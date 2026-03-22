ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessBonus Share: 5 વર્ષમાં 2000% રિટર્ન, હવે કંપની રોકાણકારોને આપશે 5 બોનસ શેર

Bonus Share: 5 વર્ષમાં 2000% રિટર્ન, હવે કંપની રોકાણકારોને આપશે 5 બોનસ શેર

 RM Drip and Sprinklers System: સ્મોલકેપ કંપની R M Drip & Sprinklers Systems Ltd પોતાના રોકાણકારોને બોનસ શેર આપી રહી છે. કંપની દરેક 7 શેર પર ઈન્વેસ્ટરોને પાંચ બોનસ શેર આપશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:46 AM IST

Bonus Share: 5 વર્ષમાં 2000% રિટર્ન, હવે કંપની રોકાણકારોને આપશે 5 બોનસ શેર

RM Drip and Sprinklers System: સ્મોલકેપ કંપની R M Drip & Sprinklers Systems Ltd. ના રોકાણકારો માટે મોટા સમાચાર છે. કંપની પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેરની ભેટ આપવા જઈ રહી છે. કંપનીએ 5:7 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. એટલે કે તમારી પાસે રહેલા 7 શેર પર કંપની 5 નવા શેર ફ્રીમાં આપશે.

ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ?
કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે, જે 10 એપ્રિલ છે. જ્યારે પહેલા રેકોર્ડ ડેટ 7 એપ્રિલ હતી. 10 એપ્રિલે જે લોકોના નામ કંપનીની રેકોર્ડ બુકમાં હશે તેને બોનસ શેરનો લાભ મળશે. બોનસ શેર જારી થયા બાદ શેરની કિંમત  5:7 ના રેશિયોમાં ઘટી જશે, પરંતુ રોકાણકારોની પાસે શેરની કુલ સંખ્યા વધી જશે.

બોનસ શેરનું એલોટમેન્ટ
બોનસ શેર 13 એપ્રિલે એલોટ કરવામાં આવશે, જ્યારે ડીમેટ એકાઉન્ટમાં 27 એપ્રિલ સુધી આવી શકે છે. કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2025મા  1:10 ના રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટની પણ જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયાથી ઘટી 1 રૂપિયો રહી ગઈ હતી. કંપનીએ માર્કેટમાં લિક્વિડિટી વધારવા માટે આ પગલું ભર્યું હતું જેથી શેરની કિંમત ઓછી હોવાથી નાના રોકાણકારો પણ દાવ લગાવી શકે.

મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપી ચુકી છે કંપની
R M Drip & Sprinklers Systems Ltd. એ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પોતાના રોકાણકારોને માલામાલ કર્યાં છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કંપનીએ રોકાણકારોને 2000 ટકાથી પણ વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. 18 માર્ચ 2021ના તેના શેરની કિંમત 1.99 રૂપિયા હતી. તો 20 માર્ચ 2026ના શેર 42.85 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 2834 ટકાની તેજી આવી છે. તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 861 ટકા અને બે વર્ષમાં 211 ટકાનો વધારો થયો છે. જોકે છેલ્લા છ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 45 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો છે.

શું કરે છે કંપની?
કૃષિ સેક્ટર સાથે જોડાયેલી કંપની  R M Drip & Sprinklers Systems Ltd નાસિકમાં સ્થિત એક પબ્લિકલી ટ્રેડેડ મેન્યુફેક્ચરર છે, જે માઇક્રો-ઇરિગેશન સોલ્યુશન્સ- જેમ કે પાઇપ, સ્પિંકલર અને ડ્રિપ સિસ્ટમ-માં માહિર છે. આ સિવાય કંપની સિંચાઈના કામમાં આવતા બીજા સામાન પણ બનાવે છે, જેમ કે ફિલ્ટર સિસ્ટમ, ફર્ટિલાઇઝર ટેંક, HDPE અને PVC પાઇપ વગેરે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Bonus ShareR M Drip & Sprinklers Systems

