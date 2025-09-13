Prev
દેશવાસીઓ માટે આવ્યા ખરાબ સમાચાર : જીવનજરૂરિયાતની વસ્તુઓ મોંઘી થશે, સપ્ટેમ્બરથી લાગુ

Retail Inflation Rises: સરકારે જાહેર કર્યા આંકડા, ઓગસ્ટમાં છૂટક ફુગાવો વધ્યો... આ વસ્તુઓ હવે મોંઘી થઈ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:43 PM IST

દેશવાસીઓ માટે આવ્યા ખરાબ સમાચાર : જીવનજરૂરિયાતની વસ્તુઓ મોંઘી થશે, સપ્ટેમ્બરથી લાગુ

Retail inflation Hike in August : ઓગસ્ટમાં ભારતનો છૂટક ફુગાવાનો દર વધ્યો છે. જુલાઈમાં, આ દર 1.55% હતો, જે છેલ્લા આઠ વર્ષમાં સૌથી ઓછો હતો. ઓગસ્ટમાં તે વધીને 2.07% થયો.

ઓગસ્ટમાં ભારતનો છૂટક ફુગાવાનો દર વધીને 2.07% થયો. જુલાઈમાં, આ દર 1.55% હતો, જે છેલ્લા આઠ વર્ષમાં સૌથી ઓછો હતો. સરકારી આંકડા અનુસાર, આ બન્યું કારણ કે અગાઉના ઉચ્ચ આધાર અસરની અસર ઓછી થઈ છે. ફુગાવાના દરમાં વધારાને કારણે, ખાદ્ય ચીજોના ભાવ વધી શકે છે.

આધાર અસરનો અર્થ એ છે કે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ભાવમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે. અગાઉ, આધાર અસરને કારણે, ફુગાવાનો દર ઓછો દેખાઈ રહ્યો હતો. પરંતુ ઓગસ્ટમાં આ અસર ઘટી ગઈ. આને કારણે, ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં પણ વધારો થયો. ખાદ્ય ચીજો ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક એટલે કે CPIનો લગભગ અડધો હિસ્સો ધરાવે છે. તેમની કિંમતોમાં વધારાને કારણે, છૂટક ફુગાવાનો દર પણ વધ્યો.

રિઝર્વ બેંકના લક્ષ્ય કરતાં ઓછો
ફુગાવાનો દર હજુ પણ રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા નિર્ધારિત લક્ષ્ય કરતાં ઓછો છે. રિઝર્વ બેંકનું લક્ષ્ય ફુગાવાનો દર 4 ટકાની આસપાસ રાખવાનું છે. આ રિઝર્વ બેંકને વ્યાજ દર નીચા રાખવામાં મદદ કરશે. આનાથી દેશની આર્થિક પ્રગતિમાં વધારો થશે. રોઇટર્સના સર્વેમાં, 40 અર્થશાસ્ત્રીઓએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટમાં છૂટક ફુગાવાનો દર વધીને 2.10% થશે.

શાકભાજીના ભાવમાં ઘટાડો
ઓગસ્ટમાં ખાદ્ય ચીજોનો ફુગાવાનો દર -0.69 ટકા હતો. આ સતત ત્રીજો મહિનો છે જ્યારે ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. શાકભાજીના ભાવમાં 15.92 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. કઠોળ પણ 14.53 ટકા સસ્તા થયા છે. મસાલાના ભાવમાં પણ 3.24 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

આ વસ્તુઓ મોંઘી થઈ છે
ઓગસ્ટમાં ફુગાવામાં વધારો થવાનું કારણ માંસ, માછલી, તેલ, ઈંડા અને વ્યક્તિગત સંભાળની વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો છે. જોકે, કેટલાકમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. ઓગસ્ટમાં ઈંધણનો ફુગાવાનો દર 2.43 ટકા હતો. જુલાઈમાં તે 2.67 ટકા હતો. ઓગસ્ટમાં હાઉસિંગનો ફુગાવાનો દર 3.09 ટકા હતો. જુલાઈમાં તે 3.17 ટકા હતો. ઓગસ્ટમાં આરોગ્ય સેવાઓનો ફુગાવાનો દર પણ નીચો રહ્યો. તે 4.40 ટકા હતો, જ્યારે જુલાઈમાં તે 4.57 ટકા હતો.

રિઝર્વ બેંકનો અંદાજ શું છે?
રિઝર્વ બેંકે અંદાજ લગાવ્યો છે કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ભારતનો CPI ફુગાવાનો દર 3.1 ટકા રહેશે. આનું કારણ એ છે કે ચોમાસું સારું ચાલી રહ્યું છે અને ખરીફ વાવણી પણ સારી રહી છે. આનાથી ખાદ્ય ચીજોના ભાવ નિયંત્રણમાં રહેશે.

ગયા મહિને, રિઝર્વ બેંકની નાણાકીય નીતિ સમિતિ એટલે કે MPC ની બેઠક થઈ હતી. MPC એ વ્યાજ દર 5.50% પર સ્થિર રાખ્યા હતા. MPC એ કહ્યું હતું કે ફુગાવાનો અંદાજ વધુ સૌમ્ય છે. આનો અર્થ એ છે કે MPC એવું માનતું નથી કે ફુગાવો ખૂબ ઝડપથી વધશે. અગાઉ, રિઝર્વ બેંકે ફેબ્રુઆરીથી ત્રણ વખત વ્યાજ દર ઘટાડ્યા હતા.

