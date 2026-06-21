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IPO Alert: શેર બજારમાં મચી જશે ધમાલ, આવી રહ્યો છે 40000 કરોડનો આઈપીઓ, સેબીની પાસે DRHP દાખલ

Upcoming IPO: 52 કરોડ ગ્રાહકો ધરાવતી રિલાયન્સ જિયો શેર બજારમાં ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે. કંપની પોતાનો 40000 કરોડનો આઈપીઓ લાવી રહી છે. સેબીની પાસે DRHP જમા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:30 PM IST
IPO Alert: શેર બજારમાં મચી જશે ધમાલ, આવી રહ્યો છે 40000 કરોડનો આઈપીઓ, સેબીની પાસે DRHP દાખલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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