₹185 ના શેરમાં 5881% ની ચોંકાવનારી તેજી, હવે BSE ની કાર્યવાહી, કારોબાર બંધ
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં આ શેર 5,881.11% વધ્યો છે, જે ₹185 થી વધીને ₹11,094.95 થયો છે. કંપનીના શેરનું છેલ્લે ટ્રેડિંગ 15 ડિસેમ્બરે થયું હતું.
Trending Photos
RRP Semiconductor Ltd Share: સોશિયલ મીડિયા પર અચાનક ચર્ચામાં આવેલી આરઆરપી સેમીકંડક્ટર લિમિટેડના શેરના ટ્રેડિંગ પર હવે એક્સચેન્જે શિકંજો કસ્યો છે. લેટેસ્ટ અપડેટ પ્રમાણે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) એ શેરને સર્વેલાન્સ ઉપાયને કારણે વેપાર પ્રતિબંધિત કેટેગરીમાં સામેલ કર્યો છે. આ સ્ટોકને "લાંબા ગાળાના વધારાના સર્વેલન્સ ફ્રેમવર્ક" ના સ્ટેજ 1 અને GSM ફ્રેમવર્કના સ્ટેજ 0 હેઠળ મૂકવામાં આવ્યો છે. BSE વેબસાઇટ પર રોકાણકારો માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે, જે દર્શાવે છે કે સ્ટોકની ગતિવિધિઓ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સ્ટોક 5,881.11% વધ્યો છે, જે ₹185 થી વધીને ₹11,094.95 થયો છે. કંપનીના શેરનો છેલ્લો વેપાર 15 ડિસેમ્બરે થયો હતો.
સતત તેજીને કારણે ચર્ચામાં હતો શેર
આંકડા પર નજર કરીએ તો આરઆરપી સેમીકંડક્ટર લિમિટેડની તેજી ખરેખર ચોંકાવનારી છે. પાછલા વર્ષે 10 સપ્ટેમ્બરથી આ વર્ષે 7 નવેમ્બર સુધી કુલ 289 ટ્રેડિંગ સેશન્સમાંથી 287 સેશન્સમાં શેરમાં વધારો થયો, જ્યારે માત્ર બે દિવસ શેર કોઈ ફેરફાર વગર બંધ થયો. ઓક્ટોબર 2024થી આ સ્ટોક પર બે ટકાની સર્કિટ લિમિટ લગાવવામાં આવી હતી, જે ઓક્ટોબર 2025 સુધી રહી. 11 ઓક્ટોબર બાદ તેને એડિશનલ સર્વેલાન્સમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે હવે તેમાં સપ્તાહમાં માત્ર એક વખત ટ્રેડિંગ થતું હતું અને તે પણ 1 ટકાની પ્રાઇસ બેન્ડમાં. છેલ્લા છ સોમવારમાં આ શેર દર વખતે 1 ટકાના ઘટાડા સાથે બંધ થયો છે.
રસપ્રદ વાત છે કે આટલી જબરદસ્ત તેજી છતાં શેરમાં ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ ઓછા રહ્યાં. આ 289 દિવસમાં સૌથી વધુ 2147 શેરનો કારોબાર 18 સપ્ટેમ્બરે થયો, જ્યારે એવરેજ વોલ્યુમ સિંગલ ડિઝિટ કે ખૂબ ઓછા ડબલ ડિઝિટમાં રહ્યું. કંપનીના વર્તમાન વાર્ષિક રિપોર્ટ પ્રમાણે આરઆરપી સેમીકંડક્ટરમાં માત્ર બે ફુલ-ટાઇમ કર્મચારી છે, જે રોકાણકારો માટે ચિંતાનું કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
કંપનીના પ્રમોટરો પાસે 90% થી વધુ શેર
કંપનીના પ્રમોટર અને ભાગીદારોનું ચિત્ર પણ અસ્પષ્ટ છે. સપ્ટેમ્બરના શેરહોલ્ડિંગ અનુસાર 90 ટકાથી વધુ શેર રાજેન્દ્ર ચોડણકર અને તેના નજીકના લોકો પાસે છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોની સંખ્યા માત્ર 528 છે, જેની કુલ ભાગીદારી માત્ર 1.12 ટકા છે. એપ્રિલમાં કંપનીએ એક ફાઇલિંગમાં કહ્યું હતું કે તે પ્રેફરેન્શિયલ શેરની મંજૂરી પરત લેવાના આદેશને લઈને જરૂરી પગલાં ભરી રહી છે. કુલ મળી એક્સચેન્જનું કડક વલણ અને અસામાન્ય ટ્રેડિંગ પેટર્નને જોતા રોકાણકારોને આ શેરમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે