Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /1 શેર પર ₹160નું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, આ જ અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ!

1 શેર પર ₹160નું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, આ જ અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ!

શું તમે પણ શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર દાવ લગાવો છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. આવતીકાલે મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર લિમિટેડના શેર એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરશે. કંપની એક શેર પર 160 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:13 PM IST
1 શેર પર ₹160નું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, આ જ અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નવરાત્રીમાં સાયબર ઠગાઈનો મોટો ખતરો: ફ્રી પાસ કે ગરબા પાર્ટનર અને ડ્રેસ ભાડે આપવાની..
2
3
4
5