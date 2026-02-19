Rich and Poor States of India: ભારતના ટોપ-10 ગરીબ અને ધનવાન રાજ્યોનું લિસ્ટ, જાણો કોણ છે નંબર-1
Rich and Poor States of India: એક નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કોઈ એક રાજ્યની કુલ કમાણીને GSDP કહેવામાં આવે છે, જ્યારે સમગ્ર દેશની કુલ કમાણીને GDP કહેવામાં આવે છે. તેનાથી દેશની સાથે રાજ્યોની ઇકોનોમીનો ખ્યાલ આવે છે.
- મહારાષ્ટ્ર ભારતનું સૌથી ધનવાન રાજ્ય
- દેશના ટોપ-10 ધનવાન રાજ્યોમાં ગુજરાત સામેલ નથી
- અરૂણાચલ પ્રદેશ દેશનું સૌથી ગરીબ રાજ્ય
Rich and Poor States of India: આશરે 140 કરોડની વસ્તી ધરાવતો આપણો દેશ જાપાનને પાછળ છોડતા દુનિયાની ચોથી સૌથી મોટી ઇકોનોમી બની ગયો છે. વર્ષ 2028 સુધી જર્મનીને પાછળ છોડતા ભારત 5.7 ટ્રિલિયન ડોલરની સાથે દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી ઇકોનોમી બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આ સાથે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે ભારતનો રિયલ GDP ગ્રોથ 7.4 ટકા રહેવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. દેશને આ મુકામ સુધી પહોંચાડવામાં રાજ્યોનું યોગદાન નકારી શકાય નહીં.
આ ક્રમમાં RBI હેન્ડબુક ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓન ઈન્ડિયન સ્ટેટ્સે ભારતના સૌથી ધનવાન અને સૌથી ગરીબ રાજ્યોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. ડેટા પ્રમાણે મહારાષ્ટ્ર એકવાર ફરી ગ્રોસ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ (GSDP) માં દેશમાં સૌથી આગળ છે, જ્યારે અરૂણાચલ પ્રદેશ આ મામલામાં સૌથી છેલ્લા સ્થાને છે. આ ડેટાથી જાણવા મળે છે કે ભારતની ઓવરઓલ ઇકોનોમીની સાથે-સાથે રાજ્યોના અર્થતંત્રની શું સ્થિતિ છે. આ રેન્કિંગમાં રાજ્યોને તેના ઇકોનોમિક આઉટપુટ પ્રમાણે બેસાડવામાં આવ્યા છે, જેની ગણના વર્તમાન કિંમતો સાથે કરવામાં આવે છે. તેનાથી તે જાણવા મળે છે કે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી ક્યાં વધુ અને ક્યાં ઓછી છે.
દેશના સૌથી ધનવાન રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનું લિસ્ટ
1. મહારાષ્ટ્ર- 45.32 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
2. તમિલનાડુ– 31.19 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
3. ઉત્તર પ્રદેશ – 29.78 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
4. કર્ણાટક – 28.84 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
5. પશ્ચિમ બંગાળ – 18.15 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
6. રાજસ્થાન– 17.04 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
7. તેલંગણા – 16.41 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
8. આંધ્ર પ્રદેશ– 15.93 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
9. મધ્ય પ્રદેશ– 15.03 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
10. દિલ્હી – 12.15 લાખ કરોડની ઇકોનોમી
તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે મહારાષ્ટ્ર સૌથી મોટી સ્ટેટ ઇકોનોમી છે. એટલે કે આ રાજ્ય ઈન્ડસ્ટ્રીઝથી લઈને સર્વિસ અને ફાઇનાન્સ દરેકમાં આગળ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસના દમ પર તમિલનાડુ બીજા સ્થાને છે. ટેક અને સર્વિસને કારણે કર્ણાટક પણ આ લિસ્ટમાં છે. દેશની આર્થિક ગતિવિધિઓમાં આ રાજ્યો તથા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનું પણ મહત્વનું યોગદાન હોય છે.
સૌથી ઓછી GSDP વાળા 10 રાજ્યો (નીચેથી ઉપર)
1. અરૂણાચલ પ્રદેશ – 4,423 કરોડ રૂપિયાની સાથે સૌથી નીચે
2. ત્રિપુરા – 8,968 કરોડ
3. હિમાચલ પ્રદેશ – 23,169 કરોડ
4. જમ્મુ-કાશ્મીર – 26,246 કરોડ
5. ઉત્તરાખંડ – 37,824 કરોડ
6. ઝારખંડ – 51,626 કરોડ
7. છત્તીસગઢ – 56,788 કરોડ
8. અસમ – 64,367 કરોડ
9. પંજાબ – 83,864 કરોડ
10. ઓડિશા – 89,004 કરોડ
Data Source: RBI Handbook of Statistics on Indian States
