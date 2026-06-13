Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંક પર લગાવ્યો 6 મહિના માટે પ્રતિબંધ

RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંક પર લગાવ્યો 6 મહિના માટે પ્રતિબંધ

Ban Imposed On Bank: રિઝર્વ બેંકએ કહ્યું કે બેંકના કામકામમાં સુધાર માટે તે તેના ડિરેક્ટર મંડળ અને વરિષ્ઠ સંચાલન સાથ સંપર્કમાં હતા અને ત્યારબાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, બેંક પર RBIની આ મોટી કાર્યવાહી થઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:01 PM IST
RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંક પર લગાવ્યો 6 મહિના માટે પ્રતિબંધ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંક પર લગાવ્યો 6 મહિના માટે પ્રતિબંધ
RBI1 min ago
2
Gold rate12 min ago
3
Nasirnagar Demolition25 min ago
4
Ahmedabad1 hr ago
5
Pranit More1 hr ago