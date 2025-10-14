Prev
ભારતની ટોપ ખાનગી બેંકોમાં સામેલ આ બેંક વેચાઈ જશે! 150000000000 રૂપિયાની ડીલ, જાણો કોણ ખરીદશે?

RBL Bank Deal: ભારતની ટોપ પ્રાઈવેટ બેંકોમાં સામેલ આ બેંક વેચાવા જઈ રહી છે. યુએઈની મોટી બેંક તેમાં ભાગીદારી ખરીદવાનું પ્લાનિંગ ઘડી રહી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 14, 2025, 03:28 PM IST

ભારતની મોટી પ્રાઈવેટ બેંકોમાં સામેલ છે એવી એક બેંક એટલે RBL Bank  વેચાવા જઈ રહી છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ)ની બીજી સૌથી મોટી બેંક એમિરાટ્સ એનબીડી બેંક પીજેએસસી( Emirates NBD Bank PJSC )  તેને ખરીદવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. ઈકોનોમિક્સ ટાઈમ્સના જણાવ્યાં મુજબ આ બેંક આરબીએલમાં 15000 કરોડ રૂપિયા (અંદાજે 1.7 અબજ ડોલર)ના મોટા રોકાણ માટે અંતિમ તબક્કાની વાતચીત  કરી રહી છે. જો આ ડીલ થશે તો એમિરાટ્સ એનબીડી આરબીએલ બેંકમાં સૌથી મોટી શેરધારક બનશે અને બેંકનું નિયંત્રણ પણ તેની પાસે આવી જશે. 

કઈ રીતે થશે રોકાણ
આ રોકાણ શેર અને વોરંટ દ્વારા થશે, જેને પ્રેફરેન્શિયલ અલોટમેન્ટ કહે છે. ત્યારબાદ આરબીએલ બેંકના 26 ટકા શેર માટે એક ઓપન ઓફર પણ લાવવામાં આવશે. આ સમગ્ર રોકાણનો હેતુ બેંકને નવી પૂંજી  આપવાનો છે. જેથી કરીને તેની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે. આરબીએલ બેંકની હાલની માર્કેટ કેપ લગભગ 17,786.8 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે આ પ્રક્રિયા પૂરી થશે ત્યારે આશા છે કે એમિરેટ્સ એનબીડી બેંક આરબીએલ બેંકના કુલ ઈક્વિટી પૂંજીના 51 ટકા ભાગ પોતાના નામે કરશે. 

આ મામલે વધશે યુએઈની બેંકની તાકાત
આ મામલા સાથે  જોડાયેલા એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ હાલના અઠવાડિયામાં બેંકના નિયંત્રણમાં ફેરફાર માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી દીધી છે. આ ડીલથી એમિરાટ્સ એનબીડી બેંકની એશિયામાં હાજરી વધશે. આ સાથે ભારત અને પશ્ચિમ એશિયા વચ્ચે ઝડપથી વધતા રેમિટેન્સ એટલે કે પૈસા મોકલવાના બજારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાની એક મોટી તક હશે. 

આરબીએલના આંકડા મુજબ ખાડી દેશોમાં રહેતા ભારતીયો, દેશના કુલ પ્રવાસી ભારતીયોના લગભગ અડધો ભાગ છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં ખાડી દેશોથી ભારત મોકલાયેલા 38.7 અબજ ડોલરના રેટેન્સમાંથી અડધો  ભાગ ફક્ત યુએઈથી આવ્યો હતો. તે ભારત માટે વિદેશી પૈસા મોકલવાનો બીજો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે. 

શેરમાં તેજી જોવા મળી
આરબીએલ બેંકના શેરમાં આજકાલ તેજી જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સેશનમાં તેના શેર લગભગ 7 ટકા ચડ્યા છે. મંગળવારે પણ તેમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. સોમમવારે આ શેર 290.15 રૂપિયા પર બંધ થયો. મંગળવારે તે તેજી સાથે 294 રૂપિયા પર ખુલ્યો. થોડીવાર બાદ તેમાં 3 ટકાથી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો અને તે 299.65 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો. સવારે 10.20 વાગ્યાની આસપાસ તે 1 ટકાની તેજી સાથે 292.80 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 

 

RBL Bank DealEmiratesNBDinvestment

