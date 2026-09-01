/Rule Changes: મોંઘવારીનો ‘સપ્ટેમ્બર ઝટકો’! ગેસ, દૂધ, કાર અને ઓટો ભાડું થયું મોંઘું, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

Rules Changes: આજથી સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે. દરેક મહિનાની શરૂઆત સાથે, કેટલાક ફેરફારો થાય છે. આ વખતે પણ, સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત સાથે, દેશભરમાં ઘણા મોટા ફેરફારો અમલમાં આવ્યા છે. આ ફેરફારો તમારા રસોડાથી લઈને તમારી કાર સુધીની દરેક વસ્તુને અસર કરશે.
સરકારી તેલ કંપનીઓએ 1 સપ્ટેમ્બરની સવારે કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર માટે નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. આજથી CNG અને PNGના દરોમાં પણ વધારો થયો છે. આની અસર ઓટો ભાડા પર પડી રહી છે. દૂધના નવા ભાવ પણ આજે સવારે અમલમાં આવ્યા. ચાલો આજે લાગુ થનારા ફેરફારો વિશે જાણીએ
દર મહિનાની પહેલી તારીખની જેમ, 1 સપ્ટેમ્બર, 2026થી કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર વધુ મોંઘા થઈ ગયા છે. સરકારી તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 9.50 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. આ વધારા પછી, દિલ્હીમાં સિલિન્ડર 2747.50 રૂપિયામાં મળશે. 1 ઓગસ્ટના રોજ, કંપનીઓએ સિલિન્ડરના ભાવમાં 200 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો કર્યો હતો. આમ, આ વખતે પણ ભાવમાં ઘટાડો થવાની ધારણા હતી, પરંતુ એવું થયું નહીં. વધુમાં, તેલ કંપનીઓએ 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.
CNG અને PNGના ભાવમાં વધારો
દિલ્હી પછી, મહાનગર ગેસ લિમિટેડ (MGL)એ મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં CNGના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. ઘરેલુ PNGના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા ભાવ 1 સપ્ટેમ્બર, 2026થી લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરના સુધારા બાદ, મુંબઈમાં CNG પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયા મોંઘો થયો છે, જે 88 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગયો છે. ઘરેલુ PNGના ભાવમાં પણ SCM દીઠ 1 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, દિલ્હીમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો લગભગ 10 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
LPG e-KYC નિયમો
રાજ્ય માલિકીની તેલ કંપનીઓએ LPG e-KYC માટે 31 ઓગસ્ટ, 2026ની સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી. IOCL, BPCL અને HPCLએ e-KYCની સમયમર્યાદા 23 ઓગસ્ટથી લંબાવીને 31 ઓગસ્ટ કરી હતી. જો તમે વિસ્તૃત સમયમર્યાદા પછી પણ તમારું e-KYC પૂર્ણ ન કરો, તો તમારે 1 સપ્ટેમ્બરથી વધુ કિંમતનું LPG ખરીદવું પડી શકે છે. વધુમાં, તમને સિલિન્ડર મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કારના ભાવમાં વધારો
સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત કાર પ્રેમીઓ માટે આંચકો બની ગઈ છે. ટાટા અને હ્યુન્ડાઇ જેવી મોટી કાર કંપનીઓએ 1 સપ્ટેમ્બરથી ભાવવધારાની જાહેરાત કરી છે. ટાટા મોટર્સની પેસેન્જર વ્હીકલ વિંગે કાર અને SUVના તમામ પ્રકારો પર 25,000 રૂપિયા સુધીના ભાવવધારાની જાહેરાત કરી છે. હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયાએ પણ ભાવવધારાની જાહેરાત કરી છે. આ એક વર્ષમાં હ્યુન્ડાઇનો ત્રીજો ભાવવધારો છે. કંપનીઓ વધતી કિંમતોના આધારે ભાવવધારો કરી રહી છે.
આજથી દૂધ 9 રૂપિયા મોંઘું થયું
મુંબઈના રહેવાસીઓ આજથી એક નહીં પણ અનેક ઝટકાનો સામનો કરી રહ્યા છે. LPG સિલિન્ડર અને CNG-PNGના ભાવ બાદ, 1 સપ્ટેમ્બર, 2026થી દૂધ પણ મોંઘું થઈ ગયું છે. ભાવમાં આ વધારો પેકેજ્ડ દૂધ માટે નહીં, પરંતુ ડેરી દૂધ માટે છે. આજથી, તે 102 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઉપલબ્ધ થશે, 9 રૂપિયાનો વધારો. અગાઉ, પ્રતિ લિટર દૂધ માટે 93 રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હતા. દૂધના વેપારીઓ કહે છે કે ભાવ વધારો પશુધનના ખર્ચમાં વધારો અને પશુ આહાર અને ઘાસચારાના ખર્ચમાં વધારાને કારણે થયો છે.
બોર્ડિંગ પાસ પર સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર નથી
તમારી વિદેશ યાત્રા સંબંધિત એક મોટો ફેરફાર 1 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ભારતથી વિદેશ જતા મુસાફરોને હવે ઇમિગ્રેશન કાઉન્ટર પર બોર્ડિંગ પાસ પર સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર રહેશે નહીં. હવે, મુસાફરો તેમના મોબાઇલ ફોન પર ઇલેક્ટ્રોનિક બોર્ડિંગ પાસ અથવા તેની પ્રિન્ટેડ કોપી બતાવીને ઇમિગ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. હવાઈ મુસાફરો માટે લાગુ કરાયેલ આ ફેરફાર વિદેશ જતા મુસાફરોને નોંધપાત્ર રાહત આપશે.
ઓટો-ટેક્સી ભાડામાં પણ વધારો
મુંબઈમાં ઓટો-ટેક્સી દ્વારા મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ આજથી થોડો વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. ઓટો ભાડામાં પ્રતિ કિમી 1 રૂપિયા અને ટેક્સી ભાડામાં પ્રતિ કિમી 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. મુંબઈમાં ઓટો ભાડું, જે પહેલા 26 રૂપિયા પ્રતિ કિમી હતું, તે હવે 27 રૂપિયા થઈ ગયું છે. તેવી જ રીતે, ટેક્સીના પહેલા કિલોમીટરનું ભાડું 31 રૂપિયાથી વધીને 33 રૂપિયા થઈ ગયું છે. શેર કરેલા ઓટો ભાડામાં પણ પ્રતિ કિમી 1 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઓટો અને ટેક્સીના ભાડામાં છેલ્લે 1 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. MMRTA દ્વારા ભાડા વધારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.