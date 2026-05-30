/નોર્મલ પેટ્રોલ કે પાવર પેટ્રોલ, કોણ બચાવશે વધુ પૈસા, સરળ ભાષામાં સમજો

Normal vs Power Petrol: નોર્મલ અને પાવર પેટ્રોલમાં શું ફર્ક હોય છે અને ક્યુ ફ્યૂલ વધુ ફાયદાકારક છે, તેને લઈને લોકોમાં કન્ફ્યુઝન રહે છે. જાણો સરળ ભાષામાં.
Normal vs Power Petrol: પેટ્રોલ પંપ પર હંમેશા લોકોને Normal Petrol અને Power Petrol નો વિકલ્પ જોવા મળે છે. ઘણા લોકો વિચાર્યા વગર સસ્તું નોર્મલ પેટ્રોલ ભરાવે છે, જ્યારે કોઈ સારી માઇલેજ અને એન્જિન પરફોર્મંસ માટે મોંઘુ પાવર પેટ્રોલ પસંદ કરે છે. પરંતુ સવાલ છે કે શું પાવર પેટ્રોલ ખરેખર એટલું ફાયદાકારક હોય છે કે માત્ર માર્કેટિંગનો ભાગ છે.
હકીકતમાં બંને ફ્યૂલ વચ્ચે કેટલાક તકનીકી અંતર જરૂર હોય છે. પાવર પેટ્રોલમાં સામાન્ય રીતે વધુ Octane Rating અને કેટલાક એડિટિવ્સ મિક્સ કરવામાં આવે છે, જે એન્જિનના પરફોર્મંસને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. પરંતુ દરેક કારમાં તેનો ફાયદો સમાન હોતો નથી. આ કારણે એક્સપર્ટ કારની જરૂરિયાત અને એન્જિન પ્રમાણે યોગ્ય ફ્યૂલ પસંદ કરવાની સલાહ આપે છે. ખોટી જાણકારીને કારણે ઘણા લોકો ખોટા પૈસા ખર્ચ કરે છે.
પાવર પેટ્રોલમાં શું ખાસ હોય છે?
પાવર પેટ્રોલને હાઈ ઓક્ટેન ફ્યૂલ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં એવા એડિટિવ્સ મિક્સ કરવામાં આવે છે જે એન્જિનને સાફ રાખવા અને નોર્કિંગ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. ખાસ કરી ટર્બો એન્જિન અને હાઈ પરફોર્મંસ કારમાં તેનો ફાયદો વધુ દેખાય છે. કેટલાક મામલામાં તેનાથી એન્જિન સ્મુધ ચાલે છે અને સારો રિસ્પોનસ પણ મળી શકે છે. પરંતુ સામાન્ય નાના એન્જિનવાળી કારમાં તેનું વધુ અંતર જોવા મળતું નથી.
ઘણા લોકો વિચારે છે કે પાવર પેટ્રોલ નાખતા માઇલેજ અચાનક વધી જશે, પરંતુ તેવું દરેક કારમાં જરૂરી નથી. જો કાર કંપનીએ સામાન્ય પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી છે તો રોજિંદા ઉપયોગમાં નોર્મલ પેટ્રોલ પર્યાપ્ત માનવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે દરેક વાહન માટે પાવર પેટ્રોલ જરૂરી માનવામાં આવતું નથી.
ક્યું પેટ્રોલ ખિસ્સા માટે વધુ યોગ્ય?
જો વાત પૈસા બચાવવાની કરીએ તો મોટા ભાગના સામાન્ય કાર માલિકો માટે નોર્મલ પેટ્રોલ સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. તેની કિંમત ઓછી હોય છે અને દરરોજના ડ્રાઇવિંગમાં સારૂ કામ કરે છે. તો જે લોકોની કાર હાઈ પરફોર્મંસ એન્જિનવાળી છે કે જે લાંબા સમય સુધી સારી એન્જિન હેલ્થ ઈચ્છે છે તેના માટે ક્યારેક-ક્યારેક પાવર પેટ્રોલ ઉપયોગી થઈ શકે છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે માત્ર પાવર પેટ્રોલ પુરવાથી વધુ માઇલેજનો ફાયદો મળતો નથી. અસલી ફર્ક યોગ્ય ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ, સમય પર સર્વિસ અને ટાયર પ્રેશરથી પડે છે. તેથી ફ્યૂલ પસંદ કરવા માટે માત્ર જાહેરાત નહીં પરંતુ તમારી કારની જરૂરિયાતને સમજવી જરૂરી છે.