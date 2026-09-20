/1 શેર પર ₹160નું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, આ જ અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ!

Dividend Stocks: ડિવિડન્ડ સ્ટોકમાં દાવ લગાવનાર રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર લિમિટેડ તરફથી એક શેર પર રોકાણકારોને 160 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ ડેટ પણ આ સપ્તાહે છે. મહત્વનું છે કે શેર બજારમાં કંપની આ વર્ષે બીજીવાર એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરી રહી છે.
ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ (Maharashtra Scooters dividend record date)
મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર લિમિટેડ તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર કંપની દરેક શેર પર 160 રૂપિાનું ડિવિડન્ડ આપશે. આ ડિવિડન્ડ માટે કંપનીએ કાલ એટલે કે 21 સપ્ટેમ્બરની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. એટલે કે કાલે કંપનીના સેર એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરશે.
કંપની તરફથી આ વર્ષે જૂનમાં એક શેર પર 60 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવ્યું હતું.
કાલે શેર ખરીદવા પર થશે ડિવિડન્ડનો ફાયદો
નહીં, ડિવિડન્ડ કે બોનસ શેર કે સ્ટોક સ્પ્લિટ આ પ્રકારના બધા મામલામાં રેકોર્ડ ડેટના એક કારોબારી દિવસ પહેલા શેર ખરીદવાના હોય છે. રેકોર્ડ ડેટ પર શેર ખરીદનારને કોઈ ફાયદો મળતો નથી.
કેવું છે શેરનું પ્રદર્શન? (Maharashtra Scooters Ltd Share performance)
શુક્રવારે આ ડિવિડન્ડ આપનારી કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી. કંપનીના શેર 4 ટકાની તેજી સાથે બંધ થયા હતા. માર્કેટ બંધ થવા સમયે મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર લિમિટેડના શેરનો ભાવ બીએસઈમાં 13788.75 રૂપયાના સ્તર પર હતો. છેલ્લા એક મહિનામાં શેરનો ભાવ 3.86 ટકા વધ્યો છે. એક વર્ષમાં શેરની કિંમતમાં 22 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સમાં 10.50 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના શેરનો 52 વીક હાઈ 18400 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 10921 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 15701 કરોડ રૂપિયાનં છે.
ભલે રોકાણકારો માટે આ વર્ષ કઠિન રહ્યું હોય પરંતુ તેમ છતાં બે વર્ષમાં પોઝીશનલ રોકાણકારોને 15 ટકાનો ફાયદો થયો છે. 3 વર્ષમાં શેરની કિંમતમાં 81 ટકાનો વધારો થયો છે. મહત્વનું છે કે પાંચ વર્ષમાં કંપનીએ 209 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે.
ડિસ્કેલમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઇઝરની સલાહ લો.