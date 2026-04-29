હોમBusinessરેકોર્ડ! સોનાના દાગીના છોડીને 52% લોકો આમા કરી રહ્યા છે રોકાણ, કમાણીની મોટી તક, આવ્યો 186%નો વધારો

રેકોર્ડ! સોનાના દાગીના છોડીને 52% લોકો આમા કરી રહ્યા છે રોકાણ, કમાણીની મોટી તક, આવ્યો 186%નો વધારો

World Gold Council Report: ભારતમાં પહેલી વાર, રોકાણ માટે સોનાની ખરીદી ઘરેણાં કરતાં વધી ગઈ છે. શેરબજારમાં નબળા વળતર અને સોનાના વધતા ભાવને કારણે રોકાણકારો સોનાના બાર, સિક્કા અને ETF તરફ વળ્યા છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:15 PM IST
  • ભારતમાં પહેલી વાર, રોકાણ માટે સોનાની ખરીદી ઘરેણાં કરતાં વધી ગઈ છે.
  • શેરબજારમાં નબળા વળતર અને સોનાના વધતા ભાવને કારણે રોકાણકારો સોનાના બાર, સિક્કા અને ETF તરફ વળ્યા છે. 
  • ભારતમાં પહેલી વાર પરિસ્થિતિ બદલાતી હોય તેવું લાગે છે.

Trending Photos

રેકોર્ડ! સોનાના દાગીના છોડીને 52% લોકો આમા કરી રહ્યા છે રોકાણ, કમાણીની મોટી તક, આવ્યો 186%નો વધારો

World Gold Council Report: ભારતમાં, સોનાને હંમેશા પરંપરાગત રીતે ઘરેણાં તરીકે ખરીદવામાં આવતું હતું, પરંતુ પરિસ્થિતિ બદલાતી હોય તેવું લાગે છે. તાજેતરના WGC (વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ) ના અહેવાલ મુજબ, પહેલીવાર, દેશમાં સોનાની ખરીદી રોકાણ હેતુઓ કરતાં વધી ગઈ છે, જેનો અર્થ એ છે કે લોકો હવે તેને પહેરવા કરતાં કમાણી માટે અને સલામત રોકાણ તરીકે વધુ સોનું ખરીદી રહ્યા છે. ચાલો વિગતો વિગતવાર જોઈએ.

પ્રથમ વખત, ઘરેણાંની ખરીદી કરતાં વધુ

રિપોર્ટ મુજબ, માર્ચ ક્વાર્ટરમાં સોનાની રોકાણ માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. તે 52% વધીને 82 ટન થઈ, જ્યારે દાગીનાની માંગ 19.5% ઘટીને 66 ટન થઈ. એકંદરે, દેશમાં સોનાની માંગ 10.2% વધીને 151 ટન થઈ, પરંતુ રોકાણે સૌથી વધુ ફાળો આપ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, કુલ વપરાશમાં રોકાણનો હિસ્સો 54.3% સુધી પહોંચ્યો, જે પહેલીવાર ઘરેણાંને વટાવી ગયો.

ગોલ્ડ બાર, સિક્કા અને ETFમાં રોકાણ

આ પરિવર્તન પાછળનું એક મુખ્ય કારણ શેરબજારનું નબળું પ્રદર્શન છે. 2025ની શરૂઆતથી નિફ્ટી 50એ ફક્ત 2.4% જેટલું વળતર આપ્યું છે, જ્યારે સોનાના ભાવ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે. રોકાણકારો સોનાને એક સુરક્ષિત અને વધુ નફાકારક રોકાણ વિકલ્પ શોધી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે લોકો ગોલ્ડ બાર, સિક્કા અને ગોલ્ડ ETF (એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ)(Exchange-Traded Funds)માં વધુ રોકાણ કરી રહ્યા છે.

ETF સેગમેન્ટમાં 186% વાર્ષિક વૃદ્ધિ

નોંધપાત્ર રીતે, ગોલ્ડ ETFમાં પણ રેકોર્ડ રોકાણ જોવા મળ્યું છે. આ સેગમેન્ટમાં 186% વાર્ષિક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જેમાં કુલ રોકાણ 20 ટન સુધી પહોંચ્યું છે. આ સૂચવે છે કે માત્ર પરંપરાગત રોકાણકારો જ નહીં પરંતુ નવા યુગના રોકાણકારો પણ ડિજિટલ અને નાણાકીય ચેનલો દ્વારા સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.

વધતી માંગનું કારણ શું છે?

એક્સપર્ટ માને છે કે ભવિષ્યમાં આ વલણ મજબૂત થઈ શકે છે. WGCના ભારતના વડા સચિન જૈનના મતે, બજારની અનિશ્ચિતતા અને અન્ય રોકાણ વિકલ્પોના નબળા પ્રદર્શનને કારણે સોનાની માંગ ચાલુ રહેશે.

ભારતમાં સોનાની ધારણાઓ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. જ્યારે તે એક સમયે ફક્ત લગ્ન અને પરંપરા સાથે સંકળાયેલું હતું, તે હવે એક મજબૂત અને વિશ્વસનીય રોકાણ વિકલ્પ બની રહ્યું છે. જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો ભવિષ્યમાં સોનું રોકાણકારો માટે પસંદગીની પસંદગી બની શકે છે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

