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7 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે ETF સાથે જોડાયેલા નિયમો, SEBIએ લંબાવી ડેડલાઈન, જાણો

ETF Rule Change: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ એક પરિપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે આ જોગવાઈઓ, જે મૂળ 1 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવવાની હતી, હવે 7 સપ્ટેમ્બર, 2026થી અમલમાં આવશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:17 PM IST
7 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે ETF સાથે જોડાયેલા નિયમો, SEBIએ લંબાવી ડેડલાઈન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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