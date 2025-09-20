Prev
50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરો માટે રાહત, DA આવશે આટલો વધારો !

DA Hike News: કેન્દ્ર સરકારે દિવાળી પહેલા પોતાના કર્મચારીઓને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવા માટે તમામ વ્યવસ્થા કરી લીધી છે. સરકાર દિવાળી પહેલા જુલાઈ 2025 માટે મોંઘવારી ભથ્થું વધારી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, આ કર્મચારીઓને હાલમાં 55 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. જો વધારો જાહેર કરવામાં આવે તો તે 3 ટકા વધીને 58 ટકા થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:02 PM IST

DA Hike News: આ નિર્ણયથી 50 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. સરકાર દર વર્ષે બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરે છે. પહેલો વધારો જાન્યુઆરીમાં અને બીજો જુલાઈમાં અમલમાં આવે છે. આ વર્ષે પહેલો વધારો પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, અને જુલાઈમાં વધારો હજુ સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી, અટકળો પ્રવર્તી રહી છે કે આ વધારો દિવાળીની આસપાસ આવી શકે છે.

મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો

પ્રશ્ન એ છે કે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો કેમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હકીકતમાં, સરકાર ટૂંક સમયમાં 8મું પગાર પંચ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. આ પહેલા, સાતમું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વર્ષે, ફુગાવામાં ઘટાડો થયો છે. તેથી, એવો અંદાજ છે કે વધારો 3% સુધી હોઈ શકે છે.

DA ગણતરીની પદ્ધતિ શું છે?

આ કરવા માટે, સરકાર દર મહિને CPI-IW ના આધારે ફુગાવાના દરનું મૂલ્યાંકન કરે છે. જો ફુગાવો વધે છે, તો DA વધારો ગુણોત્તર પણ તે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો CPI-IW અનુસાર છેલ્લા છ મહિનામાં ફુગાવામાં 5% નો વધારો થયો છે, તો સરકાર DA માં 5% નો વધારો કરશે.

કોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?

જો મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% નો વધારો કરવામાં આવે છે, તો એન્ટ્રી-લેવલ કર્મચારીને તેમના મૂળ પગાર સાથે દર વર્ષે વધારાના 6,480 રૂપિયા મળશે. જો કોઈ 18,000 રૂપિયા કમાય છે, તો તેમને અગાઉ વધારાના 9,900 રૂપિયા મોંઘવારી ભથ્થા મળતા હતા, જે હવે વધીને 10,440 રૂપિયા થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

