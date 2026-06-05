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RBIનો મોટો દાવ... એક જાહેરાત અને ગગડતા રૂપિયાએ ડૉલરને આપી 'પછડાટ'; જોતી રહી ગઈ દુનિયા

RBI MPC: આરબીઆઈ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી એમપીસી માં વિદેશી રોકાણને આકર્ષિત કરવા માટે સરકારી બોન્ડ પર લાગતો ટેક્સ ઝીરો (0) કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત થયાની થોડી જ વારમાં ભારતીય રૂપિયામાં તેજી જોવા મળી અને તે 50 પૈસા ઉછળી ગયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 05, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:31 PM IST
RBIનો મોટો દાવ... એક જાહેરાત અને ગગડતા રૂપિયાએ ડૉલરને આપી 'પછડાટ'; જોતી રહી ગઈ દુનિયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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