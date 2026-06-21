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RIL New Boss: કોણ હશે રિલાયન્સના ઉત્તરાધિકારી? મુકેશ અંબાણીએ કરી આ મોટી જાહેરાત

RIL New Boss: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરધારકોને સંબોધતા મુકેશ અંબાણીએ સંકેત આપ્યો કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ઉત્તરાધિકાર યોજના અંતિમ તબક્કામાં છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:50 PM IST
RIL New Boss: કોણ હશે રિલાયન્સના ઉત્તરાધિકારી? મુકેશ અંબાણીએ કરી આ મોટી જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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