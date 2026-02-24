Retirement Planning: 30 વર્ષમાં ભેગા કરવા છે ₹1.5 કરોડ? જાણો દર મહિને કેટલી SIP જરૂરી
શું તમે પણ કરોડપતિ બની નિવૃત્ત થવા ઈચ્છો છો? માત્ર 4500 ની સામાન્ય બચત તમને ₹1.5 કરોડના માલિક બનાવી શકે છે. આ કોઈ જાદુ નહીં, પરંતુ કમ્પાઉન્ડિંગની તાકાત છે. જાણો કઈ રીતે 30 વર્ષનું ધૈર્ય અને યોગ્ય રોકાણ તમને આર્થિકરૂપે આઝાદ બનાવી શકે છે.
- નિવૃત્તિના પ્લાનિંગમાં તમારી મદદ કરશે SIP
- માત્ર 4500ના રોકાણથી 30 વર્ષમાં બની જશે 1.50 કરોડનું ફંડ
- Step-up SIP થી લક્ષ્ય હાસિલ કરવું વધુ સરળ
Trending Photos
દરેક નોકરિયાત વ્યક્તિનું સપનું હોય છે કે તેની નિવૃત્તિ શાંતિપૂર્ણ હોય અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પૈસાની ચિંતા ન રહે. આજના સમયમાં વધતી મોંઘવારીને જોતા એક મોટું નિવૃત્તિ ફંડ ખૂબ જરૂરી છે. નાણાકીય નિષ્ણાંતો અનુસાર જો તમે યોગ્ય સમય પર રોકાણ શરૂ કરો છો તો ચક્રવૃદ્ધિની તાકાતથી તમે આગામી 30 વર્ષમાં 1.5 કરોડનું મોટું ફંડ સરળતાથી એકત્ર કરી શકો છો. તે માટે તમારે બસ શિસ્તબદ્ધ રોકાણ અને સાચી મ્યુચુઅલ ફંડ સ્કીમ પસંદ કરવાની જરૂર છે. આવો આ સમાચારમાં તેનું ગણિત સમજાવીએ.
₹1.5 કરોડ માટે કેટલી કરવી પડશે માસિક SIP?
જો તમારૂ લક્ષ્ય 30 વર્ષમાં ₹1.5 કરોડ જોડવાનું છે તો તમારે તમારી ઉંમર પ્રમાણે રોકાણ શરૂ કરવું પડશે. માની લો તમને રોકાણ પર વાર્ષિક 12 ટકાનું એવરેજ રિટર્ન મળે છે, જે ઈક્વિટી મ્યુચુઅલ ફંડ્સમાં લાંબાગાળા માટે એક આશાનું કિરણ છે. આ ગણતરી પ્રમાણે તમારે દર મહિને 4300થી 4500 ની SIP શરૂ કરવી પડશે. જો તમે 30 વર્ષ સુધી સતત પૈસા જમા કરો છો અને તેના પર મળનાર વ્યાજથી 1.5 કરોડના જાદુઈ આંકડાને પાર કરી જશે.
મોડેથી શરૂ કરવા પર ભારે નુકસાન
રોકાણમાં સૌથી મહત્વનું પરિબળ સમય હોય છે. જો તમે 30 વર્ષની જગ્યાએ 20 વર્ષ માટે રોકાણ કરો છો તો 1.5 કરોડના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે તમારે દર મહિને લગભગ 15 હજારની SIP કરવી પડશે. જો તમે 20થી 25 વર્ષની ઉંમરમાં માત્ર 4500 રૂપિયા બચાવવાનું શરૂ કરો છો તો આર્થિક ભાર ઓછો પડે છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે રોકાણ જેટલું જલ્દી એટલી ફોર્મ્યુલા સારી રીતે કામ કરે છે.
Step-up SIP થી લક્ષ્ય હાસિલ કરવું વધુ સરળ
જો તમે શરૂઆતમાં ₹4,500 ની મોટી રકમનું રોકાણ કરી શકતા નથી તો Step-up SIP એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તમને જણાવી દઈએ કે તેમાં દર વર્ષે તમારી આવક વધવાની સાથે-સાથે SIP ની રકમમાં 5 કે 10 ટકાનો વધારો કરી શકો છો. તેનાથી ન માત્ર તમારૂ 1.5 કરોડનું લક્ષ્ય જલ્દી પૂરુ થઈ જાય છે, પરંતુ તમે મોંઘવારીને પણ માત આપી શકો છો. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે નિવૃત્તિ માટે ડાયવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડ એક વિશ્વાસપાત્ર માધ્યમ છે, પરંતુ રોકાણ કરતા પહેલા જોખમ લેવાની ક્ષમતાની તપાસ કરવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે