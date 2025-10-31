જાદૂગર સ્ટોકઃ આ સ્ટોકે 18 મહિનામાં આપ્યું 71500% નું રિટર્ન, ₹1 લાખના બનાવી દીધા 7.16 કરોડ
શેર બજારમાં ક્યારેક એવા પેની સ્ટોક પર દાવ લગાવી દેવામાં આવો તો ભાગ્ય ચમકી જતું હોય છે. આજે અમે તમને એક એવા શેર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેણે પોતાના રોકાણકારોને અવિશ્વસનીય રિટર્ન આપ્યું છે. ટૂંકાગાળમાં કંપનીએ ઈન્વેસ્ટરોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે.
Trending Photos
Stock Market: ઘણીવાર પેની સ્ટોક સમજી લોકો આગળ વધી જાય છે કે પોતાના નિર્ણય બદલી લેતા હોય છે. પરંતુ આ પેની સ્ટોક રોકાણકારોને ચોંકાવી દે છે. આજથી ઠીક 18 મહિના પહેલા એક પેની સ્ટોક RRP Semiconductor જેને રોકાણકારોએ ભાવ નહોતો આપ્યો, આજની તારીખમાં તે 71,500% નું ધાંસૂ રિટર્ન આપી ચુક્યો છે. આ શેરમાં 1 લાખનું રોકાણ કરનાર આજે 7.16 કરોડની કમાણી કરી ચુક્યા છે. આ શેર 52 સપ્તાહના નીચલા લેવલ 82.72 રૂપિયાથી 128 ગણો ઉપર ગયો છે. તેમાં સતત અપર સર્કિટ લાગી રહી છે.
કંપનીનું માર્કેટ કેપ પણ જોરદાર
આરઆરપી સેમીકંડક્ટરનું કુલ માર્કેટ કેપ પણ આશરે 15000 કરોડ રૂપિયાની પાર પહોંચી ગયું છે. શુક્રવાર 31 ઓક્ટોબરે એક સમયે કંપનીના શેર 2 ટકાની તેજી સાથે 10,887.10 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. આરઆરપી સેમીકંડક્ટર નવી મુંબઈથી સંચાલિત થાય છે. તેના વાર્ષિક રિપોર્ટ અનુસાર ચોડનકરને બિન-કાર્યકારી એડિશનલ ડિરેક્ટર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે નાણાકીય વર્ષ 2025માં ફર્મને આઠ ટકાના દર પર 8 કરોડ રૂપિયા સુધીની લોન આપી હતી.
94 ટકા ભાગીદારી માત્ર 14 ઈન્વેસ્ટરો પાસે
આજના સમાચાર પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટર સુધી આ કંપનીમાં પ્રમોટર પાસે માત્ર 1.27 ટકા ભાગીદારી છે. માત્ર 14 રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોની પાસે કંપનીના 1,28,94,000 ઈક્વિટી શેર કે 93.95 ટકા ભાગીદારી છે. આ સિવાય 528 રિટેલ વિક્રેતાઓ પાસે 1,53,689 ઈક્વિટી શેર કે 1.12 ટકા ભાગીદારી હતી. તેમાં રાજેન્દ્ર કમલાકાંત ચોડનકરની પાસે આરઆરપી સેમીકંડક્ટરના 1,01,50,000 ઈક્વિટી શેર કે 73.96 ટકા ઈક્વિટી શેર હતા, જે આજની તારીખે 10,833.75 કરોડ રૂપિયા છે.
RRP સેમિકન્ડક્ટર લિમિટેડે અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને ઘટકોના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સેમિકન્ડક્ટર વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કંપની તેની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રામાણિક, ન્યાયી અને સ્પષ્ટ રહેવા અને તેના હિસ્સેદારો સાથે પારદર્શિતા અને જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે