/એલોન મસ્કની 1.11 ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તી પર રોબર્ટ કિયોસાકીનું ટ્વીટ વાયરલ, સોના-ચાંદી પર પણ આપી સલાહ, જાણો

Robert Kiyosaki Viral Post: લોકપ્રિય પુસ્તક રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ છે, અને તેમની વાયરલ પોસ્ટમાં ઘણીવાર રોકાણની ટિપ્સ આપે છે. રોબર્ટ કિયોસાકીએ 1 ટ્રિલિયન ડોલર પાછળના અર્થ અને ગણિત સમજાવતી એક નવી પોસ્ટ કરી છે.
ગયા શુક્રવારે જ, ટેસ્લા અને સ્પેસએક્સના માલિક એલોન મસ્કની સંપત્તિ આ આંકડાને વટાવીને 1.11 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે. તેમની પોસ્ટમાં, તેમણે આ મોટી રકમને નકામી ગણાવીને ફગાવી દીધી હતી, અને કહ્યું હતું કે ડોલર નકલી છે, જ્યારે સોનું, ચાંદી અને બિટકોઇન જેવા રીયલ પૈસા કટોકટીના સમયમાં આશ્રયસ્થાન બની જાય છે.
1 ટ્રિલિયન ડોલરની ગણતરી સમજાવી
રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની પોસ્ટની શરૂઆત એક પ્રશ્ન સાથે કરી: જેમાં તેમણે પુછ્યું કે 1 ટ્રિલિયન ડોલર કેટલું છે? આનો જવાબ આપતાં, તેમણે આગળ સમજાવ્યું કે, એક ટ્રિલિયન એટલે 1 પછી 12 શૂન્ય. એટલે કે 1,000,000,000,000 ડોલર. આ એટલી મોટી રકમ છે કે જો તમે દર મિનિટે 1 ડોલર ખર્ચો તો પણ, આ દરે ખર્ચ કરવામાં તમને 34000 વર્ષ લાગશે.
"આ ડોલર નકામા છે"
એક ટ્રિલિયન ડોલર ખર્ચવાની ગણતરી સમજાવતા, તેમણે ફરી એકવાર યુએસ ડોલરની ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે જો કે આ ટ્રિલિયન ડોલરની રકમ જોવા અને સાંભળવામાં મોટી લાગે છે, પરંતુ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ (USFED) અને યુએસ ટ્રેઝરી માટે આ 1 ટ્રિલિયન ડોલર છાપવામાં એક મિનિટથી પણ ઓછો સમય લાગે છે. કિયોસાકીએ આગળ લખ્યું કે, શું તમે સમજો છો? જે લોકો ડોલર બચાવે છે તેમને નુકસાન થાય છે. રોકડ નકામું છે.
સોનું અને ચાંદી ખરીદો, નફો કરો
પોતાની પોસ્ટમાં ડોલરને નકામી ગણાવતા, રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે રોકડને બદલે સોનું, ચાંદી અથવા બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદો, કારણ કે આ નફાકારક રહેશે.
આ પહેલીવાર નથી, જ્યારે કિયોસાકીએ તેમની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સથી લોકોને સોના અને ચાંદીની સાથે બિટકોઇનમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપી હોય. તેમની મોટાભાગની વાયરલ પોસ્ટ્સમાં આ સલાહ શામેલ હોય છે.
કિયોસાકીના 2.9 મિલિયન ફોલોઅર્સ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર રોબર્ટ કિયોસાકીની પોસ્ટ્સ સતત વાયરલ થઈ રહી છે, અને તેમના ફોલોઅર્સની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. હાલમાં, તેમના X ફોલોઅર્સ 2.9 મિલિયન સુધી પહોંચી ગયા છે.