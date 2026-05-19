/માલદાર થવું તો તમારી સાથે રાખો આ 8 લોકોની ટીમ, ફેમસ લેખકે આપ્યો સફળતાનો મંત્ર

Robert Kiyosaki Business Tips : ફેમસ લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર અમીર બનવાનો ગુરુમંત્ર આપ્યો છે. સફળતા અપાવતી લેખકની આ ટિપ્સ બહુ જ કામની છે
Rich Dad Poor Dad Author Advice : રિચ ડેડ પુઅર ડેડના જેવી પ્રખ્યાત પુસ્તકના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ એકવાર ફરીથી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ડ પર રસપ્રદ પોસ્ટ શેર કરી છે. તેઓએ આ પોસ્ટમાં નવા જમાનાના ઉદ્યમીઓે સફળતાનો ગુરુમંત્ર આપ્યો છે. કિયાસાકીનું માનવું છે કે, સ્કૂલના ટેબલ પર એકલા કામ કરતા લોકો ક્યારેય મોટા બિઝનેસમેન બની શક્તા નથી. એક મજબૂત ટીમ જ તમને અમીર બનાવી શકે છે. રોબર્ટ કિયોસાકીએ પોતાની પોસ્ટમાં આ બાબતે બારીકાઈથી સમજાવી છે, જે એક નોકરિયાત વ્યક્તિ અને એક બિઝનેસમેન વચ્ચેનું અંતર બતાવે છે.
ઉદ્યમીઓની બે સૌથી મોટી સંપત્તિ
મદદને ચીટિંગ, ભૂલ પર સજા
કિયોસાકીએ પારંપરિક શિક્ષા પ્રણાલી પર આકરો હુમલો કરતા કહ્યું કે, સ્કૂલને છોડીને કોણ પણ વ્યક્તિ એકલા ટાપુ નથી, માત્ર સ્કૂલ જ એક એવી જગ્યા છે, જ્યાં તમારે આપસમાં સહયોગ કરનારાને ચીટિંગ કહેવામાં આવે છે અને ભૂલ કરવા પર સજા આપવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, મોટાભાગના શિક્ષકો ગરીબ રહી જાય છે. જે લોકો વિચારે છે કે, તેમને બધા જવાબ ખબર છે, અને તેઓ ક્યારેય ભૂલ નથી કરી શક્તા, તેઓ બિઝનેસમા ક્યારેય આગળ વધી શક્તા નથી.
Entrepreneurs most important assets:
1: Their brain and dedication to life long learning.
2: Their team of advisors.
Who is on your team of advisors?
Do you have?
1: Book keeper for accurate numbers
2: Accountant
3: Attorney
4: Marketing manager
5: Product…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 16, 2026
રોમન સમ્રાટ માર્કસ ઓરેલિયસનો ઉલ્લેખ
પોતાની ટીમને મહત્વ સમજાવતા તેઓએ રોમન સમ્રાટ માર્કસ ઓરેલિયસના એક પ્રસિદ્ધ કથનનો ઉલ્લેખ કર્યો કે, ભાગ્ય તમને જે વસ્તુઓથી બાંધે છે, તેનો સ્વીકાર કરો અને જે લોકોને ભાગ્ય પોતાની સાથે લાવે છે, તેમને પૂરા દિલથી પ્રેમ કરે છે.
કિયોસાકી કહે છે કે, સલાહકારોની એક ટીમ હંમેશા એકલા જીનિયર કે પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિથી બહુ સારુ પ્રદર્શન કરે છે. તે બતાવે છે કે, જ્યારે તેઓ ગરીબ હતા અને કર્મચારીથી ઉદ્યમી બનવાના સફર પર હતા, ત્યારે તેમની ટીમ તેમની સાથે હતી. તેઓ પોતાની ટીમને દિલથી પ્રેમ કરે છે.
તમારી ટીમમાં આ 8 લોકો હોવા જોઈએ
કિયોસાકીએ નવા ઉદ્યમીઓને સલાહ આપી કે, જો તમારી પાસે અત્યાર સુધી સલાહકારોની ટીમ નથી, તો આ લિસ્ટનો ગાઈડ તરીકે ઉપયોગ કરો અને આજથી જ લોકોનો ઈન્ટરવ્યૂ લેવાનું શરૂ કરો.