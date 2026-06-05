RBIનો મોટો દાવ... એક જાહેરાત અને ગગડતા રૂપિયાએ ડૉલરને આપી 'પછડાટ'; જોતી રહી ગઈ દુનિયા

USD vs INR: આ સમયે સમગ્ર દુનિયાની નજર મિડલ ઈસ્ટની સ્થિતિ પર ટકેલી છે. જીઓ-પોલિટિકલ ટેન્શન (ભૂ-રાજકીય તણાવ) વચ્ચે શેરબજાર અને કરન્સી માર્કેટમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન આરબીઆઈએ શુક્રવારે જાહેર થયેલી MPCમાં રૂપિયાને મજબૂતી આપવા માટે કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી. આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જાહેરાત કરી કે, 1 એપ્રિલથી વિદેશી રોકાણકારોને સરકારી બોન્ડ પર મળતા કેપિટલ ગેઈન પર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ ચૂકવવો નહીં પડે. એટલે કે ગવર્નમેન્ટ બોન્ડ પર વિદેશી રોકાણકારોને મળનારું રિટર્ન ટેક્સ ફ્રી રહેશે. કેન્દ્રીય બેંકની આ જાહેરાતની એવી અસર થઈ કે ગણતરીના સમયમાં જ રૂપિયો અમેરિકી ડૉલર સામે 50 પૈસા મજબૂત થઈને 95.24 પર પહોંચી ગયો.
ઇન્ટરબેંક ફોરેન કરન્સી માર્કેટમાં શુક્રવારે રૂપિયો ડૉલર સામે 95.72 પર ખૂલ્યો હતો. ત્યારપછી થોડી જ વારમાં તે ઇન્ટ્રા-ડેના રેકોર્ડ લેવલ 95.24 સુધી પહોંચી ગયો. આ અગાઉના દિવસના બંધ ભાવ કરતાં 48 પૈસાની મજબૂતી દર્શાવે છે. પહેલાથી જ એવી આશા રાખવામાં આવી રહી હતી કે રિઝર્વ બેંક આ વખતે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરે. આ દરમિયાન સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે, આરબીઆઈનો હેતુ વિદેશી મૂડીને વધુમાં વધુ આકર્ષિત કરવાનો છે. ચાલો સમજીએ આખો મામલો-
રૂપિયા પર કેમ વધ્યું દબાણ?
છેલ્લા આશરે ત્રણ મહિનાથી મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઈલ (Crude Oil) ના ભાવમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. તે 70 ડૉલર પ્રતિ બેરલથી વધીને સીધું 125 ડૉલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું. આની સીધી અસર ભારતીય રૂપિયા પર પડી અને તે સતત નબળો પડતો ગયો. વિદેશી રોકાણકારોએ કોઈપણ પ્રકારના જોખમથી બચવા માટે ભારતીય બજારમાંથી પોતાના નાણાં પાછા ખેંચવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
કટોકટી વચ્ચે RBIનું મોટું પગલું
ગ્લોબલ લેવલે ચાલી રહેલી પરિસ્થિતિ અને રૂપિયાના ઘટાડાને રોકવા માટે કેન્દ્રીય બેંકે (RBI) મોરચો સંભાળ્યો. આરબીઆઈએ ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સ (FPIs) અને અન્ય ઇન્ટરનેશનલ દિગ્ગજો માટે ભારતીય નાણાકીય બજારમાં રોકાણના નિયમો ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધા. આ પગલાંનો મુખ્ય હેતુ દેશની અંદર વિદેશી ડૉલરનો ઇનફ્લો (આવક) વધારવાનો છે. આનાથી વૈશ્વિક કટોકટીની અસર ભારતીય બજાર પર ઓછી થશે.
નિર્ણયની ભારતીય રૂપિયા પર અસર
એમપીસી દરમિયાન જેવા જ આરબીઆઈ ગવર્નરે આ નવા નિર્ણયની જાહેરાત કરી, કરન્સી માર્કેટનું સેન્ટિમેન્ટ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. ડૉલર સામે સતત નીચે જઈ રહેલો ભારતીય રૂપિયો સંભાળી ગયો અને એક જ સેશનમાં તેમાં 50 પૈસાની મજબૂતી જોવા મળી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ પગલાથી વિદેશી રોકાણકારોનો ભારત પરનો ભરોસો વધુ મજબૂત થશે.
વિદેશી રોકાણકારોને શું મળ્યું?
RBI તરફથી વિદેશી રોકાણકારો માટે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટના નિયમો સરળ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ બોન્ડ અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણની લિમિટ અને પ્રોસેસમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. વૈશ્વિક સ્તરે જ્યારે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ હોય, ત્યારે ભારત જેવા ઝડપથી વિકસતા બજારમાં રોકાણનો રસ્તો સરળ કરવો, તે વિદેશીઓ માટે કોઈ મોટી ભેટથી ઓછું નથી.