/RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંક પર લગાવ્યો 6 મહિના માટે પ્રતિબંધ

Ban Imposed On Bank: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ તેના ગ્રાહકોના હિતમાં એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. મુંબઈની મોગવીરા કોઓપરેટિવ બેંકની બગડતી નાણાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, RBI એ તેના પર અનેક નિયંત્રણો લગાવ્યા છે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે RBIએ કોઈ સહકારી બેંક પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. અગાઉ, મે મહિનામાં, સહકારી બેંકનું લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
મોગવીરા કોઓપરેટિવ બેંક સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે?
મોગવીરા કોઓપરેટિવ બેંક પર લગાવવામાં આવેલા નિયંત્રણો હેઠળ, ખાતાધારકો માટે મહત્તમ ઉપાડ મર્યાદા 100,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. 12 જૂનના રોજ વ્યવસાય બંધ થયા પછી અમલમાં આવેલા આ નિયંત્રણો 6 મહિનાના સમયગાળા માટે અમલમાં રહેશે. જો કે, તેમની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
બેંક શું કરી શકશે નહીં?
RBIએ જણાવ્યું હતું કે, સહકારી બેંક હવે કોઈપણ લોન કે એડવાન્સ આપી શકશે નહીં, કે હાલની લોન રિન્યૂ કરી શકશે નહીં. વધુમાં, બેંક કોઈપણ રોકાણ કરી શકશે નહીં, કોઈપણ નવી જવાબદારીઓ ઉઠાવી શકશે નહીં, અને તેને ઉધાર લેવા અથવા નવી થાપણો સ્વીકારવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. બેંકની વર્તમાન પ્રવાહિતાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, કોઈપણ થાપણદારને તેમના બચત, ચાલુ અથવા અન્ય ખાતાઓમાંથી મહત્તમ 100,000 રૂપિયા ઉપાડવાની મંજૂરી આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે જણાવ્યું હતું કે તે બેંકની કામગીરી સુધારવા માટે બેંકના ડિરેક્ટર બોર્ડ અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ સાથે સતત સંપર્કમાં છે. જો કે, બેંકે સુપરવાઇઝરી ચિંતાઓને દૂર કરવા અને થાપણદારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે કોઈ નક્કર પ્રયાસો કર્યા નથી. આના કારણે આ નિર્દેશો જાહેર કરવાની જરૂર પડી છે.
RBIએ આ બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું
ગયા મહિને, ભારતીય રિઝર્વ બેંકે મહારાષ્ટ્રના ફલટન સ્થિત યશવંત સહકારી બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું, કારણ કે તેની પાસે પૂરતી મૂડી અને આવકની સંભાવનાઓનો અભાવ હતો. આ સહકારી બેંક બેંકિંગ નિયમન કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને તેની વર્તમાન નાણાકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, તેના થાપણદારોને સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવામાં અસમર્થ છે.
વધુમાં, RBIએ મહારાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ કમિશનર અને રજિસ્ટ્રારને બેંક બંધ કરવા અને લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવા વિનંતી કરી છે. RBIએ જણાવ્યું હતું કે લિક્વિડેટેશન પર, બેંકના થાપણદારોને ડિપોઝિટ ઇન્શ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન (DICGC) હેઠળ મહત્તમ 5 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવચ મળશે. RBI અનુસાર, બેંકના 99.02 ટકા થાપણદારો તેમની સંપૂર્ણ થાપણો મેળવવા માટે પાત્ર છે.