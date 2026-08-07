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RBIનો મોટો નિર્ણય: EMI બાઉન્સ થશે તો હવે રિકવરી એજન્ટ ફોન કે લેપટોપ લોક નહીં કરી શકે! જાણો નવા નિયમ

RBI Loan Recovery Rules 2027: લોન ડિફોલ્ટ થવા પર બેંક હવે તમારો મોબાઈલ કે લેપટોપ લોક નહીં કરી શકે. જાણો RBIના નવા નિયમો અને ગ્રાહકોને મળેલી રાહતની પૂરી માહિતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:46 AM IST
RBIનો મોટો નિર્ણય: EMI બાઉન્સ થશે તો હવે રિકવરી એજન્ટ ફોન કે લેપટોપ લોક નહીં કરી શકે! જાણો નવા નિયમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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