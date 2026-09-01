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Rule Changes: મોંઘવારીનો ‘સપ્ટેમ્બર ઝટકો’! ગેસ, દૂધ, કાર અને ઓટો ભાડું થયું મોંઘું, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

Rule Changes: સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત સાથે, દેશભરમાં ઘણા મોટા ફેરફારો અમલમાં આવ્યા છે. આ ફેરફારો તમારા રસોડાથી લઈને તમારા રોજિંદા જીવન સુધીની દરેક વસ્તુને અસર કરશે. સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારાથી લઈને ઓટો-ટેક્સીના ભાડામાં વધારા સુધી, બધું જ બદલાઈ ગયું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:48 AM IST
Rule Changes: મોંઘવારીનો ‘સપ્ટેમ્બર ઝટકો’! ગેસ, દૂધ, કાર અને ઓટો ભાડું થયું મોંઘું, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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