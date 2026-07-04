/₹200 અને ₹500ની નોટને લઈને RBIની મોટી ચેતવણી! આ ભૂલ કરશો તો થઈ શકે છે છેતરપિંડી

RBI New Guidelines: ખરીદી કર્યા પછી આપણને મળતા છૂટા સિક્કા તપાસવા માટે આપણે ઘણીવાર ઉતાવળ કરતા નથી. પરંતુ નકલી નોટોના વધતા વ્યાપને કારણે, એક નાની બેદરકારી પણ મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. ગ્રાહકોને આ છેતરપિંડીથી બચાવવા માટે, RBI એ અસલી 200 રૂપિયાની નોટ ઓળખવા માટે સાત મુખ્ય ટિપ્સ શેર કરી છે.
નોટની ડાબી બાજુ '200' પ્રકાશમાં ચમકે છે.
અસલી 200 રૂપિયાની નોટમાં નીચે ડાબી બાજુ એક ખાસ પારદર્શક વિસ્તાર હોય છે. જ્યારે તમે આ નોટને પ્રકાશ તરફ પકડો છો, ત્યારે તમને આ ખાલી જગ્યા પર '200' અક્ષર સ્પષ્ટપણે લખાયેલો દેખાશે.
ભારતીય ઓળખ સાથે દેવનાગરીમાં પણ મૂલ્ય લખાયેલું છે.
અસલી નોટની બીજી એક મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે, મુખ્ય અંકો ઉપરાંત, મૂલ્ય '200' દેવનાગરી (હિન્દી) લિપિમાં સ્પષ્ટપણે છાપેલ છે. નકલી નોટોમાં ઘણીવાર આ બારીક છાપેલ ફિનિશનો અભાવ હોય છે.
નોટની મધ્યમાં જ મહાત્મા ગાંધી હસતા
ખરી 200 રૂપિયાની નોટમાં આગળની બાજુના મધ્યમાં મહાત્મા ગાંધીનું પરંપરાગત ચિત્ર હોય છે, જે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
જમણી બાજુએ ગવર્નરની સહી અને ગેરંટી કલમ માટે ધ્યાનથી જુઓ.
નોટની નીચે જમણી બાજુએ, તમને RBI ગવર્નરની સહી, ધારકને રકમ ચૂકવવાનું વચન (ગેરંટી કલમ) અને રિઝર્વ બેંકનો સત્તાવાર લોગો દેખાશે.
નોટની બંને બાજુએ નંબર પેનલ નાનાથી મોટા સુધી વિસ્તરે છે.
આ અસલી નોટ પ્રિન્ટીંગની એક ઉત્તમ સુરક્ષા સુવિધા છે. નોટમાં ઉપર ડાબા ખૂણામાં અને નીચે જમણા ખૂણામાં સંખ્યાઓની પેનલ છે. જેમ જેમ તમે ડાબેથી જમણે ખસેડો છો તેમ તેમ આ પેનલમાં લખેલા નંબરો નાનાથી મોટા કદમાં વધે છે.
આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક, અશોક સ્તંભ, નીચે જમણા ખૂણામાં ભવ્ય રીતે ચમકે છે.
200 અને 500 રૂપિયાની નોટોના નીચેના જમણા ખૂણા પર અશોક સ્તંભના પ્રતીકનો મેક્રો શોટ. આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક, અશોક સ્તંભ, નોટના આગળના ભાગમાં નીચેના જમણા ખૂણા પર એમ્બોસ થયેલ છે. આ પ્રતીક થોડું ઊંચું છે, અને સ્પર્શ દ્વારા અનુભવી શકાય છે. આગલી વખતે જ્યારે તમને નોટ મળે, ત્યારે આ 7 વસ્તુઓ તપાસવાની ખાતરી કરો!
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.