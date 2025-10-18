Prev
આ નવરત્ન કંપનીના નફામાં જબરદસ્ત વધારો, રોકાણકારો માટે જાહેર કર્યું ડિવિડન્ડ

આરઈસી લિમિટેડે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025-2026ના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યાં છે. બીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીને વાર્ષિક આધાર પર 9 ટકાનો શુદ્ધ લાભ થયો અને તે 4414 કરોડ રૂપિયા રહ્યો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:29 PM IST

REC limited q2 Results: નવરત્ન કંપની REC લિમિટેડે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. બીજા ક્વાર્ટરમાં, કંપનીએ વાર્ષિક ધોરણે 9 ટકાનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે ₹4,414.93 કરોડ પર પહોંચ્યો હતો. પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં આ સમયે, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો ₹4,037.72 કરોડ હતો.

કંપનીની આવક પણ બીજા ક્વાર્ટરમાં 10.62 ટકા વધીને ₹15,162.38 કરોડ થઈ છે, જે 2024-25 નાણાકીય વર્ષમાં ₹13,706.31 કરોડ હતી. કંપનીએ તેનો નફો તેના શેરધારકો સાથે શેર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેણે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

છેલ્લા કારોબારી દિવસ શુક્રવારે કંપનીનું પ્રદર્શન
98,666 કરોડ રૂપિયાના માર્કેટકેપ વાળી આરઈસી લિમિટેડના શેરમાં સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. કંપનીના શેર 0.74 ટકાના ઘટાડા સાથે 374.70 રૂપિયાના લેવલ પર ટ્રેડ કરતા કારોબારી દિવસની સમાપ્તિ કરી. પરંતુ આ ઘટાડા પાછળ કેટલાક સમયથી જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષ 2025મા કંપનીના શેરની કિંમતમાં 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

શેરધારકોને મળશે ડિવિડન્ડ
કંપની તરફથી પોતાના શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કંપનીએ જાણકારી આપતા કહ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક શેર પર 4.60 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. કંપનીએ આ માટે 27 ઓક્ટોબર 2025ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. તો રોકાણકારોને 14 નવેમ્બર કે તે પહેલા ચુકવણી કરવામાં આવશે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

