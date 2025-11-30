Rule Change: 1 ડિસેમ્બરથી દેશમાં લાગુ થશે આ 6 મોટા ફેરફારો, દરેક ઘર અને દરેક ખિસ્સા પર થશે અસર!
Rule Change From 1st December: દરેક નવો મહિનો કેટલાક મોટા નાણાકીય ફેરફારો લઈને આવે છે અને આવતીકાલથી ડિસેમ્બરની શરૂઆત પણ મોટા ફેરફારો (Big Changes) સાથે થવા જઈ રહી છે, જેની અસર ઘરના રસોડાથી લઈને પેન્શનરો સુધી જોવા મળશે.
Trending Photos
Rule Change From 1st December: આવતીકાલથી ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે અને તેનો પ્રારંભ કેટલાક મોટા ફેરફારો (Rule Change From 1st December) સાથે થઈ રહ્યો છે. આ ફેરફારોની અસર સીધી ઘરના રસોડાથી લઈને પેન્શનરોની પેન્શન (Pension) સુધી જોવા મળી શકે છે. એક તરફ, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતો (LPG Cylinder Price) માં સુધારો કરીને નવા દર જાહેર કરશે, તો બીજી તરફ એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના ભાવ પણ બદલાઈ શકે છે. આવો જાણીએ એવા જ છ ફેરફારો વિશે જે પહેલી તારીખથી અમલમાં આવવા જઈ રહ્યા છે..
પહેલો ફેરફાર - LPG સિલિન્ડરના ભાવ
પહેલો ફેરફાર ઘરના રસોડાના બજેટ સાથે જોડાયેલો છે. ખરેખર, દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઓઇલ કંપનીઓ એલપીજીના ભાવમાં ફેરફાર (LPG Price Change) કરે છે અને 1 ડિસેમ્બરે પણ નવી કિંમતો જાહેર થઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી 19 કિલોગ્રામના એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ (LPG Gas Cylinder Price) માં ઘણા ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. 1 નવેમ્બરે તેની કિંમતમાં ₹6.50 નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ઘરેલું ઉપયોગ માટેના 14 કિલોગ્રામના ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ લાંબા સમયથી સ્થિર છે. આવી સ્થિતિમાં, વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં તેની કિંમતોમાં ફેરફાર થવાની અપેક્ષા છે.
બીજો ફેરફાર - ATF ની કિંમતો બદલાશે
ઓઇલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે જ્યાં એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતો (LPG Cylinder Price) અપડેટ કરે છે, ત્યાં જ હવાઈ ઇંધણ એટલે કે એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના નવા ભાવ પણ જાહેર કરવામાં આવે છે. 1 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ પણ તેમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, જેની સીધી અસર હવાઈ મુસાફરી કરનારા પ્રવાસીઓના ખિસ્સા પર પડશે. આ ઉપરાંત, કંપનીઓ સીએનજી અને પીએનજીના ભાવમાં ફેરફાર (CNG-PNG Rates) ની જાહેરાત પણ કરી શકે છે.
ત્રીજો ફેરફાર - UPSની ડેડલાઈન
1 ડિસેમ્બરથી ત્રીજો મોટો ફેરફાર સરકારી કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલો છે. ખરેખર, તેમના માટે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરવાની ડેડલાઇન ગત 30 સપ્ટેમ્બરથી વધારીને 30 નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી, જે આજે છેલ્લી તારીખ છે. કોઈપણ સરકારી કર્મચારી NPS અને UPS માંથી કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. જો ડેડલાઇન લંબાવવામાં નહીં આવે, તો આવતીકાલ 1 ડિસેમ્બર પછી તેમને આ તક મળશે નહીં.
ચોથો ફેરફાર - નહીં તો અટકી જશે પેન્શન!
2025 ના છેલ્લા ડિસેમ્બર મહિનામાં થનારા ફેરફારોમાં સિનિયર સિટીઝનની પેન્શન સાથે જોડાયેલો ફેરફાર પણ છે. ખરેખર, પેન્શન (Pension) સતત ચાલુ રાખવા માટે લાઇફ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવાનો આજે છેલ્લો મોકો છે કારણ કે તેની ડેડલાઇન 30 નવેમ્બર સુધી નક્કી કરવામાં આવી છે. જો તેની અંતિમ તારીખ વધારવામાં નહીં આવે તો પેન્શનમાં અવરોધ આવી શકે છે.
પાંચમો ફેરફાર - ટેક્સ સાથે જોડાયેલા નિયમો
આગામી ફેરફાર ટેક્સ (Tax) સાથે જોડાયેલો છે. જો ઓક્ટોબર મહિનામાં તમારું TDS કપાત થયું છે, તો પછી કલમ 194-IA, 194-IB, 194M અને 194S હેઠળ સ્ટેટમેન્ટ જમા કરાવવાનો છેલ્લો મોકો છે. 1 ડિસેમ્બર પછી આ કામ થઈ શકશે નહીં. જે કરદાતાઓએ કલમ 92E હેઠળ રિપોર્ટ જમા કરાવવાનો હતો, તેમના માટે આવકવેરા વિભાગ તરફથી તેની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી.
છઠ્ઠો ફેરફાર: બેંકોમાં બમ્પર રજાઓ
જો બેંક સાથે જોડાયેલું કોઈ કામ હોય, તો જાણી લો કે ડિસેમ્બર મહિનામાં બમ્પર બેંક રજાઓ (Bumper Bank Holidays) છે. RBIની બેંક હોલિડે લિસ્ટ મુજબ, મહિનાની શરૂઆત જ રજાથી થઈ રહી છે. વળી, બીજા અને ચોથા શનિવાર ઉપરાંત રવિવારની સાપ્તાહિક રજાઓને આખા ડિસેમ્બર મહિનામાં કુલ 17 દિવસ બેંકોમાં કામકાજ થશે નહીં. જોકે, આ બેંક રજાઓ અલગ-અલગ રાજ્યોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. તેથી, RBI બેંક હોલિડે લિસ્ટ જોઈને ઘરેથી નીકળવું ફાયદાકારક રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે