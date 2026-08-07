Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /53 રૂપિયાનો શેર, IPOમાં 138 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન! GMP આપી રહ્યું બમ્પર લિસ્ટિંગનું સિગ્નલ

53 રૂપિયાનો શેર, IPOમાં 138 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન! GMP આપી રહ્યું બમ્પર લિસ્ટિંગનું સિગ્નલ

IPO GMP: આ કંપનીના IPO પર 138 ગણા કરતા વધુ સબ્સક્રાઈબ કરવામાં આવ્યો છે. આઈપીઓમાં કંપનીના શેરની કિંમત 53 રૂપિયા છે, જ્યારે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 15 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:52 PM IST
53 રૂપિયાનો શેર, IPOમાં 138 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન! GMP આપી રહ્યું બમ્પર લિસ્ટિંગનું સિગ્નલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘એક પર હુમલો, બધા પર હુમલો’ પાકિસ્તાન,સાઉદી અરેબિયા-તુર્કીએ બનાવ્યું ઈસ્લામિક નાટો
2
3
4
5