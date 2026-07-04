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₹200 અને ₹500ની નોટને લઈને RBIની મોટી ચેતવણી! આ ભૂલ કરશો તો થઈ શકે છે છેતરપિંડી

RBI New Guidelines: અસલી 200 રૂપિયાની નોટ કેવી રીતે ઓળખવી? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા સૂચિબદ્ધ આ સાત સુરક્ષા સુવિધાઓ અને ચિહ્નો શોધીને તમે નકલી નોટ સરળતાથી ઓળખી શકો છો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:42 PM IST
₹200 અને ₹500ની નોટને લઈને RBIની મોટી ચેતવણી! આ ભૂલ કરશો તો થઈ શકે છે છેતરપિંડી
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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