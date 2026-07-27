અંબાણી પરિવાર કરતા પણ વધુ પગાર લેતા રિલાયન્સના આ 'સિક્રેટ ભાઈઓ' કોણ છે? જાણો ૬ દાયકા જૂની રોચક કહાની!

ગુજરાતી આ પરિવારે આજે રિલાયન્સનું નામ દેશ અને દુનિયામાં ગૂંજતું કર્યું છે. અમે તમને એક એવી વિગતો જણાવવા જઈ રહ્યાં છીએ જે અંગે આજની પેઢી કદાચ ભાગ્યેજ જાણતી હતી. ભલે રિલ્યાન્સની સફળતા પાછળ મુકેશ અંબાણીનું નામ મોખરે હોય પણ રિલાયન્સની સફળતા પાછળ એવા પણ નામ છે જેઓ 3 દાયકાથી એમની સાથે કામ કરે છે.
તમે મનોજ મોદીનું નામ તો સાંભળ્યું હશે જેમને અંબાણીએ 1500 કરોડનું ઘર ભેટમાં આપ્યું હતું. અને એમના દીકરાના લગ્ન એન્ટેલિયામાં કરાવ્યા હતા. તમને ખબર નહીં હોય પણ આજે પણ રિલાયન્સમાં એવા કર્મચારીઓ છે જેમની સેલેરી એમના બોસ કરતાં પણ વધારે છે. રિલાયન્સના જૂના સાથીઓની વાત હોય તો ગુજરાતમાં પરિમલ નથવાણી એ સૌથી જાણીતો ચહેરો છે.
અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ રિલાયન્સ કંપનીના એ બેકબોનની જેમને કંપનીના એન્જિન ગણો તો પણ ઓછું છે. હા, આ વાત છે મેસવાણી પરિવારની, જે છેલ્લા ૬ દાયકાથી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) ની મજબૂત કરોડરજ્જુ બનીને ઊભો છે.
આ વાર્તાની શરૂઆત થાય છે ધીરુભાઈ અંબાણીના સમયથી. ધીરુભાઈની બહેન ત્રિલોચનાબેનના પુત્ર એટલે રસિકલાલ મેસવાણી. રસિકભાઈ રિલાયન્સના ફાઉન્ડિંગ ડિરેક્ટર્સમાંથી એક હતા. એટલે આ પરિવાર અંબાણી પરિવારના સગાઓમાં થાય છે.
કોણ હતા રસિકભાઈ મેસવાણી
મુકેશ અંબાણીના પહેલા હતા બોસ!
તમને ના ખબર હોય તો વર્ષ ૧૯૮૧માં જ્યારે મુકેશ અંબાણી સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ અધૂરો છોડીને રિટર્ન ભારત આવ્યા ત્યારે ધીરુભાઈએ તેમને સૌથી પહેલાં રિલાયન્સના પાતાલગંગા પ્લાન્ટમાં જોડ્યા હતા. રસિકલાલ મેસવાણી જ તેમના ગાઇડ અને બોસ હતા! મુકેશ અંબાણી પોતે પણ અનેકવાર જાહેરમાં આ વાતનો કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકાર કરી ચૂક્યા છે.
આજે બંને દીકરાઓ સંભાળે છે રિલાયન્સનું મુખ્ય ‘એન્જિન’
૧૯૯૦ના દાયકાના પ્રારંભમાં રસિકલાલ મેસવાણીનું અકાળે અવસાન થયું હતું. રસિકલાલના અવસાન બાદ તેમના બે પુત્રો—નિખિલ મેસવાણી અને હિતલ મેસવાણીએ આ વારસો અદભુત રીતે આગળ ધપાવ્યો છે. આજે આ બંને ભાઈઓ રિલાયન્સના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે.
કોણ છે હિતલ મેસવાણી
જામનગરમાં વિશ્વની સૌથી મોટી રિફાઇનરી બનાવવાનો મેગા પ્રોજેક્ટ નિર્ધારિત સમય પહેલાં અને બજેટમાં પૂરો કરવાનું ક્રેડિટ હિતલ મેસવાણીને જાય છે. હિતલ મેસવાણીને એક્ઝિક્યુશન માસ્ટર ગણવામાં આવે છે. જે કામ હાથમાં લે એ તેઓ પૂરું કરીને જ જંપે છે.
નિખિલ મેસવાણી
RILનો સમગ્ર પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી સસ્તું ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવું (Crude Procurement) અને ગ્લોબલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી નિખિલ મેસવાણીના હાથમાં છે. IPL માં 'મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ' ના ઓક્શન ટેબલ પર પણ તેઓ અવારનવાર આકાશ અંબાણી સાથે જોવા મળે છે. તેમને લોકો કમાન્ડર ઓફ કેમિકલ્સ તરીકે ઓળખે છે.
પગારનું ગણિત
|નામ
|RIL માં હોદ્દો
|વાર્ષિક કમ્પેન્સેશન (અંદાજે)
|મુકેશ અંબાણી
|ચેરમેન અને MD
|₹૦ (ઝીરો) (કોવિડ કાળ ૨૦૨૦-૨૧ થી તેમણે પગાર લેવાનું બંધ કર્યું છે)
|નિખિલ મેસવાણી
|એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર
|₹૨૪ થી ₹૨૫ કરોડ
|હિતલ મેસવાણી
|એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર
|₹૨૪ થી ₹૨૫ કરોડ
|આકાશ, ઇશા અને અનંત અંબાણી
|નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સ
|₹૨.૩ થી ₹૨.૫ કરોડ (માત્ર સિટીંગ ફી અને કમિશન)
આ આંકડો તેમને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સૌથી વધુ પગાર મેળવતા એક્ઝિક્યુટિવ્સ બનાવે છે. આ ઉપરાંત, તેમની પાસે કંપનીના અંદાજે ₹૯૦૦ કરોડથી વધુ કિંમતના શેર્સ પણ છે.
મેસવાણી ભાઈઓ પડદા પાછળના ખેલાડી
અંબાણી પરિવારમાં આકાર લેતા મોટા બિઝનેસ નિર્ણયો હોય કે સક્સેસન પ્લાનિંગ મેસવાણી ભાઈઓની સલાહ અનિવાર્ય માનવામાં આવે છે. મુકેશ અંબાણીએ પોતાની નવી પેઢીને બિઝનેસના ગ્રાઉન્ડ રૂલ્સ શીખવવાની જવાબદારી પણ નિખિલ અને હિતલ મેસવાણીને સોંપી છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, અંબાણી પરિવાર જો રિલાયન્સનો ચહેરો અને ગ્લોબલ વિઝન છે, તો મેસવાણી ભાઈઓ પડદા પાછળ રહીને કંપનીનું ચક્ર ચલાવતું મુખ્ય એન્જિન છે! જોકે, મુકેશ અંબાણીનો દબદબો અને પાવર હજુ પણ યથાવત છે. મુકેશ અંબાણી સારી રીતે જાણે છે કે કર્મચારીઓને કઈ રીતે સાચવી શકાય છે.