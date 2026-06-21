/RIL New Boss: કોણ હશે રિલાયન્સના ઉત્તરાધિકારી? મુકેશ અંબાણીએ કરી આ મોટી જાહેરાત

RIL New Boss: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કંપનીના ઉત્તરાધિકારી અંગે ચર્ચા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીમાં ડેલી મેનેજમેન્ટ ટ્રાન્સફર લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, જે દર્શાવે છે કે ઊર્જાથી લઈને શિક્ષણ સુધીના ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલા આ વિશાળ સમૂહમાં ઉત્તરાધિકાર પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે.
કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરધારકોને સંબોધતા અંબાણીએ કહ્યું કે તેમના ત્રણ બાળકો આકાશ, ઈશા અને અનંત, દરેકે RIL બોર્ડમાં ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે અને હવે તેઓ મુખ્ય વ્યવસાયિક ક્ષેત્રોનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે આકાશ ટેક વ્યવસાયનું સંચાલન કરે છે, ઈશા રિટેલ વ્યવસાયનું નેતૃત્વ કરે છે, અને અનંત ઊર્જા પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કરે છે.
રિલાયન્સ સુરક્ષિત હાથમાં
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગ્રુપ આગામી પેઢીના નેતૃત્વ હેઠળ એક રહેશે, એમ કહીને કે આ ત્રણ શરીર પણ આત્મા એક છે, અને તેમનું જીવન રિલાયન્સ છે, જે ક્યારેય વિભાજિત થશે નહીં. કંપનીના ભાવિ નેતૃત્વને સુરક્ષિત ગણાવતા, અંબાણીએ શેરધારકોને જણાવ્યું કે કંપનીનું ભવિષ્ય ફક્ત સુરક્ષિત હાથમાં જ નથી, પરંતુ એવા હાથમાં પણ છે જે રિલાયન્સને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે.
અંબાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગ્રુપે વિકાસને વેગ આપવા માટે વિવિધ વ્યવસાયોમાં 30થી 40 વર્ષની વયના આશરે 500 યુવા નેતાઓને તાલીમ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે આ નેતાઓ તેમની સાથે ક્ષેત્રની કુશળતા અને ટેકનોલોજી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેમજ પ્રથમ પેઢીનો જુસ્સો પણ લાવે છે.
હું હજુ પણ એક્ટિવ છું: અંબાણી
અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક્ટિવ રહે છે અને ઘણા મુખ્ય નિર્ણયોમાં ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રોજિંદા જવાબદારીઓનું ટ્રાન્સફર હવે અંતિમ તબક્કામાં છે. તેમનો વર્તમાન કાર્યકાળ એપ્રિલ 2029માં સમાપ્ત થાય છે.
ત્રણેય ભાઈ-બહેનો RILની વાર્ષિક સામાન્ય સભાઓમાં પણ વધુ એક્ટિવ બન્યા છે, તેમના સંબંધિત વિભાગો માટે યોજનાઓ અને અપડેટ્સ રજૂ કરે છે. અંબાણીના વાર્ષિક સામાન્ય સભાના ભાષણો રોકાણકારોના રસને આકર્ષિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, કારણ કે તેઓ શેરધારકોને સીધા કેમેરા પર સંબોધિત કરતા જોવા મળે છે.
ડિસેમ્બર 2021માં એક આંતરિક કાર્યક્રમમાં અંબાણીએ સૌપ્રથમ જાહેરમાં ઉત્તરાધિકાર યોજનાની ચર્ચા કરી હતી. તેમના તાજેતરના નિવેદનમાં, તેમણે એવી ચિંતાઓને પણ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે આગામી પેઢી હેઠળ ગ્રુપના વ્યવસાયો અલગ દિશામાં જઈ શકે છે, એમ કહીને કે ભાઈ-બહેનો, વિવિધ ક્ષેત્રોનું નેતૃત્વ કરવા છતાં, રિલાયન્સ ઇકોસિસ્ટમના વ્યાપક વિકાસ તરફ કામ કરી રહ્યા છે.
રિલાયન્સમાં સરળ નથી રહી અંબાણીની સફર
નોંધનીય છે કે રિલાયન્સમાં અંબાણીની સફર ખૂબ મુશ્કેલ રહી છે. તેઓ 1977માં કંપનીના બોર્ડમાં જોડાયા હતા, જે વર્ષે કંપની લિસ્ટેડ થઈ હતી, 20 વર્ષની ઉંમરે, અને તેમના પિતા અને RIL સ્થાપક ધીરુભાઈ અંબાણીના મૃત્યુ પછી 2002માં ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બન્યા હતા. બાદમાં, તેમના નાના ભાઈ અનિલ સાથે કંપનીના નિયંત્રણ અંગેના વિવાદ, તેમના પિતાની વસિયતનામામાં ગેરહાજરીને કારણે, તેમના ઉત્તરાધિકારને જટિલ બનાવ્યો. જો કે, અંબાણીએ હવે સંભવિત ઉત્તરાધિકારનો સંકેત આપ્યો છે.