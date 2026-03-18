કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે રાહતના સમાચાર, સૂચનો આપવાની મુદ્દતમાં કરાયો વધારો; જાણો કેવી રીતે કરશો સબમિટ
- 8મા પગાર પંચની વેબસાઇટ પર સૂચનો આપવાની તારીખ લંબાઈ
- 18 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે હવે 31 માર્ચ 2026 સુધીનો સમય
- કોણ આપી શકે છે 18 પ્રશ્નોના જવાબ? 8મા પગાર પંચે લિસ્ટ જાહેર કર્યું
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલ એક મહત્વનું અપડેટ સામે આવ્યું છે. કમિશને તેના 18 પ્રશ્નોના જવાબો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. હવે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય હિસ્સેદારો 31 માર્ચે 2026 સુધી તેમના સૂચનો સબમિટ કરી શકે છે. અગાઉ આ છેલ્લી તારીખ 16 માર્ચ 2026 નક્કી કરવામાં આવી હતી. સરકારે ફેબ્રુઆરી 2026માં 8મા પગાર પંચ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ લોન્ચ કરી હતી. આ વેબસાઇટ પર તે પ્રશ્નાવલી પોસ્ટ કરવામાં આવી છે, જેમાં પગાર, પેન્શન, ભથ્થાં અને કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે.
કોણ આપી શકે છે જવાબ?
આ પ્રશ્નાવલીમાં ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓ જ નહીં, પરંતુ ધણા અન્ય લોકો પણ ભાગ લેઈ શકે છે. આમાં શામેલ છે.
- કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ
- પેન્શનરો
- મંત્રાલયો અને વિભાગો
- રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ
- ન્યાયિક અધિકારીઓ અને કોર્ટ સ્ટાફ
- યુનિયનો અને કર્મચારી સંગઠનો
- સંશોધકો, શિક્ષકો અને સામાન્ય જનતા
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, સરકાર ઈચ્છે છે કે, વધુમાં વધુ લોકો પોતાના મંતવ્યો આપે, જેથી પગાર અને સુવિધામાં ફેરફાર યોગ્ય રીતે કરી શકાય.
કેવી રીતે આપી શકાય જવાબ?
ઈચ્છુક લોકો 8મા પગાર પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ (8cpc.gov.in)ની મુલાકાત લઈને તેમના પ્રતિભાવો ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકે છે.
કમિશનની વર્તમાન સ્થિતિ
8મા પગાર પંચે હાલમાં જ રાજધાનીમાં તેની કામગીરી શરૂ કરી છે. તેની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) નવેમ્બર 2025માં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કમિશનને તેમની ભલામણો સબમિટ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે. જો કે, હજુ તે સ્પષ્ટ નથી કે, આ ભલામણો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે.
આયોગમાં કોણ-કોણ સામેલ છે?
- 8મા પગાર પંચની અધ્યક્ષતા ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરી રહ્યા છે.
- પ્રોફેસર પુલક ઘોષ (પાર્ટ-ટાઈમ સભ્ય)
- પંકજ જૈન (સભ્ય સચિવ)
શું કામ કરે છે પગાર પંચ?
પગાર પંચનું કામ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવાનું હોય છે. આ કમિશન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, ડિફેન્સ સર્વિસ, અખિલ ભારતીય સર્વિસ, ન્યાયિક અધિકારીઓ અને વિવિધ અન્ય વિભાગોના કર્મચારીઓ માટે ભલામણો બનાવે છે.
આ પ્રક્રિયા શા માટે જરૂરી છે?
આ પ્રશ્નાવલી દ્વારા, સરકાર કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો અને કયા ફેરફારો જરૂરી છે તે સમજવાનો હેતુ ધરાવે છે. જો તમે સરકારી કર્મચારી અથવા પેન્શનર છો, તો તમારી પાસે હવે 31 માર્ચ સુધી તમારા મંતવ્યો આપવાનો સમય છે. જેનાથી ભવિષ્યમાં પગાર અને પેન્શન સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો પર અસર પડી શકે છે.
