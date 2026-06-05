/RBI on Repo Rates: શું ફરી એકવાર તમારી લોનના હપ્તા વધશે? રેપો રેટ પર RBIની મોટી જાહેરાત

RBI on Repo Rates: ભારતીય રિઝર્વ બેંકની મોનિટરી પોલિસી સમિતિની બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. રેપો રેટ 5.25% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી લોનની ઈએમઆઈ (EMI)માં કોઈ વધારો નહીં થાય. તમારી લોનનું વ્યાજ સ્થિર રહેશે.
ગવર્નરે જણાવ્યું કે વૈશ્વિક સ્તરે ઘણી સેન્ટ્રલ બેંકો વ્યાજ દરો વધારી રહી છે, પરંતુ આરબીઆઈની બેઠકમાં રેપો રેટને યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગ્લોબલ ઈકોનોમીમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળી છે અને સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ જવાથી માર્કેટમાં પણ ઉતાર-ચઢાવ આવ્યો છે. જોકે, ભારતની ઈકોનોમી મજબૂત બનેલી છે. આપણે આ સમયે પણ વધુ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ અને ઈકોનોમી સ્થિર છે.
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાની અધ્યક્ષતામાં છ સભ્યોની MPCએ બુધવાર, 3 જૂનના રોજ પોતાની ત્રણ દિવસીય પોલિસી બેઠક શરૂ કરી હતી અને આજે તેના પર નિર્ણય આવી ગયો છે. આ વખતે આરબીઆઈ સામે કાચા તેલની કિંમતો, રૂપિયામાં ઘટાડો અને મોંઘવારી વધવાના જોખમ જેવી પડકારો છે.