ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનારા સાવધાન ! આટલા કિલોથી વધારે હશે સામાન તો લાગશે ચાર્જ, દરેક ક્લાસ પ્રમાણે છે અલગ નિયમ

Train Luggage Rules: જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે વધારે સામાન લઈ જવાનું વલણ રાખો છો, તો સાવધાન રહો. રેલવે મુસાફરો માટે સામાન સંબંધિત નવા, કડક નિયમો લાગુ કરી રહી છે. વધારે વજન લઈ જવાથી તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:20 PM IST

Train Luggage Rules: જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. રેલવેએ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ટ્રેન મુસાફરી પર માન્ય મર્યાદા ઓળંગવા બદલ મુસાફરો પાસેથી વધારાનો ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે સામાનના નિયમો રેલ મુસાફરી માટે વધુ કડક બનવાના છે, જેમ કે હવાઈ મુસાફરી માટે છે.

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી. ટ્રેન મુસાફરી માટે માન્ય સામાન લિમિટ અંગે લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં, રેલવે મંત્રીએ સમજાવ્યું કે મુસાફરો પાસે પહેલાથી જ તેમના વર્ગના આધારે એક નિશ્ચિત મફત સામાન ભથ્થું છે, અને તે કરતાં વધુ રકમ વહન કરવા પર ચાર્જ લાગશે.

એક નિશ્ચિત સામાન મર્યાદા

એરલાઇન્સ અંગે, મફત સામાન ભથ્થું એરલાઇન અને ફ્લાઇટ રૂટ પ્રમાણે બદલાય છે. ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સમાં સામાન્ય રીતે 15 કિલો સુધી ચેક-ઇન સામાન અને 7 કિલો વજનનો હેન્ડબેગ લઈ જવાની મંજૂરી હોય છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સમાં 23થી 25 કિલો અથવા બે બેગ (દરેક 23 કિલો વજનનો) સુધી લઈ જવાની મંજૂરી હોય છે. 

રેલ્વેના નિયમો અનુસાર, દરેક મુસાફરને તેમના પ્રવાસ વર્ગના આધારે ચોક્કસ રકમ મફત સામાન લઈ જવાની મંજૂરી છે. વધુમાં, મહત્તમ મર્યાદા છે, જેની અંદર ફી માટે સામાન ભથ્થું મેળવી શકાય છે. જો કે, તેનાથી વધુ વહન કરવું નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે.

સેકન્ડ ક્લાસ અને સ્લીપર મુસાફરો માટેના નિયમો

સેકન્ડ-ક્લાસ ટ્રેન મુસાફરોને 35 કિલો સુધી મફત સામાન લઈ જવાની મંજૂરી છે. જે મુસાફરો આ મર્યાદાને ઓળંગે છે તેઓ 70 કિલો સુધીનો સામાન લઈ જઈ શકે છે, જેના માટે ફી ચુકવવી પડશે. જો કે, સ્લીપર ક્લાસના મુસાફરો માટે મફત સામાન થોડો વધારે છે. તેઓ કોઈપણ વધારાના ચાર્જ વિના 40 કિલો સુધીનો સામાન લઈ જઈ શકે છે. જો જરૂરી હોય તો, તેમને 80 કિલો સુધીનો સામાન લઈ જવાની મંજૂરી છે, પરંતુ આ માટે વધારાનો ચાર્જ પણ લાગશે.

એસી અને ચેર કારમાં કડક નિયમો

જો તમે એસી 3-ટાયર અથવા ચેર કારમાં મુસાફરી કરો છો, તો નિયમો વધુ કડક છે. આ વર્ગોમાં, મુસાફરોને ફક્ત 40 કિલો સામાન લઈ જવાની મંજૂરી છે, જે મહત્તમ મર્યાદા છે. આનો અર્થ એ છે કે એસી કોચમાં આ વજન કરતાં વધુ વજન લઈ જવો નિયમો હેઠળ સ્વીકાર્ય નથી.

આ નિયમ શા માટે જરૂરી છે?

રેલ્વે કહે છે કે વધુ પડતો સામાન મુસાફરોના આરામમાં અવરોધ જ નથી લાવતો, પરંતુ સલામતી અને સ્વચ્છતાની સમસ્યાઓ પણ ઉભી કરે છે. ભારે સામાન કોચમાં અવરજવરને મુશ્કેલ બનાવે છે અને અકસ્માતોનું જોખમ વધારે છે. તેથી, રેલ્વે હવે સામાનના નિયમોના કડક અમલ પર ભાર મૂકી રહી છે.

યાત્રીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સલાહ

જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પહેલા તપાસો કે તમારા સામાનનું વજન નિર્ધારિત મર્યાદામાં છે કે નહીં. જો તમારી પાસે વધારાનો સામાન હોય, તો કાં તો અગાઉથી બુકિંગ કરો અથવા વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવા માટે તૈયાર રહો. થોડી સાવધાની તમને તમારી મુસાફરી દરમિયાન મુશ્કેલીમાંથી બચાવી શકે છે.
 

