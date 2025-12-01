ફ્રીમાં કરી શકો છો 5000 રૂપિયાના કપડાની ખરીદી! રિલાયન્સ આપી રહી છે આ શાનદાર ઓફર, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો
Free Shopping Week: તમે ફ્રીમાં 5,000 રૂપિયાના કપડાં ખરીદી શકો છો. રિલાયન્સ તમને આ તક આપી રહ્યું છે. આ ઓફર 3 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 7 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આમાં તમારે 5,000 રૂપિયાના કપડાં ખરીદવા પર માત્ર 2,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે અને આ રૂપિયા પણ તમને પરત મળી જશે. જાણો કેવી રીતે...
Trending Photos
Free Shopping Week: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ગ્રાહકો માટે એક મોટી ઓફરની જાહેરાત કરી છે. રિલાયન્સ રિટેલની પેટાકંપની ફેશન ફેક્ટરીએ 'ફ્રી શોપિંગ વીક'ની જાહેરાત કરી છે. રિલાયન્સ રિટેલનો ફેશન ડિસ્કાઉન્ટ સ્ટોર છે. આ એક મોટી શોપિંગ ઇવેન્ટ છે જ્યાં ગ્રાહકોને સૌથી વધુ ફેશન અને સૌથી મોટી બચત કરવાની તક મળશે. આ ઓફર 3 ડિસેમ્બરથી ખુલશે અને 7 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે.
કંપનીએ જણાવ્યું કે આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો 5,000 રૂપિયાના કપડાં ખરીદશે અને તેમને ફક્ત 2,000 ચૂકવવા પડશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેમને આ 2,000 રૂપિયા પણ ગિફ્ટ અને વાઉચરના રૂપમાં પરત કરવામાં આવશે, એટલે કે તમારે ખિસ્સામાંથી કંઈપણ ખર્ચ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ ખરીદી સાથે તેમને 1,000 રૂપિયાની ખાતરીપૂર્વકની મફત ભેટ મળશે. સાથે જ 1,000 રૂપિયાના ગિફ્ટ વાઉચર મળશે. આનો અર્થ એ છે કે, ગ્રાહકો 5,000 રૂપિયાના ફેશનેબલ કપડાં સાથે ઘરે જશે, પરંતુ તેમને ખરેખર કંઈપણ ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.
ક્યાં મળશે આ ઓફર?
આ ઓફર 3 ડિસેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર સુધી તમામ ફેશન ફેક્ટરી આઉટલેટ્સ પર માન્ય છે. ગ્રાહકો કોઈપણ સ્ટોરની મુલાકાત લઈ શકે છે અને તેમના મનપસંદ કપડાં પસંદ કરી શકે છે અને આ સિઝનમાં ફેશન રિટેલમાં સૌથી શાનદાર વેલ્યૂ ઓફરનો આનંદ માણી શકે છે. આ ખરેખર એક "ફ્રી શોપિંગ"ની તક છે, જ્યાં તમે તમારા મનપસંદ કપડાં ખરીદી શકો છો અને રૂપિયા બચાવી શકો છો. આ ઓફર એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ સ્ટાઇલ અને બચત બન્ને ઇચ્છે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે