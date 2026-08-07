/53 રૂપિયાનો શેર, IPOમાં 138 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન! GMP આપી રહ્યું બમ્પર લિસ્ટિંગનું સિગ્નલ

IPO GMP: આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPOને જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કંપનીના IPOને 138 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યા છે. આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પણ તેજીમાં છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 28 ટકાથી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરનું વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. કંપનીના શેર 12 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લિસ્ટ થશે.
શેરનો ભાવ 53, GMP 15 સુધી પહોંચ્યો
IPOમાં આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરનો ભાવ 53 રૂપિયા છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 15 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર લગભગ 68 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. IPOમાં આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર ફાળવવામાં આવેલા રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 28 ટકાથી વધુના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 426 કરોડ રૂપિયા સુધી હતું. Ardee Industriesના IPOમાં શેરની ફાળવણી સોમવાર, 10 ઓગસ્ટ સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
કંપનીનો IPO 138 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો
Ardee Industriesના IPO કુલ 138.83 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયા છે. રિટેલ રોકાણકાર સિરીઝએ 47.77 ગણું સબસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) માટેનો ક્વોટા 266.75 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) શ્રેણીને 202.26 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
Ardee Industriesના IPOમાં, સામાન્ય રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. IPOના એક લોટમાં 281 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ એક લોટ માટે 14,893 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
Ardee Industries શું કરે છે?
Ardee Industriesની સ્થાપના 1993માં થઈ હતી. કંપનીનું ધ્યાન જીવનના અંત સુધી ચાલતા ઊર્જા સંગ્રહ ઉત્પાદનો અને નોન-ફેરસ સ્ક્રેપની ટકાઉ પુનઃપ્રાપ્તિ અને રિસાયક્લિંગ પર છે. કંપનીની ઉત્પાદન શ્રેણીમાં ઉચ્ચ-શુદ્ધતાવાળા લીડ અને વિશિષ્ટ લીડ એલોય જેમ કે લીડ કેલ્શિયમ, લીડ એન્ટિમોની, લીડ ટીન, લીડ સિલ્વર અને લીડ કેલ્શિયમ એલોયનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ઊર્જા સંગ્રહ, ઈ-મોબિલિટી, ઓટોમોટિવ અને રસાયણ ઉદ્યોગોમાં થાય છે. 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં, આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં 50થી વધુ ગ્રાહકોને સેવા આપે છે. કંપની તેના ઉત્પાદનો સિંગાપોર, હોંગકોંગ, દક્ષિણ કોરિયા, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકામાં નિકાસ કરે છે.
IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનું કંપની શું કરશે?
Ardee Industries IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ વધારાની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા, તેના દેવાના એક ભાગની ચુકવણી કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે. IPO પહેલા, પ્રમોટર અને પ્રમોટર જૂથ કંપનીમાં 91.48% હિસ્સો ધરાવતા હતા, જે હવે ઘટીને 67.62% થશે. સંદીપ અગ્રવાલ, નિકુંજ અગ્રવાલ અને ઇશા ગુપ્તા કંપનીના પ્રમોટર છે.
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