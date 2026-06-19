/કચ્છથી લઈને જામનગર સુધી રિલાયન્સનું ગ્રીન સામ્રાજ્ય : મુકેશ અંબાણીએ કરી મોટી જાહેરાતો

Reliance AGM: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)ની 49મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં (AGM) ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ ભારતને વૈશ્વિક ટેક્નોલોજી અને ગ્રીન એનર્જીનું પાવરહાઉસ બનાવવાની ભવ્ય બ્લૂપ્રિન્ટ રજૂ કરી છે. આ બેઠકની સૌથી મોટી જાહેરાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જિયો પ્લેટફોર્મ્સના IPO માટે સેબી (SEBI) સમક્ષ આજે જ DRHP ફાઇલ કરી દેવામાં આવશે, જે શેરધારકો માટે મોટી વેલ્યુ અનલોક કરશે. આ સાથે જ કંપનીએ 'રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ'ને નવા ગ્રોથ એન્જિન તરીકે જાહેર કરીને જામનગરમાં ગૂગલ, મેટા અને એનવીડિયાના સહયોગથી વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્લીન-એનર્જી સંચાલિત AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જિયો પ્લેટફોર્મ્સે પેટન્ટ્સ દ્વારા નવતર સંશોધનના ક્ષેત્રમાં ફક્ત એક વર્ષની અંદર 340મા રેન્કથી 20મા રેન્ક સુધીની સિંહફાળ ભરી છે અને વિશ્વભરમાં ટોપ 20ની અંદર સ્થાન મેળવનારી એકમાત્ર ભારતીય કંપની બની છે. વૈજ્ઞાનિકો, ઈજનેરો અને નવતર સંશોધકોની અમારી બાહોશ ટીમે ભારતને ગર્વ અપાવ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં, જિયો કામગીરીના એવા સ્તરે પહોંચી ગયું છે જેને અસાધારણ જ કહી શકાય.
રિલાયન્સ માટે જિયો શા માટે મહત્વનું
મુકેશ અંબાણીએ 'રિલાયન્સ ઈન્ટેલિજન્સ'ને કંપનીના નવા ગ્રોથ એન્જિન તરીકે જાહેર કર્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારતે માત્ર એઆઈ (AI)નો ઉપભોક્તા નહીં, પણ સર્જક અને વૈશ્વિક લીડર બનવું જોઈએ. કંપનીનો ઉદ્દેશ નફાકારક AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પ્લેટફોર્મ બનાવવાનો છે, જેના માટે ગૂગલ (Google), મેટા (Meta) અને એનવીડિયા (NVIDIA) સાથે ભાગીદારી કરવામાં આવી છે. જિયોએ 22 ભારતીય ભાષાઓમાં સુલભ હોય તેવી એઆઈ સેવાઓ- JioBharatIQ, AI Vyapar, અને JioHealthIQ વિકસાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
AGMની મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ:
રિલાયન્સના ગ્રોથમાં ગુજરાતનો સિંહફાળો રહેશે
જિયોમાર્ટ પર શા માટે ફોકસ કરી રહ્યાં છે ઈશા અંબાણી
રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને ચેરપર્સન નીતા અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારું લક્ષ્ય એક મિલિયન મહિલા સાહસિકોને સશક્ત બનાવવા ઉપરાંત બે લાખ યુવા ભારતીયોને રોજગારી મેળવવામાં મદદ કરવાનું તેમજ ગ્રામીણ પરિવર્તન માટે 23 મિલિયનથી વધુ લોકો સુધી પહોંચવાનું છે. અમે આપણી કળા, કલાકારો અને કારીગરોને ટેકો આપવા સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિને વૈશ્વિક મંચ પર પ્રેમ, આદર અને ગૌરવ સાથે આગળ વધારીએ છીએ."