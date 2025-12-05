RBI Repo Rate Cut: હવે કેટલો આવશે Home Loan, Car Loan અને Personal Loan નો EMI? જુઓ ગણતરી
RBI એ રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કર્યો છે. તેનાથી આવનારા દિવસોમાં તમારી લોન સસ્તી થવાની આશા છે. જાણો વ્યાજદરમાં ઘટાડા બાદ તમારી હોમ લોન, ઓટો લોન અને પર્સનલ લોનની EMI કેટલી ઘટશે અને તમે વર્ષે કેટલી બચત કરી શકશો.
નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે RBI ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની પાંચમી બેઠકના પરિણામોની જાહેરાત કરતી વખતે, RBI ના નવા ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી. ગવર્નરે જણાવ્યું કે આ નિર્ણય સર્વસંમતિથી લેવામાં આવ્યો છે.
રેપો રેટ એ વ્યાજ દર છે જેના પર બેંકો RBI પાસેથી ઉધાર લે છે. તેથી, રેપો રેટમાં ઘટાડો બેંકિંગ સિસ્ટમ અને લોનના વ્યાજ દરો પર સીધી અસર કરે છે. હવે જ્યારે RBI એ રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કર્યો છે, તો આની તમારી હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોન EMI પર શું અસર પડશે? ગણતરીઓ દ્વારા આ સમજો.
20 વર્ષની હોમ લોન પર કેટલો EMI
|લોનની રકમ
|વર્તમાન વ્યાજદર (8.5%) EMI
|નવી EMI (8.25%)
|વાર્ષિક બચત
|₹20 લાખ
|₹17,356
|₹17,041
|₹3,780
|₹30 લાખ
|₹26,035
|₹25,562
|₹5,676
|₹50 લાખ
|₹43,391
|₹42,603
|₹9,456
5 વર્ષની ઓટો લોન પર શું થશે અસર?
|લોનની રકમ
|વર્તમાન વ્યાજદર (9.2%)
|નવી EMI (8.95%)
|વાર્ષિક બચત
|₹3 લાખ
|₹6,257
|₹6,220
|₹444
|₹5 લાખ
|₹10,428
|₹10,367
|₹732
|₹10 લાખ
|₹20,856
|₹20,734
|₹1,464
ઓટો લોનનો સમયગાળો ઓછો હોવાને કારણે EMIમાં બચત ઓછી જોવા મળે છે, પરંતુ કુલ વ્યાજમાં ફેર જરૂર પડશે.
1 વર્ષની પર્સનલ લોન પર EMI કેટલો ઘટશે?
પર્સનલ લોનનો સમયગાળો નાનો હોવાને કારણે ઈએમઆઈમાં સામાન્ય ફેરફાર થશે, તેમ છતાં થોડી રાહત જરૂર મળશે.
|લોન રકમ
|વર્તમાન EMI (11.45%)
|નવી EMI (11.20%)
|વાર્ષિક બચત
|₹2 લાખ
|₹17,718
|₹17,695
|₹276
|₹3 લાખ
|₹26,578
|₹26,542
|₹432
|₹5 લાખ
|₹44,296
|₹44,237
|₹708
Conclusion
હોમ લોનમાં EMIમાં સૌથી મોટી રાહત મળશે, કારણ કે તેની મુદત લાંબી હોય છે.
ઓટો અને પર્સનલ લોન પરના લાભો મર્યાદિત રહેશે, પરંતુ વ્યાજનો બોજ થોડો ઓછો થશે.
ફ્લોટિંગ રેટ લોન ધરાવતા લોકોને તાત્કાલિક લાભ મળશે, જ્યારે ફિક્સ્ડ રેટ લોન ધરાવતા લોકોને ફક્ત ત્યારે જ ફેરફાર દેખાશે જ્યારે તેઓ સ્વિચ કરશે.
