Petrol Diesel Price Today: કાચા તેલની કિંમતમાં લાગી આગ, જાણો ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત વધી કે ઘટી
Petrol Price: મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે કાચા તેલની કિંમત 95 ડોલરને પાર પહોંચી ગઈ છે. પરંતુ ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત સ્થિર છે. આવો જાણીએ તમારા શહેરમાં શું છે લેટેસ્ટ ભાવ.
- ઈરાન-અમેરિકા સંકટ વચ્ચે કાચા તેલની કિંમતમાં તેજી
- બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતોમાં 5.51 ડોલર પ્રતિ બેરલની તેજી આવી
- ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત સ્થિર
Petrol Price Rate 20 April: મિડલ ઈસ્ટમાં જારી તણાવ ઓછો થઈ રહ્યો નથી. ઈરાને અમેરિકાની સાથે બીજા તબક્કાની વાતચીતથી ઈનકાર કરી દીધો છે, જેની અસર કાચા તેલની કિંમતો પર જોવા મળી રહી છે.
બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતોમાં 5.51 ડોલર પ્રતિ બેરલની તેજી આવી છે અને તે વધી આશરે 95.89 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ વચ્ચે ભારતની સરકારી ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા રેટ જારી કર્યાં છે. આવો જાણીએ આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો નવો ભાવ.
દેશમાં રાહત યથાવત
વૈશ્વિક સ્તર પર જારી અનિશ્ચિતતા છતાં દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો સ્થિર બનેલી છે. આવનાર દિવસમાં ઘણા રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ રહી છે. તેવામાં સરકાર લોકોને રાહત આપવા માટે કિંમતોમાં વધારો કરવાથી બચી રહી છે. પરંતુ ખાનગી કંપનીઓ ભાવમાં વધારો કરી ચૂકી છે.
પેટ્રોલનો લેટેસ્ટ રેટ (ગુડ રિટર્ન અનુસાર)
દિલ્હી - ₹94.77 (પ્રતિ લિટર)
મુંબઈ - ₹103.50 (પ્રતિ લિટર)
કોલકાતા - ₹105.45 (પ્રતિ લિટર)
હૈદરાબાદ - ₹107.46 (પ્રતિ લિટર)
ચેન્નાઈ - ₹100.90 (પ્રતિ લિટર)
લખનૌ - ₹94.85 (પ્રતિ લિટર)
અમદાવાદ - ₹94.68 (પ્રતિ લિટર)
ઇન્દોર - ₹106.81 (પ્રતિ લિટર)
નાશિક - ₹104.76 (પ્રતિ લિટર)
પટણા - ₹103.82 (પ્રતિ લિટર)
પુણે - ₹105.60 (પ્રતિ લિટર)
ડીઝલના નવીનતમ ભાવ (ગુડ રિટર્ન મુજબ)
દિલ્હી - ₹87.67 (પ્રતિ લિટર)
મુંબઈ - ₹90.03 (પ્રતિ લિટર)
કોલકાતા - ₹92.02 (પ્રતિ લિટર)
હૈદરાબાદ - ₹95.70 (પ્રતિ લિટર)
ચેન્નાઈ - ₹92.48 (પ્રતિ લિટર)
લખનૌ - ₹87.99 (પ્રતિ લિટર)
અમદાવાદ - ₹90.35 (પ્રતિ લિટર)
ઇન્દોર - ₹92.18 (પ્રતિ લિટર)
નાશિક - ₹91.27 (પ્રતિ લિટર)
પટણા - ₹91.84 (પ્રતિ લિટર)
પુણે - ₹90.35 (પ્રતિ લિટર)
પાડોશી દેશમાં કિંમત
પાડોશી દેશની કિંમતો પર નજર કરીએ તો પેટ્રોલની કિંમતોમાં તફાવત જોવા મળે છે. બાંગ્લાદેશમાં પેટ્રોલ આશરે 90.95 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે મ્યાનમારમાં તે વધી 146.82 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.
તો પાકિસ્તાનમાં તેનો ભાવ 122.42 રૂપિયા અને ચીનમાં 130.11 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. શ્રીલંકામાં પેટ્રોલ 134.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે. નેપાળમાં કિંમતો વધુ છે. જ્યાં એક લીટર પેટ્રોલ માટે 136.86 રૂપિયા ચુકવવા પડી રહ્યાં છે.
