Rule Change: 1 ફેબ્રુઆરીથી બદલાઈ જશે આ 5 મોટા નિયમો, LPG થી લઈને FASTag સુધી શું પડશે અસર?
1 February Rule Change: 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી દેશભરમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિયમોમાં ફેરફાર થવાની તૈયારીમાં છે. બજેટના દિવસે અમલમાં આવનારા આ ફેરફારોમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવ, પાન-મસાલા અને સિગારેટ પરનો ટેક્ષ, FASTag નિયમો અને બેંક રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ નિયમો સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને રોજિંદા જીવન પર સીધી અસર કરશે.
Trending Photos
Rule Change from 1 Febraury 2026: 1 ફેબ્રુઆરીથી નવો મહિનો શરૂ થશે. ત્યારે દરવખતની જેમ દેશમાં ઘણા નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે. તેની અસર લોકોના જીવન અને ખર્ચ પર પડશે. કેન્દ્ર સરકારે બજેટના દિવસે આ ફેરફારો લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમાં ગેસ, ટેક્ષ, FASTag અને બેંકો સંબંધિત નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો આ નિયમોની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ.
5 મોટા ફેરફારો
પહેલો ફેરફાર LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં થવાનો છે. દર મહિનાની જેમ ગેસના નવા ભાવ 1 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરાશે. 14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ સિલિન્ડર માટે ભાવમાં સુધારો થવાની આશા છે, જેની સીધી અસર ઘરના રસોડાના ખર્ચ પર પડશે.
બીજો મોટો ફેરફાર CNG, PNG અને ATF (એવિએશન ફ્યુઅલ) ના ભાવ સાથે સંબંધિત છે. તેલ કંપનીઓ આ દિવસે આ ઇંધણ માટે નવા ભાવ જાહેર કરશે. આનાથી વાહન અને હવાઈ મુસાફરીના ખર્ચમાં વધઘટ થઈ શકે છે.
ત્રીજો ફેરફાર પાન મસાલા, સિગારેટ અને તમાકુ ઉત્પાદનો પરના ટેક્ષમાં વધારો થનાર છે. સરકારે આ ઉત્પાદનો પર નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને સેસ લાગુ કર્યો છે. આનાથી આ વસ્તુઓના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના સેવાઈ રહી છે.
ચોથો ફેરફાર FASTag યૂઝર્સ માટે રાહત ભર્યો છે. 1 ફેબ્રુઆરીથી નવા FASTag ખરીદદારોને વાહન KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ કદમથી ડ્રાઇવરોનો સમય અને મહેનત બચશે.
પાંચમો ફેરફાર બેંક રજાઓને લઈને છે. રિઝર્વ બેંકની યાદી મુજબ, ફેબ્રુઆરીમાં બેંકો ઘણા દિવસો માટે બંધ રહેવાની છે, જેમાં સાપ્તાહિક રજાઓ અને રાષ્ટ્રીય રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ માટે તમારી મહત્વપૂર્ણ બેંકિંગ જરૂરિયાતોનું અગાઉથી આયોજન કરવાની જરૂર છે.
ફેરફારો માટે તૈયાર રહો
1 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવનારા આ નિયમો ઘરના બજેટ, મુસાફરી ખર્ચ અને રોજિંદા જીવન પર અસર કરી શકે છે. પાન મસાલા અને સિગારેટના શોખીનોને મોટો ફટકો પડી શકે છે. ગેસના ભાવ પણ વધી શકે છે. આ તમામ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર અને નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે લોકો આ ફેરફારો માટે અગાઉથી આયોજન કરે જેથી નવા નિયમો નોંધપાત્ર વિક્ષેપ ન લાવે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે