હવે સરકાર દરેક ઘરમાંથી સંતાડેલું સોનું કઢાવશે! યુનિક IDથી ખબર પડશે કે તમારી પાસે કેટલું છે સોનું
Hallmarking System: હવે તમારા ઘરમાં સોનું છે તો આ સમાચાર ખરેખર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. સોનાની ખરીદી માટેના નિયમોમાં ફેરફાર થવાના છે. સરકાર પાસે આ માટે એક મોટી યોજના છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં આ નવા માળખાને દેશભરમાં લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જ્વેલરી ઉદ્યોગના વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે, અને તેઓ આ નિયમો અપનાવવા માટે તૈયાર છે. કેન્દ્ર સરકાર હવે સોનાના દાગીનાની શુદ્ધતા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે હોલમાર્કિંગ નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ અંતર્ગત, દરેક વસ્તુ માટે યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (HUID) નો ઉપયોગ ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે. આનો હેતુ નકલી વસ્તુઓને રોકવા અને તેની ઓળખ સુધારવાનો છે.
Hallmarking System: કેન્દ્ર સરકાર હવે સોનાના દાગીનાની શુદ્ધતા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે હોલમાર્કિંગના નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આનાથી દરેક વસ્તુ માટે એક ઓળખ નંબર (HUID) નો ઉપયોગ ફરજિયાત બનશે. આનો હેતુ નકલી વસ્તુઓને કાબુમાં લેવા અને ઓળખ સુધારવાનો છે. સોના પર હોલમાર્કિંગ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, અને તે 16 જૂનથી ફરજિયાત બની ગયું છે.
નકલી અને ચોરીના કેસમાં લાગશે બ્રેક
ગ્રાહકોને મળશે પારદર્શિતા અને સુરક્ષાનો લાભ
યુનિક IDનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતો નથી..
એક ટંકશાળના અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે નવી સિસ્ટમ હેઠળ દરેક દાગીનાને તેની ડિઝાઇન, કદ અને અન્ય લાક્ષણિકતાઓના આધારે એક ઓળખ નંબર સોંપવામાં આવશે. આ નંબર કોઈપણ સંજોગોમાં ફરીથી વાપરી શકાશે નહીં, ભલે દાગીના સમાન દેખાય. વધુમાં, એકવાર દાગીનાની વસ્તુ ઓગાળી નાખવામાં આવે, પછી તેને સોંપાયેલ આઈડીનો અન્ય કોઈપણ દાગીના માટે ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. આ નકલી અથવા પ્રમાણપત્રનો દુરુપયોગ અટકાવશે. આ ગ્રાહક વિશ્વાસને પણ મજબૂત બનાવશે અને બજારમાં પારદર્શિતા વધારશે.
શા માટે લેવામાં આવી રહ્યો છે આ નિર્ણય ?
સૂત્રએ સમજાવ્યું કે આ નિર્ણય ફરિયાદોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે જ્યાં ચોક્કસ હોલમાર્ક ID અને શુદ્ધતા સ્તર સાથે ખરીદેલા દાગીનામાં શુદ્ધતા અલગ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. એવું બહાર આવ્યું છે કે એક જ IDનો ઉપયોગ બહુવિધ વસ્તુઓ માટે થઈ રહ્યો છે. જોકે, ફરિયાદોની કુલ સંખ્યા જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ઈન્ડસ્ટ્રીનું મળી રહ્યું છે સમર્થન
આ પહેલ કોર્પોરેટ જ્વેલર્સ સાથે ભાગીદારીમાં શરૂ કરવામાં આવી રહી છે અને ધીમે ધીમે તેને સમગ્ર જ્વેલરી ઇકોસિસ્ટમમાં વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. આ અભિગમ તૃતીય પક્ષો દ્વારા તેમના ઉત્પાદનોના HUID નંબરોના ડુપ્લિકેશન અથવા દુરુપયોગના જોખમને સંપૂર્ણપણે દૂર કરશે. હોલમાર્ક માર્કની છબીઓ તેમના પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરવામાં આવશે, જે ભવિષ્યમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજેન્સ (AI) ની મદદથી નકલી અથવા ખોટા માર્કની ઓળખ અને નિવારણને સક્ષમ બનાવશે. કંપની આ ફેરફારને તેની સિસ્ટમમાં સામેલ કરવા માટે ભારતીય માનક બ્યુરો (BIS) સાથે કામ કરી રહી છે.
2025 માં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ
તમને જણાવી દઈએ કે ઓક્ટોબર 2025 માં ગ્રાહક બાબતોના વિભાગે પોતાની ગુણવત્તા ધોરણો શાખા (BIS) દ્વારા, 25 જિલ્લાઓમાં દાગીનાની વિગતો ડિજિટલ રીતે રેકોર્ડ કરવા માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો. સંકલિત કેમેરા અને વજન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને BIS એ તેના પોર્ટલ પર દરેક હોલમાર્કવાળી દાગીનાની વસ્તુનો ફોટો અને વજન રેકોર્ડ કર્યું, જેનાથી પારદર્શિતા વધી. હોલમાર્કિંગ 2000 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને 2021 થી તબક્કાવાર ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, જે હવે લગભગ 400 જિલ્લાઓ સુધી પહોંચી ગયું છે. ગ્રાહક બાબતોના મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, ત્યારથી 580 મિલિયનથી વધુ સોનાની વસ્તુઓનું હોલમાર્કિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જે દર મહિને સરેરાશ 10 મિલિયનથી વધુ છે.
