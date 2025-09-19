Prev
જરૂરી સમાચાર! 1 ઓક્ટોબરથી બદલાશે પેન્શન સ્કીમ અને ઓનલાઈન ગેમિંગના નિયમ, જાણો શું થશે અસર?

Rules Change from 1 October: પેન્શન ફંડ રેગુલેટરી એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી  (PFRDA) એ NPS માં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે, જે મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક  (MSF) હેઠળ 1 ઓક્ટોબરથી લાગૂ થશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:05 PM IST

Rules Change from 1 October: દર મહિનાની પહેલી તારીખે નિયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવે છે. આ ક્રમમાં ઓક્ટોબરની પહેલી તારીખે પણ કેટલાક નિયમ બદલાશે. આજે અમે તમને આ નિયમો વિશે જાણકારી આપીશું.

બિન-સરકારી ક્ષેત્રના લોકો માટે વધુ ફાયદા
સૌપ્રથમ, પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) એ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં એક મોટા સુધારાની જાહેરાત કરી છે, જે 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી અમલમાં આવશે. મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક તરીકે ઓળખાતો આ નવો નિયમ, બિન-સરકારી ક્ષેત્રના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે વધુ ફાયદાકારક રહેશે.

હકીકતમાં, 16 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, PFRDA એ NPS માં ફેરફારોની રૂપરેખા આપતો ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો. ઉદ્દેશ્ય NPS ને વધુ સરળ અને અનુકૂળ બનાવવાનો છે, ખાસ કરીને કોર્પોરેટ વ્યાવસાયિકો અને ગિગ કામદારો સહિત બિન-સરકારી ક્ષેત્રના લોકો માટે છે.

પેન્શન સ્કીમ્સના ચાર્જમાં ફેરફાર
PFRDA એ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS), અટલ પેન્શન યોજના (APY), યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) અને NPS લાઇટ જેવી પેન્શન સ્કીમ્સ માટે સેન્ટ્રલ રેકોર્ડકીપિંગ એન્જસીઓ તરફથી વસૂલાતા ચાર્જમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ અંતર્ગત, સરકારી કર્મચારીઓએ હવે PRAN (કાયમી નિવૃત્તિ ખાતા નંબર) ખોલવા માટે e-PRAN કીટ માટે 18 રૂપિયા અને ઑફલાઇન PRAN કાર્ડ માટે 40 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. ઝીરો-બેલેન્સ ખાતાઓ માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં, ન તો વ્યવહારો પર કોઈ વધારાની ફી વસૂલવામાં આવશે.

એક જ PAN સાથે બહુવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ
NPS ને વધુ સરળ બનાવવા માટે બીજો નિયમ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે પહેલા, એક PAN હેઠળ ફક્ત એક જ યોજનામાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી હતી, હવે, મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક (MSF) હેઠળ, તમે તમારા NPS ખાતામાંથી બહુવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરી શકશો.

તેનાથી NPS સબ્સક્રાઇબર્સ જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે અલગ-અલગ સ્કીમમાં રોકાણ કરી પોતાના પેન્શન ફંડમાં વધુ નફો મેળવી શકશો. જો જોખમ લેવાની તમારી કેપિસિટી વધુ છે તો તમે હાઈ રિસ્કવાળી સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકો છો. તેમાં તમને 100 ટકા સુધી ઇક્વિટીમાં રોકાણનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. ઓછું જોખમ લેવા ઈચ્છો છો તો મીડિયમ રિસ્ક સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકશો. દરેક સ્કીમમાં તમને બે વિકલ્પ આપવામાં આવશે, જેથી તમે તમારી પસંદ અને ક્ષમતા પ્રમાણે પસંદગી કરી શકો.

એન્ટ્રી-એક્ઝિટની લીમિટ વધી
નિયમનકારે NPS હેઠળ બહાર નીકળવાના નિયમોમાં વ્યાપક સુધારાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આમાં NPS વાત્સલ્ય અને નાગરિકતાનો ત્યાગ જેવા દૃશ્યોનો સમાવેશ કરવા માટે "એક્ઝિટ" શબ્દને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવો, પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટેની વય મર્યાદા વધારવી, અને વાર્ષિકી અથવા એકમ રકમ મુલતવી રાખવા માટે પૂર્વ સૂચનાની જરૂરિયાતને દૂર કરવી શામેલ છે.

નિયમોમાં થયેલા ફેરફારો હેઠળ "એક્ઝિટ" ની વ્યાખ્યા પણ બદલાશે. NPS વાત્સલ્ય અને બિન-સરકારી પેન્શન યોજનાઓ માટે અલગ એક્ઝિટ જોગવાઈઓ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની વય મર્યાદા વધારવામાં આવશે, એકમ રકમ ઉપાડવાની મર્યાદા વધારવામાં આવશે, અને સ્વચાલિત ચાલુતા પણ પ્રદાન કરવામાં આવશે.

1 ઓક્ટોબરથી લાગૂ થશે ઓનલાઇન ગેમિંગના નિયમ
કેન્દ્રીય સૂચના તથા ટેક્નોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ગુરૂવારે કહ્યુ કે ઓનલાઇન ગેમિંગથી સંબંધિત નવા નિયમ 1 ઓક્ટોબરથી લાગૂ થશે. તેમણે કહ્યુ- અમે લગભગ ત્રણ વર્ષથી આ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છીએ. કાયદો બન્યા બાદ અમે ગેમિંગ કંપનીઓ, બેંકો અને બીજી સંબંધિત સંસ્થાઓ સહિત બધા હિતધારકો સાથે ફરી વાતચીત શરૂ કરી દીધી છે.

તેમણે કહ્યું કે આ નિયમ લાગૂ થતાં પહેલા ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સની સાથે અંતિમ રાઉન્ડની ચર્ચા કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું- જો ઈન્ડસ્ટ્રીને લાગે છે કે તેને વધુ સમય જોઈએ તો અમે તેના પર વિચાર કરવા તૈયાર છીએ. અમારી સરકાર વ્યાવહારિક રૂપથી દરેક કામ માટે એક ઉચ્ચ વિચાર-વિમર્શ પ્રક્રિયામાં વિશ્વાસ કરે છે. મહત્વનું છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ અધિનિયમને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ 22 ઓગસ્ટ 2025ના મંજૂરી આપી હતી.

