/RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંકનું લાઇસન્સ કર્યું રદ, ગ્રાહકોના જમા પૈસાનું શું થશે?

RBI Action On Bank: RBIએ જણાવ્યું હતું કે આ સહકારી બેંક 19 મે, 2026ના રોજ કામકાજ બંધ થયા પછી બેંકિંગ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકશે નહીં, બેંક પર RBIના આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોમાં ભય ફેલાયો છે અને પોતાની મુળી મેળવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
RBI Action On Bank: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ મહારાષ્ટ્રના ફલટનમાં સ્થિત યશવંત સહકારી બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું છે કારણ કે તેની પાસે પૂરતી મૂડી અને આવકની સંભાવનાઓનો અભાવ છે. કેન્દ્રીય બેંકે મંગળવારે (19 મે) એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સહકારી બેંક બેંકિંગ નિયમન કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે અને, તેની વર્તમાન નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં, તેના થાપણદારોને સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવામાં અસમર્થ છે.
કેન્દ્રીય બેંકે સહકારી કમિશનર અને મહારાષ્ટ્રના રજિસ્ટ્રારને બેંક બંધ કરવા અને લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવા પણ વિનંતી કરી છે. RBIએ જણાવ્યું હતું કે લિક્વિડેટ થયા પછી, બેંકના થાપણદારોને ડિપોઝિટ ઇન્શ્યોરન્સ અને ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન (DICGC) હેઠળ મહત્તમ 5 લાખ રૂપિયાની વીમા રકમ પ્રાપ્ત થશે.
બેંકની થાપણોનું શું થશે?
RBI અનુસાર, બેંકના 99.02 ટકા થાપણદારો તેમની સંપૂર્ણ થાપણો મેળવવા માટે પાત્ર છે. DICGC એ 20 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં 106.96 કરોડ રૂપિયા ચૂકવી દીધા છે. RBIએ જણાવ્યું હતું કે આ સહકારી બેંક 19 મે, 2026ના રોજ કામકાજ બંધ થયા પછી બેંકિંગ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન બંધ કરશે.
RBIએ અગાઉ ઘણી બેંકોના લાઇસન્સ રદ કર્યા
RBIએ અગાઉ ઘણી બેંકોના લાઇસન્સ રદ કર્યા છે. તેણે કર્ણાટકમાં ધ કારવાર અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડનું લાઇસન્સ પણ રદ કર્યું હતું. આ બેંક ગયા વર્ષે જુલાઈમાં બંધ થઈ ગઈ હતી. Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકે પણ નોંધપાત્ર ચર્ચા જગાવી હતી. RBIએ અનેક ઉલ્લંઘનોને કારણે Paytm બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું.
બેંકો ઉપરાંત, RBIએ તાજેતરમાં મોટી સંખ્યામાં NBFC (નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ)ના નોંધણી પ્રમાણપત્રો (CoRs) પણ રદ કર્યા છે. મે 2026માં એક મોટી કાર્યવાહીમાં, RBIએ દેશભરમાં આશરે 150 NBFCના લાઇસન્સ રદ કર્યા હતા. આમાંથી, સૌથી વધુ કંપનીઓ દિલ્હી (લગભગ 67) અને પશ્ચિમ બંગાળ (લગભગ 75)ની હતી.