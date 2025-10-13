Prev
લિસ્ટિંગ પર માલામાલ ! 1550 રૂપિયાથી ઉપર લિસ્ટ થઈ શકે છે IPO, પહેલીવાર ₹400ને પાર ગયો GMP

IPO News: આજે ટાટા કેપિટલના IPOની શરૂઆત નબળી રહી છતાં, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જેનાથી બ્લોકબસ્ટર લિસ્ટિંગની આશા વધી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:50 PM IST

લિસ્ટિંગ પર માલામાલ ! 1550 રૂપિયાથી ઉપર લિસ્ટ થઈ શકે છે IPO, પહેલીવાર ₹400ને પાર ગયો GMP

IPO News: ટાટા કેપિટલના IPO સામે આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં જોરદાર નફો દર્શાવી રહ્યો છે, જેનાથી રોકાણકારોને જોરદાર નફાની આશા છે. આજે, ગ્રે માર્કેટમાં IPO એ પહેલીવાર 400 રૂપિયાના પ્રીમિયમનો આંકડો પાર કર્યો છે. ગ્રે માર્કેટ સૂચવે છે કે LG ઇન્ડિયાનો IPO 1550 રૂપિયાથી ઉપર લિસ્ટ થઈ શકે છે.

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાનો GMP શું છે?

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાનો IPO સોમવારે ગ્રે માર્કેટમાં ₹418 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. રવિવારની સરખામણીમાં, કંપનીનો GMP ₹48 વધ્યો છે, જે લિસ્ટિંગ પહેલા સકારાત્મક સંકેત છે. આજના GMP મુજબ, જો LG ઇન્ડિયા સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ડેબ્યૂ કરે છે, તો કંપની તેના પહેલા દિવસે 36% થી વધુ વળતર આપી શકે છે.

14 ઓક્ટોબરે થવાનું છે લિસ્ટિંગ

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાનો IPO ૧૪ ઓક્ટોબરે લિસ્ટ થવાનો છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપની આવતીકાલે BSE અને NSE પર લિસ્ટ થશે. આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટનો IPO 3 દિવસની શરૂઆત દરમિયાન 54.02 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 3.55 ગણો, QIB કેટેગરીમાં 166.51 ગણો અને NII કેટેગરીમાં 22.44 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, LG ઈન્ડિયાનો IPO 7 ઓક્ટોબરથી 9 ઓક્ટોબર સુધી ઓપન હતો.

ઓફર ફોર સેલ દ્વારા શેર વેચ્યા

કંપનીના IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ 1080 થી 1140 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી હતી. કંપનીએ ઘણા બધા 13 શેર બનાવ્યા હતા, જેમાં રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછી 14,820 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતું. એલજી ઈન્ડિયાના આઈપીઓનું કદ 11607.01 કરોડ રૂપિયા હતું. હાલના રોકાણકારોએ ઓફર ફોર સેલ દ્વારા શેર વેચ્યા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

