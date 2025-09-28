1 ઓક્ટોબર 2025થી આ મોટા નિયમો બદલાશે, જાણો તમારા જીવન અને ખિસ્સા પર શું અસર પડશે?
Rule Changes from 1st October: 1 ઓક્ટોબર 2025થી ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર લાગૂ થવાના છે. તેમાંથી પેન્શનથી લઈને રેવલે બુકિંગ સુધીના નિયમ સામેલ છે. તેની અસર તમારા ખિસ્સા પર જોવા મળશે.
Rule Changes from 1st October: સપ્ટેમ્બરનો મહિનો હવે સમાપ્ત થવાનો છે અને ઓક્ટોબરની શરૂઆત થવાની છે. 1 ઓક્ટોબર 2025થી ઘણા મોટા ફેરફાર લાગૂ થવાના છે. આજે અમે તમને આ સમાચારમાં તેની માહિતી આપીશું.
- નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી મોટો ફેરફાર થશે. બિન-સરકારી ક્ષેત્રના સબ્સ્ક્રાઇબર્સને મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક (MSF) હેઠળ ઇક્વિટીમાં 100% સુધી રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે, 1 ઓક્ટોબરથી, બિન-સરકારી NPS સબ્સ્ક્રાઇબર્સ તેમની સંપૂર્ણ પેન્શન રકમ સ્ટોક માર્કેટ-લિંક્ડ સ્કીમ્સમાં રોકાણ કરી શકશે. અગાઉ, ઇક્વિટી રોકાણ મર્યાદા 75% હતી. તેવી જ રીતે, ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ પાસેથી PRAN (કાયમી નિવૃત્તિ એકાઉન્ટ નંબર) ખોલવા માટે e-PRAN કીટ માટે ₹18 અને ભૌતિક PRAN કાર્ડ માટે ₹40 ફી લેવામાં આવશે. વાર્ષિક જાળવણી ચાર્જ પ્રતિ એકાઉન્ટ ₹100 હશે. અટલ પેન્શન યોજના (APY) અને NPS લાઇટ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે, PRAN ઓપનિંગ અને મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ₹15 હશે, જ્યારે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ફી રહેશે નહીં.
- 1 ઓક્ટોબર, 2025થી થનાર બીજો મોટો ફેરફાર રેલવે સાથે જોડાયેલો છે. તે હેઠળ રિઝર્વેશન ખુલવાની શરૂઆતી 15 મિનિટ દરમિયાન માત્ર તે લોકો ટિકિટ બુકિંગ કરાવી શકશે, જેનું આધાર વેરિફિકેશન થઈ ગયું છે. પરંતુ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ PRS કાઉન્ટરથી ટિકિટ લેવા માટે ટાઇમ કે પ્રોસેસમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. આ સિવાય રેલવેના અધિકૃત એજન્ટ રિઝર્વેશન ખુલવાની પહેલી 10 મિનિટ સુધી ટિકિટ બુક કરી શકશે નહીં. આ ફેરફારોનો ઈરાદો રેલવે ટિકિટ બુકિંગ કરાવવા સમયે ગેરરિતી રોકવાનો છે, જેથી ફાયદો યુઝર્સ સુધી પહોંચી શકે.
- ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉદ્યોગ પર કડક કાર્યવાહી કરવાના પગલામાં, સરકારે ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ 2025 ને મંજૂરી આપી છે, જે 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે. તેનો હેતુ વાસ્તવિક પૈસાવાળા ગેમિંગથી થતા વ્યસન અને નાણાકીય નુકસાનને રોકવા અને ઈ-સ્પોર્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ઉલ્લંઘન કરનારાઓને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ અને ₹1 કરોડ (આશરે $10 મિલિયન) દંડ થઈ શકે છે, જ્યારે પ્રમોટરોને બે વર્ષ સુધીની જેલ અને ₹5 મિલિયન (આશરે $5 મિલિયન) દંડ થઈ શકે છે.
- 1 ઓક્ટોબરથી, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાનો છે. આ ફેરફાર તમારા રસોડાના બજેટ પર સીધી અસર કરશે. અગાઉ, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કર્યો હતો, જ્યારે 14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. આ ભાવ છેલ્લે 8 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ દિલ્હી-મુંબઈ, કોલકાતા-ચેન્નાઈ અને અન્ય શહેરો માટે સુધારવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, ATF, CNG અને PNG ના ભાવમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે.
- 1 ઓક્ટોબરથી યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) માં મોટા ફેરફાર લાગૂ થશે. NPCI દ્વારા લાગૂ કરવામાં આવી રહેલા આ નવા ફેરફારોની અસર ફોનપે, ગૂગલ પે અને પેટીએમ યુઝર્સ પર પડશે. NPCI સૌથી વધુ ઉપયોગ થનારા યુપીઆઈ ફીચર્સમાંથી એક પીયર-ટૂ-પીયર (પી2પી) ટ્રાન્ઝેક્શનને હટાવી શકે છે. યુઝર્સની સિક્યોરિટીને મજબૂત કરવા અને નાણાકીય ફ્રોડને રોકવા માટે આ ફીચર 1 ઓક્ટોબર 2025થી યુપીઆઈ એપ્સથી હટાવી દેવામાં આવશે. આ જાણકારી 29 જુલાઈના એક સર્કુલરમાં આપવામાં આવી છે.
