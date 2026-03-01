Rule Change Today: આજથી LPG સિલિન્ડર મોંઘો...હવાઈ ભાડાથી લઈને PAN સુધી બદલાયા નિયમો, જાણો આ મોટા ફેરફારો!
Rule Change From 1st March: પહેલી માર્ચથી દેશમાં ઘણા મોટા ફેરફારો પણ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, જે તમારા રસોડામાં વપરાતા LPG સિલિન્ડરથી લઈને ટ્રેન મુસાફરી સુધીની દરેક બાબત સાથે સંબંધિત છે.
Trending Photos
Rule Change From 1st March: ફેબ્રુઆરી મહિનો પૂરો થઈ ગયો છે, અને માર્ચ મહિનો (માર્ચ 2026) તેના આગમન સાથે ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લઈને આવ્યો છે. પહેલી માર્ચથી દેશભરમાં લાગુ થનારા મુખ્ય ફેરફારો (1 માર્ચથી નિયમમાં ફેરફાર) ની વાત કરીએ તો, તે દરેક ઘર અને દરેક ખિસ્સાને અસર કરશે. આમાં, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારબાદ ઉડ્ડયન ઇંધણના ભાવમાં વધારો થયો છે. વધુમાં, ભારતીય રેલ્વે સંબંધિત નિયમો, જેમાં સિમ કાર્ડ બંધનનો સમાવેશ થાય છે, ચાલો આ ફેરફારો અને તેમની અસરને વિગતવાર જોઈએ...
પહેલો ફેરફાર: LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કરે છે, અને 1 માર્ચે પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. દિલ્હીમાં વાણિજ્યિક ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹28નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અન્ય મહાનગરોમાં ₹31નો વધારો થયો છે. ગયા મહિનાની શરૂઆતમાં 1 ફેબ્રુઆરીએ, બજેટના દિવસે દેશભરમાં 19 કિલોગ્રામના ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹50નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, અને ફુગાવાના કારણે ફરી એકવાર ફટકો પડ્યો છે. નવી કિંમતો પર નજર કરીએ તો, દિલ્હીમાં 1740.50 રૂપિયામાં મળતો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર હવે 1768.50 રૂપિયા, કોલકાતામાં 1844.50 રૂપિયાને બદલે 1875.50 રૂપિયા, મુંબઈમાં 1692 રૂપિયાને બદલે 1720.50 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં 19 કિલોગ્રામનું સિલિન્ડર જે 1899.50 રૂપિયામાં મળતું હતું તે હવે 1929 રૂપિયા થઈ ગયું છે. તે જ સમયે, 8 એપ્રિલ, 2025 થી 16 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
બીજો ફેરફાર: ATF ના ભાવમાં વધારો, હવાઈ ભાડામાં વધારો
માત્ર LPG ના ભાવ વધારાનો આંચકો જ નહીં, પરંતુ પહેલી માર્ચે એક નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો જેનાથી હવાઈ પ્રવાસીઓનો ખર્ચ વધ્યો છે. હા, દર મહિનાની જેમ, પહેલી માર્ચે, તેલ કંપનીઓએ હવાઈ ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના ભાવમાં સુધારો કર્યો અને વધારો કર્યો છે. ATF ના ભાવમાં ઘટાડો અથવા વધારો હવાઈ પ્રવાસીઓના મુસાફરી ખર્ચને અસર કરે છે. 1 માર્ચ, 2026 થી લાગુ થનારા નવા ભાવો અનુસાર, દિલ્હીમાં એટીએફનો ભાવ 91,393.39 રૂપિયાથી વધીને 96,638.14 રૂપિયા પ્રતિ કિલોલીટર, કોલકાતામાં 94,445.62 રૂપિયાથી વધીને 99,587.14 રૂપિયા, મુંબઈમાં 85,474.63 રૂપિયાથી વધીને 90,451.87 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ઉડ્ડયન બળતણનો ભાવ 94,781.99 રૂપિયાથી વધીને 1,00,280.49 રૂપિયા પ્રતિ કિલોલીટર થયો છે.
ત્રીજો ફેરફાર: આ રેલ્વે એપ બંધ થઈ જશે!
1 માર્ચથી રેલ્વે સંબંધિત નિયમ પણ બદલાઈ શકે છે. ખરેખર, ભારતીય રેલ્વે 1 માર્ચ, 2026 થી તેની જૂની યુટીએસ એપ બંધ કરી શકે છે. આ એપ બંધ થયા પછી મુસાફરો હવે યુટીએસનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, અને ટિકિટ બુકિંગ સહિત અન્ય કાર્યો રેલ્વેની નવી એપ, રેલવન દ્વારા કરવામાં આવશે.
ચોથો ફેરફાર: આ સિમ-સંબંધિત નિયમ
દેશમાં મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓ માટે ૧ માર્ચથી સિમ-બાઇન્ડિંગ નિયમો લાગુ થઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, સરકારે પહેલાથી જ સ્પષ્ટતા કરી છે કે મેસેજિંગ એપ્સ માટે સિમ કાર્ડ સાથે એકાઉન્ટ્સ લિંક કરવા ફરજિયાત રહેશે, અને આ માટે 1 માર્ચની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ એક્સટેન્શન અંગે હજુ સુધી કોઈ અપડેટ કરવામાં આવ્યું નથી. ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) એ OTT મેસેજિંગ એપ્સને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપી છે કે યુઝર એકાઉન્ટ્સ સક્રિય સિમ કાર્ડ સાથે લિંક હોવા જોઈએ. આના પરિણામે ફોનમાં વોટ્સએપ અથવા ટેલિગ્રામ રજીસ્ટર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું સિમ કાર્ડ રહેશે નહીં, અને એપનો ઉપયોગ મર્યાદિત અથવા અક્ષમ પણ થઈ શકે છે.
પાંચમો ફેરફાર: બેંકમાં બમ્પર હોલિડે
જો તમે આ મહિને બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ધ્યાન રાખો કે માર્ચ મહિનામાં વિવિધ તહેવારો અને કાર્યક્રમોને કારણે બેંક રજાઓ આવી રહી છે, જેના કારણે બેંકમાં રજાઓ આવે છે. આમાં હોળી, ગુડી પડવા, ઈદ, રામ નવમી અને મહાવીર જયંતિ માટે બેંક રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ રજાઓ આખા મહિનામાં કુલ 18 દિવસ રહેશે, જેમાં બીજા અને ચોથા શનિવાર તેમજ રવિવારનો સમાવેશ થાય છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ અને PAN કાર્ડના નવા નિયમો
બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં પણ મોટા ફેરફાર થયા છે. હવે નવા ક્રેડિટ કાર્ડ માટે PAN કાર્ડ અનિવાર્ય કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, જો તમે વર્ષમાં ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ₹10 લાખથી વધુનું પેમેન્ટ કરો છો, તો બેંકોએ તેની જાણકારી આવકવેરા વિભાગને આપવી પડશે. જોકે, ₹5 લાખથી ઓછી કિંમતની કાર ખરીદવા માટે હવે PAN કાર્ડની જરૂર પડશે નહીં, જે મધ્યમ વર્ગ માટે રાહત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે