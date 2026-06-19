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કચ્છથી લઈને જામનગર સુધી રિલાયન્સનું ગ્રીન સામ્રાજ્ય : મુકેશ અંબાણીએ કરી મોટી જાહેરાતો

Reliance AGM: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 49મી AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ જિયો પ્લેટફોર્મ્સના IPO માટે DRHP ફાઇલ કરવાની મોટી જાહેરાત કરી છે. આ સાથે કંપની ગૂગલ, મેટા અને એનવીડિયાના સહયોગથી જામનગરમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું ગ્રીન-એનર્જી સંચાલિત 'રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ' AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગીગા ફેક્ટરીઓ સ્થાપશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:49 PM IST
કચ્છથી લઈને જામનગર સુધી રિલાયન્સનું ગ્રીન સામ્રાજ્ય : મુકેશ અંબાણીએ કરી મોટી જાહેરાતો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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કચ્છથી લઈને જામનગર સુધી રિલાયન્સનું ગ્રીન સામ્રાજ્ય: મુકેશ અંબાણીએ કરી મોટી જાહેરાતો
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