માર્કેટમાં આવ્યું નવા પ્રકારનું પ્રોપર્ટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ! 10 હજારના રોકાણથી બનો મોલ-ઓફિસના માલિક
REITs investment : ₹૨૦-૨૫ લાખ નહીં, ફક્ત ₹૧૦,૦૦૦નું રોકાણ કરો અને મોલ કે ઓફિસ જેવી મિલકતના માલિક બનો, તમારા ઘરના આરામથી સારી કમાણી કરો!
Real Estate Investment : REITs એ રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાની એક સ્માર્ટ, સસ્તી અને સરળ રીત છે. ફક્ત ₹૧૦,૦૦૦ થી ₹૧૫,૦૦૦ થી, તમે ઓફિસ કે શોપિંગ મોલના માલિક બની શકો છો અને ભાડામાંથી નિયમિત આવક અને મિલકત વૃદ્ધિમાંથી મૂડી લાભ મેળવી શકો છો.
₹૨૦-૨૫ લાખ નહીં, ફક્ત ₹૧૦,૦૦૦ નું રોકાણ કરો
ઘણા લોકો મિલકતમાં રોકાણ કરવાનું વિચારે છે, પરંતુ ભારે ખર્ચ તેમને આમ કરતા અટકાવે છે. કોમર્શિયલ મિલકત ખરીદવી ખાસ કરીને પડકારજનક છે, કારણ કે તેના માટે ઓછામાં ઓછા ₹૨૦ થી 25 લાખની જરૂર પડે છે. પરંતુ હવે, તમારું સ્વપ્ન હવે પૂરું થશે નહીં, કારણ કે અમે તમને એક એવી પદ્ધતિ જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને લાખો ખર્ચ કર્યા વિના મિલકતના માલિક બનાવી શકે છે. ફક્ત ₹10,000 થી ₹15,000 નું રોકાણ કરીને, તમે ઓફિસ પાર્ક, શોપિંગ મોલ અને કોમર્શિયલ ઇમારતો જેવી મિલકતોમાં શેરધારક બની શકો છો. કેવી રીતે? જવાબ છે - REITs.
REITs શું છે?
REITs, અથવા 'રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ', રિયલ એસ્ટેટ રોકાણને સરળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા. REITs એવી કંપનીઓ છે જે મોટા ઓફિસ પાર્ક, બિઝનેસ હબ, મોલ અને ઔદ્યોગિક જગ્યાઓ ધરાવે છે. તેઓ Google, Microsoft, Infosys અને TCS જેવી મોટી કંપનીઓને જગ્યા ભાડે આપે છે, જેનાથી નોંધપાત્ર નફો થાય છે.
આ કંપનીઓ તેમની મિલકતોના કેટલાક ભાગ, જેને "યુનિટ્સ" કહેવાય છે, જાહેર જનતાને વેચે છે. તમે યુનિટ ખરીદીને તે મિલકતમાં શેરધારક બની શકો છો. આ શેર ખરીદવા જેવું જ છે.
તેઓ કેવી રીતે કમાય છે?
કંપની ભાડું વસૂલ કરે છે, જાળવણી કર કાપે છે અને બાકીના નફાના ઓછામાં ઓછા 90% રોકાણકારોને વહેંચે છે. આ તમારા ખાતામાં ડિવિડન્ડ તરીકે જમા થાય છે. આ બેવડા લાભ પૂરા પાડે છે: ભાડું, અને જેમ જેમ મિલકતના મૂલ્યો વધે છે, યુનિટ્સની કિંમત વધે છે, પરિણામે વેચાણ પર મૂડી લાભ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે REIT માં રોકાણ કરો છો, ત્યારે તમે પરોક્ષ રીતે તે મિલકતોના માલિક છો અને કોઈપણ મુશ્કેલી વિના તમારા ઘરના આરામથી નિષ્ક્રિય આવકનો સ્ત્રોત બનાવો છો.
REIT માં રોકાણ કેવી રીતે કરવું?
REIT માં રોકાણ કરવું ખૂબ જ સરળ છે. તમારે ફક્ત એક ડીમેટ એકાઉન્ટની જરૂર છે. તમે NSE અથવા BSE પર સૂચિબદ્ધ REITs શેરની જેમ ખરીદી શકો છો. કોઈ લોક-ઇન પીરિયડ નથી; તમે જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે તેમને વેચી શકો છો.
રોકાણ કરવાના ફાયદા શું છે?
- તમે મિલકત ખરીદ્યા વિના મોટા મોલ અથવા કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગના માલિક બની શકો છો.
- ભાડાના રૂપમાં નિયમિત આવક.
- મિલકતના મૂલ્યોમાં વધારો થતાં મૂડી લાભની તક.
- તમારા પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવાની તક.
- પ્રવાહિતા - જો જરૂર પડે તો તમે તાત્કાલિક ભંડોળ ઉપાડી શકો છો.
REIT ના જોખમો શું છે?
- REITs શેરબજારમાં સૂચિબદ્ધ છે, તેથી તેમના ભાવ બજારની હિલચાલથી પ્રભાવિત થાય છે.
- જો કોઈ ઇમારત ભાડૂઆત ગુમાવે છે અથવા ભાડામાં ઘટાડો થાય છે, તો તમારી ડિવિડન્ડ આવક ઘટી શકે છે.
- જ્યારે વ્યાજ દર વધે છે, ત્યારે રોકાણકારો REITsમાંથી ભંડોળ ઉપાડી લે છે અને તેને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પ્રોડક્ટ્સ (જેમ કે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ) માં રોકાણ કરે છે, જેના કારણે REITs ના મૂલ્યમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
ભારતમાં મુખ્ય REIT કંપનીઓ
- Embassy Office Parks REIT
- Mindspace Business Parks REIT
- Brookfield India Real Estate Trust
REITs કોના માટે શ્રેષ્ઠ છે?
- નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ જે બાજુની આવક શોધી રહ્યા છે.
- પહેલી વાર રિયલ એસ્ટેટ રોકાણકારો.
- વધારે મૂડી ન હોવા છતાં મિલકતમાં હિસ્સો શોધી રહ્યા છો.
