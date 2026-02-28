Holidays Calendar: હોળીની સરકારી રજા 3 કે 4 માર્ચે? જાણો દેશમાં ક્યા દિવસે બેંક રહેશે બંધ
Bank Holidays in March 2026: હોળીના તહેવાર પર ક્યા દિવસે બેંક સહિત તમામ સરકારી ઓફિસો બંધ રહેશે, તેની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ખાસ કરી બેંક બંધને લઈને આરબીઆઈએ તારીખની જાહેરાત કરી છે.
- હોળીના તહેવાર પર બેંકની રજાઓ જાહેર
- ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જાહેર કરાયું હોલિડે કેલેન્ડર
- ગુજરાતમાં 4 માર્ચે બેંકો રહેશે બંધ
આ વર્ષે હોળી 3 માર્ચે છે કે 4 માર્ચે... તેને લઈને લોકોના મનમાં સવાલ છે. પરંતુ હોળીની સરકારી રજાને લઈને ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. હોળી પર ક્યા દિવસે બેંક સહિત તમામ સરકારી ઓફિસો બંધ રહેશે, તેની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે માર્ચ 2026 માટે બેંક રજાઓની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક તહેવારોને કારણે અલગ-અલગ તારીખે બેંકની શાખાઓ બંધ રહેશે. આ યાદી તેથી મહત્વરૂર્ણ છે, કારણ કે બધા રાજ્યોમાં રજાઓ એક સમાન હોતી નથી. જો તમારે આ સપ્તાહે બેંકનું કામ છે તો તમારે તમારા શહેર/રાજ્ય પ્રમાણે રજાની તારીખ જાણી લેવી જોઈએ કે ક્યા દિવસે બેંક બંધ રહેશે.
હોળીની આસપાસ બેંકની રજાઓ
હોળી 2026 રંગોનો મુખ્ય તહેવાર (4 માર્ચ, બુધવાર) એ છે. પરંતુ આરબીઆઈની યાદી અનુસાર હોળી સાથે જોડાયેલા અલગ-અલગ દિવસે ઘણા શહેરો/રાજ્યમાં રજા જાહેર છે.
આ વર્ષે 2 માર્ચ 2025 (સોમવાર) હોલિકા દહન પર ઘણા શહેરો જેમ કે કાનપુર અને લખનઉમાં બેંક બંધ રહેશે. જ્યારે અન્ય જગ્યાએ બેંક ચાલુ રહેશે.
તો મંગળવાર 3 માર્ચ 2026 હોળી/ધુલંડીના અવસર પર ઘણા શહેરોમાં બેંકની શાખાઓ બંધ રહેશે. આ શહેરોમાં મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકત્તા, પટના, રાંચી, ભોપાલ, દેહરાદૂન, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, નાગપુર, પણજી, બેલાપુર અને વિજયવાડા સામેલ છે.
જ્યારે 4 માર્ચ 2026 (બુધવાર) એ મુખ્ય રીતે દેશમાં ધુળેટીની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ દિવસે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ બેંક બંધ રહેશે. નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, લખનઉ, કાનપુર, પટના, રાંચી, ચંદીગઢ, જમ્મુ, રાયપુર, ભુવનેશ્વર, અગરતલા, ઈટાનગર, શિલોન્ગ અને ઇમ્ફાલમાં આ દિવસે બેંક બંધ રહેશે.
હોળી બાદ માર્ચની અન્ય રજાઓ
13 માર્ચ- Chapchar kut (કેટલાક રાજ્યોમાં)
17 માર્ચ- Shab-i-qadr (જમ્મુ-કાશ્મીર)
19 માર્ચ- ગુડી પડવા, ઉગાદી પ્રકારના તહેવા
20-21 માર્ચ- ઈદ-ઉલ-ફિતર/ઈદ
26-27 માર્ચ- રામ નવમી
