/Upcoming IPO: 51 પર પહોંચ્યો GMP, 21 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે આ IPO, જાણો કંપની વિશે

Upcoming IPO: રોબોકિડ્ઝ એજ્યુવેન્ચર્સનો IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી, ગ્રે માર્કેટમાં IPO સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે. કંપનીનો IPO કદ 31.09 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 29.33 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 21 સપ્ટેમ્બરથી 23 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે.
IPOનો આજે GMP કેટલો છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 51 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 48 ટકાના લિસ્ટિંગ ગેઇનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે. નોંધનીય છે કે IPOનો GMP છેલ્લા ઘણા દિવસોથી યથાવત રહ્યો છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે ?
કંપનીએ આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 100 રૂપિયાથી 106 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. કંપનીએ 1,200 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2,400 શેર માટે રોકાણ કરવું પડશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછા 254,400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. આ IPO BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.
IPO 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 8.78 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે.
કંપની શું કરે છે?
આ કંપનીની સ્થાપના 2014માં થઈ હતી. તે K-12માં બાળકો માટે રોબોટિક્સ, AI, કોડિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની શિક્ષણ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે. કંપની 24 વ્યાવસાયિકોને રોજગારી આપે છે.
IPOની આવકનું કંપની શું કરશે?
કંપની કાર્યકારી મૂડી માટે 23.46 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે. 2.20 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ હાલના દેવાની ચુકવણી માટે, સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે કરવામાં આવશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. હાલના રોકાણકારો કોઈ શેર વેચી રહ્યા નથી.
IPO પહેલાં, પ્રમોટર અને પ્રમોટર ગ્રુપ કંપનીમાં 72.33 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા, જ્યારે જાહેર જનતા પાસે 27.67 ટકા હિસ્સો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.