RBI New Rules: હવે તમારી જાણ બહાર બેંક EMI નહીં કાપી શકે! રિઝર્વ બેંકે નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessRBI New Rules: હવે તમારી જાણ બહાર બેંક EMI નહીં કાપી શકે! રિઝર્વ બેંકે નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર

RBI New Rules: હવે બેંક તમારી જાણ બહાર તમારા ખાતામાંથી પૈસા કાપી શકશે નહીં! ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ ગ્રાહકોના હિતની સુરક્ષા માટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિયમ લાગુ કર્યો છે. હવે બેંક તમારા ખાતામાંથી EMI અથવા કોઈપણ ઓટો-પેમેન્ટ કાપતા પહેલા તમને જાણ કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:50 PM IST
  • હવે બેંક તમારી જાણ બહાર તમારા ખાતામાંથી પૈસા કાપી શકશે નહીં!
  • બાઉન્સ ચાર્જના ડરને કહો બાય-બાય
  • કયા પેમેન્ટ્સ પર આ નિયમ લાગુ થશે?
  • જો બેંક નિયમ તોડે તો? સીધી કરો ફરિયાદ

RBI New Rules: શું તમારી સાથે પણ એવું બન્યું છે કે સવારે ઉઠતાની સાથે જ બેંકનો મેસેજ આવે કે 'પૈસા કપાઈ ગયા' અને તમે વિચારતા રહી જાઓ કે આ પૈસા શેના કપાયા? હવે આવું નહીં થાય. કારણ કે RBI ના નવા નિયમ મુજબ, ઓટો-ડેબિટ થતા પહેલા બેંકે તમારી પરવાનગી અને સૂચના લેવી જ પડશે. હવે બેંક માટે તમારા ખાતામાંથી પૈસા કાપવાના ઓછામાં ઓછા 24 કલાક પહેલા એક નોટિફિકેશન (SMS અથવા ઇમેઇલ) મોકલવું અનિવાર્ય છે. આ મેસેજમાં લખેલું હશે કે આવતીકાલે કેટલી રકમ અને કયા કામ માટે કાપવામાં આવશે. આનાથી તમને પહેલેથી જ ખબર પડી જશે કે ખાતામાં બેલેન્સ રાખવું કે નહીં!

બાઉન્સ ચાર્જ (Bounce Charges) ના ડરને કહો બાય-બાય
ઘણીવાર આપણને યાદ નથી રહેતું કે આજે EMI કપાવવાની છે અને ખાતામાં પૈસા ઓછા હોવાને કારણે બેંક પેનલ્ટી (દંડ) ફટકારે છે. હવે જ્યારે 24 કલાક પહેલા જ 'એલાર્મ' વાગી જશે, તો તમે સમયસર ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકશો. એટલે કે, હવે ન તો ચેક બાઉન્સની ટેન્શન રહેશે અને ન તો વધારાનો દંડ ભરવો પડશે.

આ નિયમની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે જો તમને લાગે કે કોઈ ઓટો-પેમેન્ટ ખોટું છે અથવા તમે તેને રોકવા માંગો છો, તો તમે તે નોટિફિકેશન દ્વારા તેને રદ અથવા મોડિફાય પણ કરી શકો છો. બેંક હવે પોતાની મરજીથી પૈસા ઉપાડી શકશે નહીં, એટલે કે તમારી સંમતિ જ અસલી 'માસ્ટર કી' હશે.

કયા પેમેન્ટ્સ પર આ નિયમ લાગુ થશે?
આ નિયમ તમારા હોમ લોન, કાર લોનની EMI, વીમા પ્રીમિયમ (Insurance Premium) અને તમારા નેટફ્લિક્સ કે જીમ સબસ્ક્રિપ્શન જેવા તમામ Recurring Payments પર લાગુ થશે. 15,000 રૂપિયાથી વધુના પેમેન્ટ માટે તો એડિશનલ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (AFA) પણ જરૂરી છે.

જો બેંક નિયમ તોડે તો? સીધી કરો ફરિયાદ
જો કોઈ બેંક 24 કલાક પહેલા સૂચના આપ્યા વગર તમારા પૈસા કાપે છે, તો તમે તેની ફરિયાદ બેંકના લોકપાલ (Ombudsman)ને કરી શકો છો. RBI એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ગ્રાહકોની મરજી વગર એક રૂપિયો પણ અહીં-તહીં થવો જોઈએ નહીં.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

rbi new auto payment rulesemi notificationRbi New Rules

