અને ડિફોલ્ડનું જોખમ ઓછું થશે.
સીધા શબ્દોમાં બેંક વધુ સતર્ક થશે, અને લોનની પ્રક્રિયા વધુ જવાબદાર બનશે.
ક્રેડિટ સ્કોર શું હોય છે?
ક્રેડિટ સ્કોર એક 3 આંકડાની સંખ્યા (300-900) હોય છે, જે જણાવે છે કે તમે પૈસા ચુકવવામાં કેટલા વિશ્વાસપાત્ર છો.
આ સ્કોર તે વાતો પર બને છે:
EMI અને કાર્ડ બિલનો સમય.
કુલ કેટલી લોન છે.
કેટલા સમયથી ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો.
સિબિલ સ્કોર કઈ રીતે ચેક કરવો?
TransUnion CIBIL ની વેબસાઇટ પર.
વર્ષમાં 1 વખત ફ્રી
વારંવાર જોવા માટે પેડ પ્લાન.
આ સિવાય ઘણી બેંક, ફિનટેક એપ્સ પણ ફ્રીમાં સ્કોર દેખાડે છે.
અંતમાં કામની વાત
RBI નો આ નવો નિયમ એક સીધો સંદેશ આપે છે કે ક્રેડિટ સિસ્ટમ હવે વધુ કડક, ઝડપી અને પારદર્શી હશે. હવે સારા વ્યવહારનો જલ્દી રિવોર્ડ મળશે. ખરાબ આદતો જલ્દી પકડમાં આવશે. જો તમે ભવિષ્યમાં લોન લેવા ઈચ્છો છો કે ક્રેડિટ કાર્ડ અપગ્રેડ કરાવવા ઈચ્છો છો તો હવે દરેક ઈએમઆઈ અને તારીખનું મહત્વ રહેશે.
