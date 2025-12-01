સોનું કે શેર નહીં...દેશના અબજોપતિઓ આ વસ્તુમાં કરે છે ભરપૂર રોકાણ, આ સેક્ટર પર બધાની બાજ નજર
Richest People Investment: નાઈટ ફ્રેંક અને CBRE ના રિપોર્ટમાં એક એવો ચોંકાવનારો દાવો કરાયો છે જેને જાણીને તમે દંગ રહી જશો. એકબાજુ લોકો શેર, સોનું ચાંદી ખરીદવામાં વ્યસ્ત છે ત્યાં અબજોપતિઓ કઈ વસ્તુમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે તે જાણીને નવાઈ પામશો.
પહેલા શેર બજારે રેકોર્ડ બનાવ્યો. હવે સોનું અને ચાંદી પોતાના ઓલટાઈમ હાઈની આસપાસ ચાલી રહ્યા છે. સામાન્ય લોકો આ બધામાં પૈસા રોકીને ખુશ થઈ રહ્ય છે. કારણ કે તેમને ડબલ ડિજિટમાં રિટર્ન મળી રહ્યું છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે દેશના ધનાઢ્ય લોકો ચૂપચાપ બીજી વસ્તુઓમાં રોકાણ કરવામાં બીઝી છે. તમને આ વાત જાણીને નવાઈ લાગશે. તેઓ પોતાનું રોકાણ શેર બજાર અને સોનાથી અલગ અલ્ટ્રા લક્ઝરી હાઉસિંગ અને ટોપ ક્લાસ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં કરી રહ્યા છે. નવા રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે આ સેક્ટર હવે દેશનું 'નવું બ્લ્યૂ ચિપ એસેટ' બની ગયું છે.
જૂના વિસ્તારોમાં નવું બિલ્ડિંગ બનાવવાની સંભાવના ખતમ
દિલ્હીના લુટિયન્સ બંગલા ઝોન, મુંબઈના વર્લી-બાન્દ્રા સી ફેસિંગ એરિયા, ગુરુગ્રામનો ગોલ્ફ કોર્સ રોડ, બેંગ્લુરુની કોરમંગલા-ઈન્દિરાનગર આ બધા વિસ્તારોમાં નવા બિલ્ડિંગ બનાવવાની સંભાવના દેખાતી નથી. પરિણામ સ્વરૂપે જૂની પ્રોપર્ટીના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. નાઈટ ફ્રેંક અને CBREના રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે આ વિસ્તારોમાં અલ્ટ્રા લક્ઝરી ફ્લેટ અને ગ્રેડ-એ ઓફિસ છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષમાં 40-80% સુધી મોંઘા થઈ ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત તેનું 6 થી 10% વાર્ષિક ભાડું પણ મળી રહ્યું છે. મોટી મોટી એમએનસી ઓફિસ સ્પેસને ભાડે લે છે.
લક્ઝરી નહીં,વેલ્થ બચાવવાનો સુરક્ષિત ઉપાય
નિરાલા વર્લ્ડના CMD સુરેશ ગર્ગનું કહેવું છે કે આ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફક્ત લક્ઝરી નહીં પરંતુ વેલ્થ બચાવવાનો સુરક્ષિત ઉપાય છે. આ સેગમેન્ટ હવે માત્ર સ્ટેટસ સિમ્બોલ નથી રહ્યું. દર વર્ષે ડિમાન્ડ વધી છે, નવું સપ્લાય લગભગ ઝીરો છે. આથી ભાવ પણ નીચે આવશે નહીં. અમીર લોકો અહીં પોતાનું રોકાણ વધારી રહ્યા છે. RG ગ્રુપના હિમાંશુ ગર્ગ કહે છે કે અમીર લોકો આ પ્રોપર્ટીને 5-10 વર્ષમાં વેચવા માટે નથી ખરીદી રહ્યા. આ લોકો પોતાના પૌત્ર-પૌત્રીઓ માટે વારસો ઘડી રહ્યા છે.
રિયલએસ્ટેટ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા ગૌરવ સોબતી કહે છે કે આ વિસ્તારોમાં ખરીદાર રેટ નથી જોતા. તેઓ ફક્ત એટલું પૂછે છે કે અમુક પ્રોપર્ટી મળશે કે નહીં? મળી ગઈ તો જેટલા પણ ભાવ હોય, તે આપવા માટે તૈયાર છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે જ્યારે દેશનો સામાન્ય માણસ સોનું અને શેર ખરીદવામાં વ્યસ્ત છે ત્યારે દેશના અબજોપતિ ચૂપચાપ સૌથી મોંઘા ઘર ખરીદીને બેસી ગયા છે.
