/IPO Alert: શેર બજારમાં મચી જશે ધમાલ, આવી રહ્યો છે 40000 કરોડનો આઈપીઓ, સેબીની પાસે DRHP દાખલ

Reliance Jio IPO: રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીની ડિજિટલ સર્વિસ કંપની- જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડ પોતાનો આઈપીઓ લાવી રહી છે. કંપનીએ તે માટે માર્કેટ રેગુલેટર સેબીની પાસે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (DRHP) દાખલ કર્યું છે. તેને ભારતીય શેર બજારના ઈતિહાસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ માનવામાં આવી રહી છે, જેની સાઇઝ લગભગ 4 અબજ ડોલર (લગભગ 35000-40000 કરોડ રૂપિયા વચ્ચે) નો હશે. એટલે કે તે ઓક્ટોબર 2024મા હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયાના 27859 કરોડના પબ્લિક માર્કેટ ડેબ્યૂથી પણ મોટો હશે.
કંપનીનું લક્ષ્ય આઈપીઓ દ્વારા 27 કરોડ નવા ઈક્વિટી શેર જારી કરી લગભગ 42000 કરોડ રૂપિયા (લગભગ 4 અબજ ડોલરથી વધુ) એકત્ર કરવાનું છે. રિલાયન્સના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર મુકેશ અંબાણીએ 19 જૂને કંપનીની AGMમાં કહ્યું- જિયોનું પ્રસ્તાવિત લિસ્ટિંગ દુનિયાને દેખાડશે કે ભારત ગ્લોબલ સ્તર, ગ્લોબલ ક્ષમતા અને ગ્લોબલ વેલ્યુવાળી ટેક્નોલોજી કંપનીઓ બનાવી શકે છે.
ક્યાં સુધી લોન્ચ થશે જિયોનો આઈપીઓ?
કંપનીએ 19 જૂને પોતાનું DRHP સેબીની પાસે દાખલ કરાવ્યું છે. આઈપીઓ ખુલવાની સત્તાવાર તારીખ હજુ જાહેર થઈ નથી. પરંતુ એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આઈપીઓ ઓગસ્ટ 2026ના છેલ્લા સપ્તાહ કે આગામી ફેસ્ટિવ સીઝન પહેલા લોન્ચ થઈ શકે છે. હાલ સેબી કંપની દ્વારા જમા કરવામાં આવેલા DRHP ની સમીક્ષા કરશે.
આઈપીઓની કેટલી હશે કિંમત?
હજુ સુધી આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરવામાં આવી નથી. સેબીની મંજૂરી બાદ બુક-બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે. પરંતુ બજાર વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે તેની બેઝ પ્રાઇસ 425 રૂપિયા પ્રતિ શેરથી ઉપર રહેવાની સંભાવના છે. રિટેલ રોકાણકારો માટે લોટ સાઇઝની જાહેરાત પણ કંપની પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે કરશે.
આઈપીઓથી પ્રાપ્ત રકમનો ઉપયોગ
જિયો પ્લેટફોર્મ્સના આઈપીઓથી એકત્ર કરવામાં આવેલા પૈસામાંથી આશરે 27500 કરોડનો ઉપયોગ રિલાયન્સ જિયો ઇન્ફોકોમ (Reliance Jio Infocomm) ની વર્તમાન લોનની ચુકવણી માટે કરશે. બાકી પૈસાનો ઉપયોગ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં લગાવવામાં આવશે.