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અંબાણી પરિવાર કરતા પણ વધુ પગાર લેતા રિલાયન્સના આ 'સિક્રેટ ભાઈઓ' કોણ છે? જાણો ૬ દાયકા જૂની રોચક કહાની!

રિલાયન્સ અને અંબાણી પરિવારની વાત આવે ત્યારે દેશ-દુનિયાના મગજમાં મુકેશ અંબાણી, Nita Ambani કે તેમના ત્રણ બાળકો—Isha Ambani, Akash Ambani અને Anant Ambaniના ચહેરા જ તરવરી ઊઠે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે રિલાયન્સ સામ્રાજ્યને ઊભું કરવામાં અને તેને અબજો ડોલરની ઊંચાઈએ પહોંચાડવામાં પડદા પાછળ એક એવો પરિવાર પણ કામ કરી રહ્યો છે, જે અંબાણી પરિવાર કરતા પણ વધુ પગાર મેળવે છે?

Published: Jul 27, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:40 PM IST
અંબાણી પરિવાર કરતા પણ વધુ પગાર લેતા રિલાયન્સના આ 'સિક્રેટ ભાઈઓ' કોણ છે? જાણો ૬ દાયકા જૂની રોચક કહાની!

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