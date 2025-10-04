બેંકો પાસે પડ્યા છે 1.84 લાખ કરોડ રૂપિયા, નથી લેવા આવતું કોઈ ! નાણામંત્રીની લોકોને અપીલ
Finance Minister: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે ગાંધીનગરમાં એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય બેંકો અને નિયમનકારો દ્વારા રાખવામાં આવેલી 1.84 લાખ કરોડ રૂપિયાની બિન-જાહેર નાણાકીય સંપત્તિઓ પાછી મેળવવાનો છે.
Finance Minister: ત્રણ મહિના સુધી ચાલનારી તમારી મૂડી, તમારા અધિકારો ઝુંબેશ જાગૃતિ, આઉટરીચ અને કાર્યવાહી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. અધિકારીઓ ખાતરી કરશે કે હકદાર માલિકો તેમના ભંડોળનો દાવો કરે. RBIનું UDGAM પોર્ટલ દાવેદારોને મદદ કરશે.
કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે 1.84 લાખ કરોડ રૂપિયાની બિન-દાવા કરાયેલી નાણાકીય સંપત્તિઓ બેંકો અને નિયમનકારો પાસે પડેલી છે, અને અધિકારીઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે આ સંપત્તિઓ તેમના હકદાર માલિકો સુધી પહોંચે.
સીતારમણે ગુજરાતના નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ અને બેંકો અને નાણાં મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં ગાંધીનગરથી ત્રણ મહિનાની તમારી મૂડી, તમારા અધિકારો ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.
બિન-દાવા કરાયેલી સંપત્તિઓ
આ પ્રસંગે, કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના પ્રધાન સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે બેંકો અને નિયમનકારો પાસે બેંક થાપણો, વીમા, ભવિષ્ય ભંડોળ અથવા શેરના રૂપમાં 1.84 લાખ કરોડ રૂપિયાની બિન-દાવા કરાયેલી નાણાકીય સંપત્તિઓ છે.
બેંકોને સલાહ આપવામાં આવી
તેમણે અધિકારીઓને વિનંતી કરી કે તેઓ ત્રણ મહિનાના અભિયાન દરમિયાન આ બિનદાવારી સંપત્તિઓને તેમના હકદાર માલિકોને પરત કરવા માટે ત્રણ "As" જાગૃતિ, આઉટરીચ અને કાર્યવાહી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.
સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે બિનદાવારી ભંડોળ બેંકો, RBI અથવા IEPF (રોકાણકાર શિક્ષણ અને સુરક્ષા ભંડોળ) પાસે પડેલું છે. આપણે આ ભંડોળના હકદાર માલિકો અને દાવેદારોને ઓળખવા જોઈએ અને તેમને પરત કરવા જોઈએ.
1,84,000 કરોડ રૂપિયા પડેલા છે બિન વારસી
તેમણે જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS) અનુસાર, 1,84,000 કરોડ રૂપિયા ત્યાં પડેલા છે. તે સુરક્ષિત છે. હું તમને ખાતરી આપી શકું છું કે તે સંપૂર્ણપણે સલામત છે. જ્યારે પણ તમે ઇચ્છો ત્યારે યોગ્ય દસ્તાવેજો સાથે આવો. પૈસા તમને આપવામાં આવશે. સરકાર તેની રક્ષક છે. તે બેંક, SEBI અથવા અન્ય કોઈપણ એજન્સી દ્વારા હોઈ શકે છે. પરંતુ તે સુરક્ષિત કસ્ટડીમાં છે.
મંત્રીએ કહ્યું કે જો કોઈ કારણોસર, સંપત્તિ લાંબા સમય સુધી બિનદાવારી રકમમાં રહે છે, તો તે એક સંસ્થાથી બીજી સંસ્થામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. તેણીએ કહ્યું કે બેંકોમાંથી, થાપણોના કિસ્સામાં, તેઓ RBI પાસે જાય છે, અને સ્ટોક અથવા સમાન સંપત્તિના કિસ્સામાં, તેઓ SEBI થી "કોઈ અન્ય કેન્દ્ર અથવા IEPF" તરફ જાય છે.
RBIએ મદદ કરવા માટે એક પોર્ટલ બનાવ્યું
સીતારમણે કહ્યું કે RBIએ UDGAM (અનક્લેઇમ્ડ ડિપોઝિટ ગેટવે ટુ એક્સેસ ઇન્ફર્મેશન) પોર્ટલ બનાવ્યું છે. તેથી, તે એક દાવા વગરના વિસ્તારમાંથી બીજા વિસ્તારમાં જઈ રહ્યું છે, જ્યાં દાવા વગરની થાપણો રાખવામાં આવે છે. તમે દાવો કરો કે તરત જ તમને તે મળે છે. તેથી, મને ખરેખર લાગે છે કે આપણા બધા માટે આ વાત ફેલાવવાનો સમય આવી ગયો છે.
જાગૃતિના મોરચે, મંત્રીએ સરકાર અને બેંક અધિકારીઓને વિનંતી કરી કે તેઓ લોકોમાં જાગૃતિ લાવે જેથી તેઓ આગળ આવે અને તેમની યોગ્ય સંપત્તિઓ, જેમ કે વીમા પોલિસીઓ જે પરિપક્વતા છતાં દાવો વગરની રહી ગઈ છે, તેનો દાવો કરે.
તેમણે કહ્યું કે પહેલો A જાગૃતિ છે. તેમને કહો કે તમારા પૈસા ત્યાં પડેલા છે, આ દસ્તાવેજ સાથે આવો અને તેને લઈ જાઓ. તમે એમ્બેસેડર બની શકો છો અને લોકોને કહી શકો છો કે જો તેઓએ હજુ સુધી તેમની યોગ્ય સંપત્તિઓનો દાવો કર્યો નથી. ફક્ત તેમને દસ્તાવેજો શોધવા અને પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવાનું કહો.
