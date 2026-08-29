/7 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે ETF સાથે જોડાયેલા નિયમો, SEBIએ લંબાવી ડેડલાઈન, જાણો

ETF Rule Change: મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબીએ શુક્રવારે એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETF) માટે બેઝ પ્રાઇસ, પ્રાઇસ બેન્ડ, પ્રી-ઓપન સેશન કોલ ઓક્શન અને ક્લોઝ-આઉટ પ્રક્રિયા સંબંધિત નિયમો લાગુ કરવાની અંતિમ તારીખ એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવી છે.
એક પરિપત્રમાં, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI)એ જણાવ્યું હતું કે આ જોગવાઈઓ, જે મૂળ રૂપે 1 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવવાની હતી, તે 7 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવવા જઈ રહી છે. સેબીએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તરણ સ્ટોક એક્સચેન્જો તરફથી મળેલા પ્રતિસાદ પર આધારિત છે અને નિયમોના સરળ અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યું છે.
નિયમનકારે અગાઉ 15 જૂન, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં બેઝ પ્રાઇસ, પ્રાઇસ બેન્ડ, પ્રી-ઓપન સેશન કોલ ઓક્શન અને ક્લોઝ-આઉટ પ્રક્રિયા સંબંધિત વિવિધ જોગવાઈઓ સ્થાપિત કરી હતી. સેબીએ જણાવ્યું હતું કે 15 જૂન, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં ETF માટે બેઝ પ્રાઇસ, પ્રાઇસ બેન્ડ, પ્રી-ઓપન સેશન કોલ ઓક્શન અને ક્લોઝ-આઉટ પ્રક્રિયા સંબંધિત વિવિધ જોગવાઈઓ યથાવત છે.
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે 15 જૂનના પરિપત્રની અન્ય તમામ જોગવાઈઓ યથાવત છે. નિયમનકારે બજાર માળખાગત સંસ્થાઓને જરૂરી પગલાં લેવા અને નિયમોના અમલીકરણ માટે જરૂરી સિસ્ટમો મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમને જરૂરિયાત મુજબ સંબંધિત, નિયમોમાં સુધારો કરવા અને રોકાણકારો સહિત બજારના સહભાગીઓને આ જોગવાઈઓ વિશે જાણ કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
ETF શું છે?
એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ (ETF)એ એક રોકાણ ઉત્પાદન છે જે શેરબજારમાં શેરની જેમ ખરીદવામાં અને વેચવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે ઇન્ડેક્સ, કોમોડિટી અથવા અન્ય સંપત્તિના ભાવને ટ્રેક કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ નિફ્ટી અથવા સેન્સેક્સ જેવા ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરી શકે છે. એક જ ETF ખરીદીને, રોકાણકારો પરોક્ષ રીતે એકસાથે અનેક શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ જ કારણ છે કે ETFને નાના રોકાણકારો માટે પણ અનુકૂળ રોકાણ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
મર્ચન્ટ બેંકરની નિમણૂક કરવાની જરૂરિયાત દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ
તાજેતરમાં, SEBIએ લિસ્ટેડ કંપનીઓને ખાનગી પ્લેસમેન્ટ ધોરણે જાહેર કરાયેલ નાના-મૂલ્યની સિક્યોરિટીઝ માટે મર્ચન્ટ બેંકરની નિમણૂક કરવાની જરૂરિયાતમાંથી મુક્તિ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. વર્તમાન નિયમ હેઠળ, ઓછામાં ઓછા એક મર્ચન્ટ બેંકરની આવશ્યકતા છે. આ બોન્ડ ઇશ્યુઅર્સ માટે મૂડીનો ખર્ચ વધારે છે, જે પ્રસ્તાવિત મુદ્દાઓને આર્થિક રીતે ઓછા સધ્ધર બનાવે છે. આ કંપનીઓને વારંવાર નાના-મૂળભૂત બોન્ડ જારી કરવાથી નિરાશ કરે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, SEBI એ નાના-મૂળભૂત બોન્ડ માટે મર્ચન્ટ બેંકરની નિમણૂક કરવાની જરૂરિયાતને માફ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.