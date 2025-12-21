8મા પગાર પંચમાં નિવૃત્ત કર્મચારીઓને નહીં મળે DA વધારા સહિત આ લાભો! જાણો ડિટેલ
8th Pay Commission: 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોના પ્રકાશનથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં અનેક ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી.
8th Pay Commission: 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોના પ્રકાશનથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં અનેક ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ભ્રામક સંદેશાઓ વાયરલ થયા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકારે નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે ઘણા મુખ્ય લાભો નાબૂદ કર્યા છે. આ સંદેશાઓમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે DA વધારો, પેન્શન સુધારણા અને 8મા પગાર પંચના ભાવિ લાભો ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, જેના કારણે લાખો પેન્શનરો માટે બિનજરૂરી ચિંતા ઊભી થઈ છે.
વિગતો શું છે?
વાયરલ મેસેજમાં જણાવાયું હતું કે નાણા અધિનિયમ 2025 હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારે પેન્શનરો માટે DA વધારો અને પગાર પંચ સંબંધિત લાભો નાબૂદ કર્યા છે. વધુમાં, એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચના ભવિષ્યમાં કોઈ લાભ મળશે નહીં. જો કે, સરકારની ફેક્ટ ચેક એજન્સી, PIB ફેક્ટ ચેકે આ બધા દાવાઓને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે અને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ અહેવાલો સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ભ્રામક છે.
લાભો પહેલાની જેમ જ મળતા રહેશે
PIB ફેક્ટ ચેક મુજબ, કેન્દ્રીય પેન્શનરોને પહેલાની જેમ જ બધા લાભો મળતા રહેશે. આમાં પગાર પંચની ભલામણોના આધારે ભવિષ્યમાં પેન્શન સુધારા અને મોંઘવારી રાહત પૂરી પાડવા માટે દર જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DR (મોંઘવારી રાહત)માં વધારો શામેલ છે. સરકારે જનતાને પેન્શન અને નિવૃત્તિ સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતો પર આધાર રાખવા અને સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ટાળવા અપીલ કરી છે.
નિયમ શું છે?
CCS (પેન્શન) નિયમો, 2021માં મર્યાદિત સુધારાને કારણે આ મૂંઝવણ ઊભી થઈ. PIBએ જણાવ્યું હતું કે નિયમ 37માં ફેરફાર ફક્ત એવા કર્મચારીઓને લાગુ પડે છે, જેમને PSUમાં ગોઠવણ પછી ગંભીર ગેરવર્તણૂકને કારણે સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. તેનો સામાન્ય પેન્શનરો સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.
સરકારે સંસદમાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પેન્શન 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં આવશે. જો કે, હાલમાં DA-DR ને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી, અને આ અંગે નિર્ણય 8મા પગાર પંચના અહેવાલ પ્રકાશિત થયા પછી, લગભગ 2027માં લેવામાં આવશે.
