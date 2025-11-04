Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આ છે દેશનો સૌથી ધનવાન જિલ્લો, 11 લાખ છે પ્રતિ વ્યક્તિ GDP, ટોપ 10મા ગુજરાતનો એક જિલ્લો સામેલ

Top 10 richest districts of India: ઇકોનોમિક સર્વેના રિપોર્ટ પ્રમાણે તેલંગણાનો રંગારેડ્ડી જિલ્લો સૌથી ધનવાન જિલ્લો છે. અહીં પર કેપિટા જીડીપી 11 લાખથી વધુ છે. તો બીજા નંબર પર હરિયાણાનો ગુરૂગ્રામ જિલ્લો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:33 AM IST

નવી દિલ્હીઃ ઇકોનોમિક સર્વે પ્રમાણે તેલંગણાનો રંગારેડ્ડી જિલ્લો જીડીપી પર કેપિટલ પ્રમાણે દેશનો સૌથી સમૃદ્ધ જિલ્લો છે. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે રંગારેડ્ડીમાં જીડીપી પર કેપિટા 11.46 લાખ રૂપિયા છે. તો બીજા નંબર પર ગુરૂગ્રામ, ત્રીજા નંબર પર બેંગલુરૂ શહેર અને ચોથા નંબર પર ઉત્તર પ્રદેશનું ગૌતમબુદ્ધ નગર એટલે કે નોઇડા છે. ટોપ 10મા ગુજરાતનો એક જિલ્લો પણ સામેલ છે.

પૈસાના મામલામાં ટોપ-10 જિલ્લાની વાત કરીએ તો પાંચમાં નંબર પર હિમાચલ પ્રદેશનું સોલન, છઠ્ઠા નંબર પર ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોવા આવે છે. ત્યારબાદ સિક્કિમનું ગેંગટોક, નામચી, મેંગનન એન્ડ ગ્યાલસિંહ, દક્ષિણ કનડ્ડા (મેંગલોર) કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્રનું મુંબઈ અને ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાને આ રેન્કિંગમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

રંગારેડ્ડી જિલ્લા કેમ ટોપ પર પહોંચ્યો
રંગારેડ્ડી જિલ્લાએ આ લિસ્ટમાં ટોપ કર્યું છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ ત્યાંના ટેક પાર્ક, બાયોટેક અને ફાર્મા કંપનીઓ છે. આ સિવાય ત્યાંની કનેક્ટિવિટી ખૂબ સારી છે. આ બધા ફેક્ટર મળી જિલ્લા માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે અને રોજગારની તક વધારે છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે રંગારેડ્ડી જિલ્લો દેશભર માટે ઉદાહરણ છે. એક જાણકારે કહ્યું કે આ જિલ્લો એવો છે જ્યાં પરંપરાઓ અને આધુનિક સંસારનો સંગમ થાય છે.

ગુરૂગ્રામની જીડીપી પર કેપિટા 9.05 લાખ
બીજા નંબર પર હરિયાણાનો ગુરૂગ્રામ જિલ્લો છે. તે એનસીઆરમાં આવે છે. ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે કે એનસીઆરના બે જિલ્લા આ લિસ્ટમાં સામેલ છે, જેમાંથી કોઈપણ દિલ્હીનો નથી. પરંતુ અહીં ટેક પાર્કની સાથે લક્ઝરી મોલ સહિત અન્ય સુવિધાઓ છે. સુલ્તાનપુર નેશનલ પાર્ક પણ છે. શિયાળામાં દેશભરના લોકો અહીં પક્ષીઓ જોવા આવે છે.

ઉત્તર પ્રદેશનો ગોતમબુદ્ધ જિલ્લો
યુપીનો ગૌતમબુદ્ધ જિલ્લો પણ એનસીઆરમાં આવે છે. ઘણા ઉદ્યોગ અને કંપનીઓએ નોઇડામાં ઓફિસ ખોલી છે. દેશની ટોપ મીડિયા સંસ્થાઓ પણ નોઇડામાં છો. ઓખાલ બર્ડ સેન્ચુરી, શોપિંગ મોલ અને બજારોને કારણે નોઇડા ફેમસ છે. તો મુંબઈની વાત કરીએ તો તે બોલીવુડ સિટી છે. આ સિવાય વેપાર અને પર્યટનની દ્રષ્ટિએ પણ તે સમૃદ્ધ શહેર છે.

ગુજરાતનું અમદાવાદ ટોપ 10મા
અમદાવાદ, ગુજરાત: ભારતનું પ્રથમ યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી પણ આ યાદીમાં સામેલ છે, જેની માથાદીઠ GDP રૂ. 6.54 લાખ છે. આ શહેર પ્રવાસીઓને મુઘલ મસ્જિદો અને આધુનિક આર્ટ ગેલેરીઓની ઝલક આપે છે.

ટોપ-10 જિલ્લાની માથાદીઠ GDP
1. રંગારેડ્ડી, તેલંગણા- 11.46 લાખ 
2. ગુરૂગ્રામ, હરિયાણા- 9.05 લાખ
3. બેંગલુરૂ અર્બન, કર્ણાટકા- 8.93 લાખ
4. ગૌતમ બુદ્ધ નગર (નોઇડા) UP- 8.48 લાખ
5. સિલોન, હિમાચલ પ્રદેશ- 8.10 લાખ
6. નોર્થ એન્ડ સાઉથ ગોવા- 7.63 લાખ
7. ગેંગટોક, નામચી, મેંગનન એન્ડ ગ્યાલસિંહ, સિક્કિમ- 7.46 લાખ
8. દક્ષિણ કનડ્ડા (મેંગલોગ), કર્ણાટક- 6.69 લાખ
9. મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર- 6.57 લાખ
10. અમદાવાદ, ગુજરાત- 6.54 લાખ
 

