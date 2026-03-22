Explainer: રૂપિયો પહેલી વાર ₹93 પ્રતિ ડોલરને પાર, તમારા પર શું પડશે અસર, જાણો ઘટાડાનું કારણ

Rupee Decline Reason: રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 92.92 પર ખુલ્યો અને પછી 93.08 પર ગબડ્યો હતો, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી નીચો લેવલ છે. ડોલર સામે રૂપિયાનો ઘટાડો માત્ર સરકારની જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકોની પણ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે. ચાલો સમજીએ કે રૂપિયાનું મૂલ્ય શા માટે ઘટે છે અને તે તમારા પર કેવી અસર કરે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:43 PM IST
  • ભારતીય રૂપિયો શુક્રવાર, 20 માર્ચે પહેલીવાર પ્રતિ અમેરિકન ડોલર 93ની સપાટીને પાર કરી ગયો.
  • મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું.
  • કંપનીઓ વધુ ડોલર ખરીદી કરી રહી છે, જેના કારણે રૂપિયા પર દબાણ આવી રહ્યું છે.

Rupee Decline Reason: ભારતીય રૂપિયો શુક્રવાર, 20 માર્ચે પહેલીવાર પ્રતિ અમેરિકન ડોલર 93ની સપાટીને પાર કરી ગયો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 92.92 પર ખુલ્યો અને પછી 93.08 પર ગબડ્યો, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી નીચો સ્તર છે. અગાઉ, 18 માર્ચે રૂપિયો 92.63 પર ગબડ્યો હતો, જે હવે વટાવી ગયો છે.

રૂપિયો કેમ ઘટી રહ્યો છે?

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો: મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું. જો કે શુક્રવારે તે ઘટીને 107 ડોલરની આસપાસ ગયો, તે હજુ પણ હાઈ લેવલે છે. તેલના વધતા ભાવ ભારતના આયાત બિલમાં વધારો કરે છે, જે ડોલરની માંગમાં વધારો કરે છે અને રૂપિયાને નબળો પાડે છે.

ડોલરની માંગમાં વધારો: ઊંચા આયાત બિલને કારણે, કંપનીઓ વધુ ડોલર ખરીદી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે રૂપિયા પર દબાણ આવી રહ્યું છે.

વિદેશી રોકાણકારોનું વેચાણ: વિદેશી રોકાણકારોએ માર્ચમાં ભારતીય શેરબજારમાંથી 8 બિલિયન ડોલરથી વધુ રકમ પાછી ખેંચી લીધી. જાન્યુઆરી 2025 પછી આ સૌથી મોટો આઉટફ્લો છે.

યુએસ ડોલર મજબૂત બનવો: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, રોકાણકારો ડોલરને સલામત રોકાણ તરીકે દર્શાવી રહ્યા છે, જેના કારણે ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો છે અને અન્ય ચલણો નબળી પડી રહી છે.

ડોલર સામે રૂપિયો ઘટવો: તે તમારા ખિસ્સા પર કેવી અસર કરે છે?

ડોલર સામે રૂપિયાનો ઘટાડો માત્ર સરકારની મુશ્કેલીઓ જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકોની પણ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે. જ્યારે રૂપિયો નબળો પડે છે, ત્યારે તે ફુગાવા અને તમારા માસિક બજેટ પર સીધી અસર કરે છે. ચાલો સમજીએ કે રૂપિયો કેમ ઘટે છે અને તે તમને કેવી રીતે અસર કરે છે.

વધી રહ્યો છે ફુગાવો

ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો 75 ટકાથી 80 ટકા વિદેશથી ખરીદે છે. જ્યારે રૂપિયો નબળો પડે છે, ત્યારે તેલની આયાત વધુ મોંઘી બને છે. અંદાજ મુજબ, ડોલર સામે 1 રૂપિયાનો ઘટાડો તેલ કંપનીઓ પર આશરે 8,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ લાગે છે. આનાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થાય છે, જેના કારણે ફુગાવો વધે છે. પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવમાં 10 ટકા વધારો થવાથી ફુગાવો લગભગ 0.8 ટકા વધી શકે છે. આ અસર ખાદ્યપદાર્થો અને પરિવહન ખર્ચ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

દવાઓ અને શિક્ષણ મોંઘુ

ભારતમાં ઘણી આવશ્યક દવાઓ આયાત કરવામાં આવે છે. રૂપિયાના નબળા પડવાથી આ દવાઓનો ખર્ચ વધે છે. વધુમાં, વિદેશમાં અભ્યાસ વધુ મોંઘો બને છે. વિદેશ યાત્રા માટે ખર્ચ વધે છે, અને હોટલ અને ખોરાક પર વધુ ખર્ચ કરવાની જરૂર પડે છે.

વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પર અસર

સરકાર જનતાને રાહત આપવા માટે તેલ કંપનીઓને સબસિડી આપે છે, પરંતુ જ્યારે ડોલર વધુ મોંઘો થાય છે, ત્યારે સરકારી ખર્ચ વધે છે. આવી સ્થિતિમાં, સરકારે વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ (જેમ કે રસ્તા, આરોગ્ય અને શિક્ષણ) પર ખર્ચ ઘટાડવો પડી શકે છે. આ સામાન્ય જનતાને ઉપલબ્ધ લાભો પર અસર કરે છે.

સરકારી તિજોરી પર દબાણ

દેશમાં આવતા અને બહાર જતા વિદેશી હૂંડિયામણ વચ્ચેના તફાવતને ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આયાત વધુ હોય છે, ત્યારે વધુ ડોલર દેશની બહાર જાય છે, અને CAD વધે છે. ભારત તેલ અને સોનાની આયાત પર સૌથી વધુ વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ કરે છે.

ઘટાડાને રોકવા માટે RBI શું કરી રહી છે?

અહેવાલો અનુસાર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ માર્ચમાં અત્યાર સુધીમાં 15 બિલિયન ડોલરથી વધુનું વેચાણ કરીને રૂપિયાને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. RBIનો હસ્તક્ષેપ સામાન્ય રીતે નાણાકીય વર્ષ (માર્ચ)ના અંતમાં વધે છે, જે થોડી રાહત આપી શકે છે.

રૂપિયાનો ટ્રેન્ડ (માર્ચ એન્ડ ડેટા)

  • માર્ચ એન્ડ લેવલ
  • 2017માં 64.85
  • 2018માં 65.11
  • 2019માં 69.18
  • 2020માં 75.33
  • 2021 માં 73.13
  • 2022માં 75.90
  • 2023માં 82.15
  • 2024માં 83.35
  • 2025માં 85.45

(નોંધ: ભારતીય રૂપિયો પ્રતિ ડોલર)

વલણ: રૂપિયો સતત નબળો પડી રહ્યો છે, ખાસ કરીને માર્ચ ક્વાર્ટરમાં દબાણ વધારે છે.

એશિયન ચલણો પર અસર (USD સામે ઘટાડો)

  • ભારતીય રૂપિયો: -1.79%
  • દક્ષિણ કોરિયન વોન: -3.69%
  • ફિલિપાઇન્સ પેસો: -4.05%
  • થાઈ બાહ્ત: -5.20%

આનો અર્થ એ છે કે ઘટાડો ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર એશિયામાં દેખાઈ રહ્યો છે.

આગળ શું?

એક્સપર્ટના મતે, જ્યાં સુધી તેલના ભાવ ઊંચા રહેશે ત્યાં સુધી રૂપિયો દબાણ હેઠળ રહેશે, અને વિદેશી રોકાણનો પ્રવાહ ચાલુ રહી શકે છે. RBI હસ્તક્ષેપ હાલ માટે એકમાત્ર મહત્વપૂર્ણ ટેકો છે. ટૂંકા ગાળામાં રૂપિયો નબળો રહી શકે છે.

Disclaimer: એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

