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એલોન મસ્કની 1.11 ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તી પર રોબર્ટ કિયોસાકીનું ટ્વીટ વાયરલ, સોના-ચાંદી પર પણ આપી સલાહ, જાણો

Robert Kiyosaki Viral Post: રોબર્ટ કિયોસાકીની એક નવી પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. તેમાં તેઓ 1 ટ્રિલિયન ડોલર પાછળનું ગણિત સમજાવે છે, યુએસ ડોલરને નકામું ગણાવે છે અને સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવાની ભલામણ કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:00 PM IST
એલોન મસ્કની 1.11 ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તી પર રોબર્ટ કિયોસાકીનું ટ્વીટ વાયરલ, સોના-ચાંદી પર પણ આપી સલાહ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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એલોન મસ્કની 1.11 ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તી પર રોબર્ટ કિયોસાકીનું ટ્વીટ વાયરલ, જાણો
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