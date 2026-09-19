Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Upcoming IPO: 51 પર પહોંચ્યો GMP, 21 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે આ IPO, જાણો કંપની વિશે

Upcoming IPO: 51 પર પહોંચ્યો GMP, 21 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે આ IPO, જાણો કંપની વિશે

Upcoming IPO: આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 48 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ કંપનીનું નામ રોબોકિડ્ઝ એજ્યુવેન્ચર્સ છે, લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને સારો ફાયદો થઈ શકે છે. આ IPO BSE પર લિસ્ટ થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:23 PM IST
Upcoming IPO: 51 પર પહોંચ્યો GMP, 21 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે આ IPO, જાણો કંપની વિશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
' મારા માણસો પકડી લીધા હતા, જ્યારે મને લાગ્યું કે ચીની સેનાએ મારી કારકિર્દી પૂરી દીધ
2
3
4
5